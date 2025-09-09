HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Pháp luật

Nam sinh viên "bay màu" 470 triệu đồng vì chuyện “xưa như trái đất”

Q.Nhật

(NLĐO) - Bị những kẻ "bắt cóc online" gọi điện thông báo dính vào đường dây rửa tiền, mua bán ma tuý, một nam sinh viên ở Huế bị chúng lừa mất 470 triệu đồng.

Ngày 9-9, Công an phường Phú Xuân (TP Huế) cho biết đang tiếp tục điều tra vụ một nam sinh viên trên địa bàn sập bẫy nhóm lừa đảo giả danh công an, dựng lên kịch bản "bắt cóc online" để chiếm đoạt số tiền rất lớn.

Mánh khóe đơn giản của kẻ "bắt cóc online"

Khoảng 13 giờ 50 phút ngày 27-8, em Nguyễn Văn H. (SN 2006, tạm trú phường Phú Xuân, TP Huế) – sinh viên một trường ĐH ở Huế – nhận cuộc gọi từ số lạ, tự xưng là công an. Đối tượng thực hiện hành vi "bắt cóc online" thông báo rằng thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng của H. bị rò rỉ và sử dụng để rửa tiền, mua bán ma túy. Chúng yêu cầu H. phải tuyệt đối giữ bí mật, nếu không hợp tác sẽ bị bắt giữ ngay.

Nam sinh viên "bay màu" 470 triệu đồng vì chuyện “xưa như trái đất” - Ảnh 1.

Công an làm việc với nạn nhân bị "bắt cóc online".

Sau đó, đối tượng hướng dẫn H. cài đặt ứng dụng Zoom để "làm việc trực tuyến". Khi tham gia video call, H. thấy có nhiều người mặc quân phục công an, thậm chí còn xuất hiện hình ảnh tang vật ma túy, khiến em càng tin tưởng. Lợi dụng tâm lý hoang mang, chúng yêu cầu H. cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân, người thân và buộc phải chuyển tiền vào tài khoản chúng cung cấp để "chứng minh vô can", cam kết sẽ hoàn trả sau điều tra.

Do không có sẵn tiền, H. bị những kẻ "bắt cóc online" lừa tiếp bằng kịch bản "nhận học bổng du học", yêu cầu gia đình chuyển 460 triệu đồng để đóng lệ phí. Tối 27-8, sau khi gia đình chuyển tiền, H. đã chuyển cho các đối tượng 210 triệu đồng; sáng hôm sau tiếp tục chuyển thêm 260 triệu đồng.

Chưa dừng lại, khoảng 11 giờ 30 ngày 28-8, nhóm "bắt cóc online" yêu cầu H. thuê nhà nghỉ để "cách ly thông tin". Tại đây, chúng buộc H. cởi áo quần để kiểm tra hình xăm, chụp ảnh gửi về cho gia đình kèm lời đe dọa em đang bị bắt cóc, nợ nần và sẽ bị đánh đập hoặc bán sang Campuchia nếu không nộp thêm 400 triệu đồng.

May mắn, gia đình H. đã kịp báo cho chủ trọ và trình báo công an. Chỉ sau thời gian ngắn, Công an phường Phú Xuân xác định nơi H. đang thuê và giải cứu kịp thời, khi em vẫn đang sử dụng điện thoại, laptop để gọi video với nhóm "bắt cóc online".

Công an TP Huế khuyến cáo: Các cơ quan chức năng không bao giờ làm việc, điều tra qua điện thoại, mạng xã hội, càng không yêu cầu chuyển tiền. Người dân khi nhận cuộc gọi dọa nạt, đòi phong tỏa tài khoản, bắt giữ… cần bình tĩnh, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay chuyển tiền. Nếu nhận tin báo người thân bị bắt cóc, cần lập tức liên hệ công an gần nhất để được hỗ trợ, tránh sập bẫy tội phạm công nghệ cao.

Một sinh viên bị "bắt cóc online", nhóm lừa đảo đòi tiền chuộc 300 triệu đồng

Một sinh viên bị "bắt cóc online", nhóm lừa đảo đòi tiền chuộc 300 triệu đồng

(NLĐO) - Nam sinh viên tại Cần Thơ bị "bắt cóc online", khi công an tìm gặp thì nạn nhân đang ở trong khách sạn với tâm lý hoảng sợ.

Lật tẩy Fanpage "Tin Việt - Cam": Bịa chuyện bé gái bị bắt cóc để lừa hơn 80 triệu đồng

(NLĐO) - Dàn dựng, cắt ghép hình ảnh tạo thành vụ bắt cóc trẻ em ở Huế, quản trị viên Fanpage "Tin Việt - Cam" đã đăng tải nội dung sai sự thật để lừa đảo tiền

Lên kế hoạch bắt cóc người nổi tiếng để cưỡng ép quay clip khiêu dâm, Bình "kiểm" sắp hầu toà

(NLĐO) - Nhóm Bình “kiểm” từng ấp ủ kế hoạch bắt cóc người nổi tiếng để cưỡng ép quay clip khiêu dâm, phát tán ra nước ngoài nhằm trục lợi.

