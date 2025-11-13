Ngày 12-11, Triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam - Vietnam Foodexpo 2025 do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Sự kiện mở cửa miễn phí và kéo dài đến ngày 15-11.

Phát biểu tại sự kiện, bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cho biết Vietnam Foodexpo 2025 quy tụ hàng ngàn doanh nghiệp trong và ngoài nước, trưng bày sản phẩm nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến, đồ uống, máy móc và công nghệ chế biến. Sự kiện ghi nhận hơn 2.000 lượt đăng ký tham quan của nhà mua hàng từ hơn 50 quốc gia. "Vietnam Foodexpo 2025 sẽ tiếp tục là cơ hội kết nối, hợp tác và chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thực phẩm Việt Nam" - bà Thắng nhấn mạnh.

Theo Ban tổ chức, Vietnam Foodexpo 2025 có quy mô lớn với trên 500 gian hàng của gần 400 doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế - đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Phần Lan, Ba Lan, Thụy Điển, Ấn Độ, Thái Lan, Brazil, Ý, Malaysia...

Điểm nhấn của triển lãm là việc Công ty CP Công nghệ Arobid giới thiệu phiên bản trực tuyến Vietnam Foodexpo 2025 trên nền tảng công nghệ Arobid TradeXpo, thuộc hệ sinh thái do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu và phát triển.

Nền tảng mang đến không gian gian hàng 3D và trải nghiệm thực tế ảo VR360, giúp khách tham dự khám phá triển lãm dù không có mặt trực tiếp. Với TradeXpo, doanh nghiệp có thể giảm chi phí từ 50% đến 80%, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu nhanh hơn và hiệu quả hơn.