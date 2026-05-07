Nam thanh niên ở TPHCM bị công an phạt 1,5 triệu đồng, hết chối cãi

Ngày 7-5, Công an phường Đông Hưng Thuận (TPHCM) cho biết đã phối hợp các đơn vị, ra quyết định xử phạt Nguyễn Văn Khang (SN 1996) số tiền 1,5 triệu đồng về hành vi treo bảng quảng cáo sai quy định.

Trước đó, lực lượng Công an phường Đông Hưng Thuận trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện, bắt quả tang Khang khi đang treo 2 bảng quảng cáo lên cột điện tại khu vực ngã ba đường TTN01 và tuyến đường đi vào cổng sau Trường Nguyễn Thị Định, Khu phố 19, phường Đông Hưng Thuận, TPHCM.

Công an bắt quả tang nam thanh niên dán "quảng cáo bẩn"

Khang đã thừa nhận đã thực hiện hành vi treo 2 bảng quảng cáo nêu trên. Công an phường Đông Hưng Thuận đã yêu cầu Khang tự giác tháo gỡ toàn bộ các bảng quảng cáo vi phạm, đồng thời đưa về trụ sở Công an phường Đông Hưng Thuận để làm rõ, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Nam thanh niên bị lập biên bản, cam kết không tái phạm

Trong quá trình làm việc, Khang đã hợp tác, chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng và cam kết không tái phạm. Công an phường Đông Hưng Thuận cũng đã tuyên truyền, nhắc nhở về các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động quảng cáo, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của người dân.

Công an phường Đông Hưng Thuận khuyến cáo các cá nhân, tổ chức cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động quảng cáo; không thực hiện việc dán, treo quảng cáo sai quy định tại các công trình công cộng. Mọi hành vi cố tình vi phạm sẽ được phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị trên địa bàn.

Công an phường Nhiêu Lộc bắt quả tang người đàn ông dán quảng cáo lên cây xanh

Trước đó, ngày 6-5, Công an phường Nhiêu Lộc (TPHCM) cho biết đã phát hiện và xử lý một trường hợp dán quảng cáo trái phép lên cây xanh công cộng trên đường Nguyễn Thông.

Trong quá trình kiểm tra địa bàn nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự công cộng, lực lượng chức năng phát hiện 2 bảng quảng cáo thu mua rượu ngoại giá cao được gắn trực tiếp lên thân cây xanh.

Hành vi này gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến sự phát triển của cây và tạo hình ảnh phản cảm.

Qua xác minh, công an xác định người thực hiện là ông Lê Tùy (SN 1977). Người này thừa nhận tự ý gắn biển quảng cáo để quảng bá dịch vụ. Công an phường đã xử phạt hành chính ông Tùy 1,5 triệu đồng theo Nghị định 38/2021/NĐ-CP, đồng thời buộc tháo dỡ toàn bộ bảng quảng cáo và khắc phục hậu quả.