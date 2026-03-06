HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Những món ăn rất cần cho người hay làm việc ban đêm

Anh Thư

(NLĐO) - Nghiên cứu từ Đại học Uppsala (Thụy Điển) cho thấy một số món ăn có thể giúp bạn "bù đắp" việc không thể đi ngủ đúng giờ.

Viết trên tạp chí khoa học European Journal of Epidemiology, nhóm tác giả từ Đại học Uppsala (Thụy Điển) chỉ ra rằng việc tiêu thụ đủ 19 g chất xơ mỗi ngày sẽ giúp đẩy lùi rủi ro bệnh mạch vành (bệnh tim mạch vành- là nguyên nhân chính dẫn đến nhồi máu cơ tim - ở những người thường xuyên phải thức đêm.

Những món ăn rất cần cho người hay làm việc ban đêm - Ảnh 1.

Một số món ăn có thể giúp người hay phải thức đêm làm việc giữ gìn sức khỏe - Minh họa AI: Thu Anh

Không thể đi ngủ đúng giờ đã trở thành một vấn đề phổ biến trong thời hiện đại, đôi khi không phải do thói quen sinh hoạt mà do điều kiện bắt buộc, ví dụ như phải làm ca đêm.

Nhóm nghiên cứu Thụy Điển đã phân tích dữ liệu của gần 223.000 người được theo dõi trong hơn 12 năm.

Kết quả cho thấy những người thường xuyên làm ca đêm có nguy cơ mắc bệnh mạch vành cao hơn khoảng 10% so với người làm việc giờ hành chính.

Nguyên nhân là do việc thức đêm làm gián đoạn chu kỳ thức - ngủ sinh học, ngăn cản quá trình phục hồi tự nhiên của cơ thể và gây áp lực lên hệ tim mạch.

Vì vậy, người hay phải làm việc khuya thường được bác sĩ khuyến nghị nên duy trì các thói quen có lợi cho tim mạch để "bù đắp" rủi ro này.

Một trong các giải pháp dễ dàng nhất mà nghiên cứu này khuyến nghị chính là bổ sung các món ăn giàu chất xơ.

Người làm ca đêm thường xuyên cần 19 g chất xơ mỗi ngày để giảm nguy cơ bệnh tim mạch vành xuống mức bằng với người làm ca ngày; trong khi người chỉ làm vài ca đêm trong tuần hoặc thỉnh thoảng mới làm cần 15 g chất xơ.

Bên cạnh đó, giảm tiêu thụ thịt chế biến sẵn cũng hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Theo Havard HealthHealthline, để tăng cường chất xơ trong chế độ ăn, bạn có thể thay thế ngũ cốc tinh chế bằng ngũ cốc nguyên hạt (gạo lứt, yến mạch, bánh mì nguyên cám...), tăng cường các loại đậu và hạt, trái cây, rau củ...

Tin liên quan

Năm mới, thử 5 món ăn này để vui lên ngay lập tức

Năm mới, thử 5 món ăn này để vui lên ngay lập tức

(NLĐO) - Một số món ăn có thể giúp bạn xua tan tâm trạng tiêu cực, tăng mức độ hạnh phúc.

Món ăn vặt giúp người cần giảm cân bớt thèm đồ ngọt

(NLĐO) - Một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí Nutrients đã chỉ ra món ăn vặt "thần kỳ" cho người cần giảm cân.

Ung thư ruột tránh xa vì những món ăn này

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho thấy "nạp" đủ một vi chất quen thuộc - qua thực phẩm hay dược phẩm - có thể giúp giảm nguy cơ ung thư ruột.

nhồi máu cơ tim món ăn chất xơ thức đêm Bệnh tim mạch vành
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo