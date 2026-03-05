HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Nâng đãi ngộ để giữ chân người lao động

THANH NGA - MAI CHI

Sau Tết, đơn hàng dồi dào, nhiều doanh nghiệp nỗ lực cải thiện phúc lợi nhằm ổn định lực lượng lao động

Trở lại sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, hơn 700 người lao động (NLĐ) tại Công ty TNHH Thái Sơn S.P (phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM) đã đón nhận tin vui khi ban giám đốc bất ngờ thông báo "phát lộc" đầu năm cho mỗi NLĐ trở lại làm việc với mức từ 600.000 đồng đến 3 triệu đồng/người.

Ráo riết tuyển công nhân

Bà Châu Thị Ngọc Liên, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết khoản chăm lo đầu năm là phúc lợi đặc biệt mà ban giám đốc dành tặng cho NLĐ nhân dịp năm mới và sẽ được chi vào kỳ lương tháng 3. Khoản chăm lo này nằm ngoài tiền thưởng Tết (1,5 tháng lương) được chi trước đó và chỉ dành cho NLĐ trở lại làm việc sau Tết.

Nâng đãi ngộ để giữ chân người lao động - Ảnh 1.

Người lao động Công ty TNHH Cao su Phong Thái liên tục đón nhận tin vui đầu năm .Ảnh: THANH NGA

Điểm đặc biệt là công nhân (CN) có tay nghề sẽ được chăm lo gấp đôi (khoảng 6 triệu đồng/người) nhằm khích lệ họ gắn bó, tạo động lực cho những CN khác nỗ lực nâng cao tay nghề, đồng thời thu hút lao động tay nghề cao về làm việc. Nhờ chính sách tiền lương ổn định và phúc lợi bảo đảm, 3 năm nay, công ty luôn ổn định nguồn lao động sau Tết.

Hiện đơn hàng và kế hoạch sản xuất của công ty đã lấp đầy đến hết tháng 5. Nhằm bảo đảm sức khỏe cho CN, doanh nghiệp chỉ áp dụng số giờ làm thêm theo quy định và cố định các ngày thứ hai, tư, sáu hằng tuần. Ở các buổi tăng ca, ngoài tiền lương, NLĐ sẽ được chi thêm tiền ăn 30.000 đồng/người/buổi nhằm bổ sung dinh dưỡng.

Tại Công ty TNHH Cao su Phong Thái (phường Hòa Lợi, TP HCM), hơn 450 CN được tiếp thêm động lực khi công ty quyết định lì xì cho tất cả vào ngày làm việc đầu năm và rằm tháng giêng (3-3). Hiện nay, Công đoàn công ty đang tất bật chuẩn bị cho chương trình họp mặt ngày Quốc tế Phụ nữ và bốc thăm trúng thưởng vào ngày 8-3. 

Bà Đinh Thị Hường, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết ban tổ chức đã chuẩn bị hàng trăm phần quà gồm tiền mặt và hiện vật có giá trị, với tổng giá trị giải thưởng trên 200 triệu đồng. Ngoài ra, NLĐ sẽ được tham gia nhiều hoạt động giải trí hấp dẫn.

Trước đó, để cải thiện cuộc sống NLĐ, đầu năm 2026, ngoài tăng lương 7,2% cơ bản cho tất cả NLĐ, công ty còn nâng mức phụ cấp kỹ thuật cho NLĐ từ 200.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/người/tháng. Định kỳ mỗi 6 tháng, ban giám đốc và Công đoàn công ty cùng ngồi lại rà soát các khoản phụ cấp (nhà ở, tay nghề...) để điều chỉnh. Hiện mức thu nhập của NLĐ trực tiếp sản xuất từ 12-15 triệu đồng/tháng. Do đơn hàng dồi dào nên doanh nghiệp đang ráo riết tuyển dụng lao động để đáp ứng sản xuất.

Đãi ngộ thỏa đáng

Tại TP HCM, để đáp ứng nhu cầu sản xuất - kinh doanh, ngoài tăng cường phúc lợi để khích lệ NLĐ gắn bó lâu dài, hiện nay nhiều đơn vị đã có kế hoạch mở rộng sản xuất, bắt đầu khởi động "chiến dịch" tuyển dụng đầu năm. Nhiều đơn vị cần tuyển số lượng lớn lao động đã đưa ra nhiều chính sách đãi ngộ hấp dẫn về lương, thưởng, đi lại, chỗ ở…

Chẳng hạn như tại Công ty TNHH Worldon Việt Nam (xã Bình Mỹ, TP HCM) đang rao tuyển số lượng lớn CN may, kiểm hàng, đóng gói… không cần tay nghề. Tổng thu nhập của NLĐ từ 9-15 triệu đồng/tháng, bao gồm lương cơ bản hơn 6 triệu đồng/tháng, NLĐ được hưởng thêm các khoản phụ cấp chuyên cần (600.000 đồng/tháng), đi lại (800.000 đồng/tháng), nuôi con nhỏ (100.000 đồng/bé dưới 6 tuổi), tiền sản lượng từ 2-4 triệu đồng/tháng, thưởng lễ, Tết, lương tháng 13... 

Ngoài ra, công ty còn bố trí xe đưa rước, hỗ trợ thuê phòng trọ và có ký túc xá cho NLĐ ở miễn phí. Để thu hút CN, công ty còn thưởng 500.000 đồng cho người mới ký hợp đồng lao động.

Công ty TNHH Long Rich Việt Nam (KCX Linh Trung 2, TP HCM) cũng đang rao tuyển 1.000 lao động phổ thông và nhân viên văn phòng (lương thỏa thuận). Công ty cam kết bảo đảm thu nhập bình quân của CN sẽ đạt từ 8-10 triệu đồng/tháng, gồm lương cơ bản 6,13 triệu đồng/tháng, thưởng sản lượng (từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/tháng), thưởng chuyên cần (200.000 đồng/tháng) và các khoản phụ cấp (công việc, sinh hoạt, gửi trẻ) từ 500.000 - 800.000 đồng/tháng.

Bên cạnh đó, công ty có chính sách thưởng đối với CN mới với mức 1,8 triệu đồng/người. Theo đó, CN ký hợp đồng lao động chính thức sẽ được thưởng 300.000 đồng/người; làm việc đủ 3 tháng được thưởng 600.000 đồng/người và làm việc đủ 6 tháng thưởng 900.000 đồng/người.

Công ty TNHH Techtronic Industries (KCN Tân Phú Trung, xã Củ Chi, TP HCM) cũng đang cần tuyển 100 CN sản xuất cho nhà máy AES. Ngoài lương cơ bản (6,55 triệu đồng/tháng), CN còn được hưởng phụ cấp chuyên cần, đi lại (650.000 đồng/tháng). Đặc biệt, công ty có khoản thưởng nhận việc lên đến 3 triệu đồng. Khoản thưởng này áp dụng cho NLĐ nhận việc từ ngày 23-2 đến 20-3. Nếu nhận việc sau ngày 23-2 và làm đủ đến ngày 20-3 sẽ được trả thưởng theo tỉ lệ. 

Theo bà Đinh Thị Hường, chăm lo thỏa đáng là giải pháp căn cơ để thu hút và giữ chân người lao động. Những năm qua, nhờ chính sách chăm lo ngày càng hoàn thiện, đa số NLĐ lựa chọn gắn bó lâu dài, công ty ít biến động lao động nên hoạt động sản xuất luôn ổn định và ngày càng phát triển.


