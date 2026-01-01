HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Năm mới, thử 5 món ăn này để vui lên ngay lập tức

Anh Thư

(NLĐO) - Một số món ăn có thể giúp bạn xua tan tâm trạng tiêu cực, tăng mức độ hạnh phúc.

Bằng chứng khoa học cho thấy một số món ăn thực sự có thể giúp bạn thay đổi tâm trạng nhờ vào tác động của các chất dinh dưỡng bên trong chúng lên các hệ cơ quan, bao gồm não bộ.

Trả lời tờ Healthline, chuyên gia dinh dưỡng Kristin Kirkpatrick từ hệ thống Cleveland Clinic (Mỹ) viện dẫn chế độ ăn Địa Trung Hải được nhiều nghiên cứu chứng minh là giúp mọi người không chỉ khỏe mạnh hơn về thể chất, mà còn nâng cao tâm trạng.

Theo bà, thứ đóng vai trò lớn nhất trong chế độ ăn này chính là ngũ cốc nguyên hạt.

Năm mới, thử 5 món ăn này để vui lên ngay lập tức - Ảnh 1.

Bữa ăn đầu năm bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, một món ăn lên men, cá béo và ít hạt, quả mọng để nhâm nhi có thể giúp không khí vui vẻ hơn - Ảnh minh họa: HEALTHLINE

Ngũ cốc nguyên hạt chứa chất xơ lên men, loại chất xơ mà vi khuẩn trong ruột có thể tiêu hóa được và cải thiện sức khỏe của chúng.

Khi vi khuẩn tiêu hóa chất xơ lên men, chúng tạo ra các hợp chất gọi là axit béo chuỗi ngắn. Các chất này theo máu lên não, giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào thần kinh.

Ngoài ra, quá trình này còn kích thích ruột sản sinh ra serotonin - thứ còn được gọi là "hormone hạnh phúc" - từ đó gửi tín hiệu xoa dịu căng thẳng và cải thiện tâm trạng trực tiếp lên não bộ thông qua dây thần kinh phế vị.

Vài loại ngũ cốc nguyên hạt phổ biến nhất có thể kể đến là gạo lứt, bắp, yến mạch... Bạn cũng có thể ăn bánh mì, mì làm từ lúa mì nguyên hạt.

Trong khi đó, chuyên gia dinh dưỡng Michelle Routhenstein từ trung tâm Entirely Nourished (Mỹ) gợi ý thêm 4 món ăn khác.

Thứ nhất là món ăn nấu từ cá béo (cá dầu), bao gồm cá hồi, cá thu, cá mòi... Nhóm cá này cung cấp nhiều axit béo omega-3 chuỗi dài, gồm EPA và DHA, giúp cải thiện độ linh hoạt và khả năng giao tiếp giữa các tế bào thần kinh.

EPA và DHA cũng có tác dụng kháng viêm, giúp bảo vệ cơ thể chống lại tình trạng viêm thần kinh, từ đó giúp giảm các triệu chứng trầm cảm.

Thứ hai, là một món ăn lên men như sữa chua, chao, kim chi, rau dưa lên men..., cũng giúp cải thiện tâm trạng thông qua việc chăm sóc hệ vi sinh vật đường ruột.

Thứ ba, các loại hạt, đặc biệt là hạt bí rất giàu magie, một khoáng chất đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ chức năng não và tâm trạng.

Cuối cùng là một món ăn nào đó giàu polyphenol: Hãy thử một miếng chocolate, uống một ly ca cao, nhâm nhi vài quả nho, dâu, cherry, táo...; bạn sẽ vui lên thấy rõ.

Tin liên quan

Món ăn vặt giúp người cần giảm cân bớt thèm đồ ngọt

Món ăn vặt giúp người cần giảm cân bớt thèm đồ ngọt

(NLĐO) - Một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí Nutrients đã chỉ ra món ăn vặt "thần kỳ" cho người cần giảm cân.

Những món ăn tốt cho nam giới phải ngồi lâu trước máy tính

(NLĐO) - Nghiên cứu mới từ Đại học Birmingham (Anh) chỉ ra cách thú vị để nam giới phải ngồi lâu giảm được một số tác động nguy hiểm.

Nghiên cứu Anh: Là phụ nữ, đừng quên các món ăn này

(NLĐO) - Thứ thường hiện diện trong món ăn ở các đất nước có biển có thể giúp nhiều phụ nữ thoát khỏi một căn bệnh nguy hiểm.

món ăn ngũ cốc nguyên hạt cải thiện tâm trạng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo