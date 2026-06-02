Nâng kỹ năng, vững tương lai

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, năng suất lao động trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (DN) và nền kinh tế. Vì vậy, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động (NLĐ) không chỉ giúp họ thích ứng với công nghệ mới mà còn góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh.

Đối với NLĐ, học tập là con đường ngắn nhất để nâng cao thu nhập, mở rộng cơ hội việc làm và thăng tiến. Người có tay nghề cao thường được trả lương tốt hơn, ít đối mặt nguy cơ bị thay thế bởi máy móc hoặc lao động giá rẻ. Việc học còn giúp NLĐ tự tin hơn, làm chủ công việc và thích ứng nhanh với những thay đổi do tự động hóa, trí tuệ nhân tạo hay chuyển đổi số mang lại.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, quá trình học tập còn giúp rèn luyện các kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo. Đây là nền tảng để NLĐ phát triển toàn diện, mở rộng cơ hội nghề nghiệp và cải thiện chất lượng cuộc sống. Khi trình độ được nâng cao, thu nhập ổn định hơn, điều kiện chăm lo gia đình cũng tốt hơn.

Với DN, nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt để nâng cao năng suất và hiệu quả lao động. NLĐ có tay nghề vững thường làm việc nhanh hơn, giảm sai sót, tiết kiệm thời gian và nguyên vật liệu, từ đó gia tăng lợi nhuận. Họ cũng có khả năng tiếp cận, ứng dụng công nghệ mới, góp phần cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Có thể thấy, học tập nâng cao trình độ là khoản đầu tư mang lại lợi ích lâu dài cho cả NLĐ và DN. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn không ít lao động hạn chế về kiến thức, kỹ năng, dẫn đến năng suất lao động chưa cao. Vì vậy, cần có những giải pháp đồng bộ để thúc đẩy phong trào học tập suốt đời.

Trước hết, Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, nhất là với lao động có hoàn cảnh khó khăn, lao động ở nông thôn và khu công nghiệp. Cùng với đó là các chính sách khuyến khích DN đầu tư cho đào tạo nội bộ và xây dựng hệ thống chứng chỉ kỹ năng nghề thống nhất để tạo động lực học tập, nâng cao khả năng dịch chuyển việc làm.

Về phía DN, cần xây dựng môi trường học tập ngay tại nơi làm việc thông qua các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề hoặc liên kết với cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đào tạo tại chỗ. Đồng thời, cần có cơ chế khuyến khích rõ ràng như tăng lương, thưởng hoặc tạo cơ hội thăng tiến cho những cá nhân tích cực học tập và áp dụng hiệu quả kiến thức vào công việc.

Bên cạnh đó, cần quan tâm nhiều hơn đến các nhóm lao động đặc thù như công nhân lớn tuổi, lao động nữ, lao động di cư hoặc lao động làm công việc giản đơn. Các hình thức học tập linh hoạt như trực tuyến, học ngoài giờ hay qua ứng dụng di động sẽ giúp họ dễ dàng tiếp cận hơn. Việc hỗ trợ kinh phí, thời gian và điều kiện học tập cũng là giải pháp thiết thực để khuyến khích NLĐ tham gia.

Để các giải pháp phát huy hiệu quả, cần có sự phối hợp giữa Nhà nước, DN, Công đoàn và chính NLĐ. Trong đó, Công đoàn giữ vai trò tuyên truyền, vận động và bảo vệ quyền lợi người học; còn NLĐ phải chủ động xem học tập là khoản đầu tư cho tương lai.

Thúc đẩy NLĐ học tập, nâng cao trình độ là chìa khóa để nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của DN. Mỗi NLĐ cần nhận thức rằng học tập hôm nay là nền tảng cho cuộc sống tốt đẹp hơn ngày mai.



