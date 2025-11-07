Nâng cao kiến thức cho sinh viên sắp tốt nghiệp

Công đoàn Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch phối hợp với Trung tâm Tư vấn Pháp luật -LĐLĐ TP HCM vừa tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho sinh viên (SV) năm cuối.

Tại buổi tuyên truyền, luật gia Nguyễn Phan Bảo Khuyên đã phổ biến kiến thức pháp luật cơ bản cho SV, giúp họ hiểu rõ tầm quan trọng của hợp đồng lao động, nắm được các nội dung cần có trong hợp đồng, nhận diện được những rủi ro phổ biến khi ký kết hợp đồng lao động; biết cách ứng xử hài hòa, đúng pháp luật khi thương lượng, thỏa thuận. SV cũng hiểu được khi tham gia tổ chức Công đoàn, người lao động sẽ được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Sinh viên được cung cấp các thông tin cần thiết về pháp luật lao động trước khi ra trường

Nhiều tình huống thực tế cũng đã được luật gia phân tích cụ thể, giúp SV nhận thức rõ hơn về trách nhiệm, quyền lợi và kỹ năng ứng xử pháp lý trong môi trường làm việc. Qua đó, SV được trang bị thêm kiến thức pháp lý trước khi bước vào thị trường lao động; ý thức hơn về việc tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bản thân.