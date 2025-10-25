Nâng tầm giá trị nông - lâm - thủy sản Việt

Ngày 24-10, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ Nông sản Việt 2025, thuộc khuôn khổ chương trình Tổng kết 5 năm cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021-2025.

Cá tầm 15 tuổi được chốt giá 102 triệu đồng

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là việc Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã hỗ trợ, kết nối để Hợp tác xã Dương Yến - một trong những cơ sở nuôi cá tầm lớn của tỉnh Lai Châu giới thiệu và tiêu thụ thành công cá tầm nặng 50 kg được xem là "kỷ lục" trong các trang trại nuôi cá của địa phương.

Các đại biểu bấm nút ra mắt Bản đồ Nông sản Việt

Với mức giá khởi điểm 20 triệu đồng, chú cá tầm 15 năm tuổi, nặng 50 kg của Hợp tác xã Dương Yến đã được đấu giá thành công với mức giá 102 triệu đồng. Người trúng đấu giá là ông Nguyễn Hồng Long, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Proton. "Tôi rất vui vì là người đấu giá thành công chú cá tầm đặc biệt, trân quý công sức của người nông dân ngày đêm chăm sóc, nuôi dưỡng con cá tầm này trong 15 năm qua" - ông Long bày tỏ.

Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dương Yến, cho biết toàn bộ số tiền từ bán cá tầm Siberi tại Tuần lễ trưng bày Nông sản Việt 2025 sẽ được đơn vị dùng để duy trì, nuôi dưỡng, nhân giống cá tầm Beluga - một loại giống cá hiếm, có trọng lượng lớn, giá trị dinh dưỡng cao. Đặc biệt, trứng cá tầm Beluga có giá hàng triệu đồng/lạng. Cùng với đó, hợp tác xã cũng dành một số tiền để hỗ trợ các học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Việt Nam là một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu nông sản - thủy sản hàng đầu thế giới. Hiện nay, nông sản Việt Nam đã có mặt tại hơn 185 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có các thị trường lớn, yêu cầu cao như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã phối hợp cùng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy tiêu thụ nông sản Việt Nam, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và ủng hộ sản phẩm trong nước.

Chương trình "Tuần lễ Nông sản Việt Nam 2025" được tổ chức với mục tiêu quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông sản tiêu biểu của các vùng miền, đạt tiêu chuẩn chất lượng - an toàn - truy xuất nguồn gốc đến với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Qua đó, góp phần nâng cao giá trị, năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường, kết nối cung - cầu. Chương trình cũng hướng tới phát triển bền vững, hỗ trợ các địa phương và doanh nghiệp trong xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ...

Lan tỏa tình yêu hàng Việt

Báo cáo kết quả tổng kết 5 năm ngoài Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam của Bộ Công Thương cũng cho thấy giai đoạn 2021-2025, thị phần hàng Việt Nam chiếm tỉ lệ trên 85%, doanh thu bán lẻ trong nước chiếm tỉ lệ 85% tổng mức bán lẻ hàng hóa trong nước, trên 90% người tiêu dùng và doanh nghiệp Việt Nam biết đến chương trình nhận diện hàng Việt Nam, trên 90% doanh nghiệp biết đến phong trào "Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam".

Đại diện cho thế hệ trẻ tại chương trình, ca sĩ Đức Phúc chia sẻ thông điệp "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tới giới trẻ - những người đang định hình xu hướng tiêu dùng của xã hội. Ca sĩ Đức Phúc, người vừa giành ngôi quán quân Intervision 2025 tại Nga, kể khi sang Nga dự thi anh cũng có mang những món quà là sản phẩm đặc trưng của Việt Nam để làm quà tặng cho bạn bè.

Hình ảnh Đức Phúc gắn với nông sản Việt không chỉ là hoạt động quảng bá, mà còn là lời khẳng định: Nông sản Việt hoàn toàn có thể trở thành một phần trong lối sống hiện đại, văn minh và thời thượng.

Ông Lương Văn Tự, nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), đánh giá Việt Nam có nhiều sản phẩm nông sản hàng đầu thế giới như gạo, cà phê, hạt tiêu, hạt điều. Nếu đẩy mạnh chế biến, nâng cao chất lượng, giá trị nông sản sẽ gia tăng nhiều hơn.

Ví dụ, nếu chế biến gạo thành bột gạo sẽ thu về giá trị cao gấp nhiều lần; hạt điều chế biến giá bán gấp 3-4 lần… Nâng cao chất lượng sẽ bán được giá cao hơn, mang về nguồn thu hàng chục tỉ USD. "Chúng ta mừng là chất lượng hàng Việt Nam ngày càng cải thiện. Ngày xưa, chúng ta đi nước ngoài mua hàng nước ngoài về tặng bạn bè, người thân, giờ là mang hàng made in Việt Nam đi tặng bạn bè nước ngoài. Tuy nhiên, khi làm sản phẩm phải quan tâm tới thị trường" - ông Tự lưu ý.

Khai trương Bản đồ Nông sản Việt Tại sự kiện, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) ra mắt Bản đồ Nông sản Việt, theo đó giới thiệu sản phẩm nông sản tiêu biểu của 34 tỉnh - thành, giúp cơ quan quản lý, doanh nghiệp. Giai đoạn đầu, bản đồ này sẽ giới thiệu một số sản phẩm nông sản tiêu biểu của từng tỉnh, thành phố, đại diện cho lợi thế, bản sắc và giá trị kinh tế đặc trưng của địa phương. Bản đồ được định hướng phát triển thành nền tảng tra cứu mở, cung cấp hệ thống thông tin toàn diện về nguồn gốc, vùng trồng, quy trình sản xuất, chứng nhận chất lượng, cũng như doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất và các kênh phân phối trong nước. Với nguồn dữ liệu này, Bản đồ Nông sản Việt không chỉ là công cụ quảng bá, mà còn đóng vai trò cầu nối giữa người sản xuất, người tiêu dùng, nhà phân phối và đối tác xuất khẩu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị thương hiệu nông sản Việt.



