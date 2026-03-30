HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Nền tảng kép để phát triển thể thao

NGUYỄN NAM NHÂN (Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM)

Phát triển thể thao học đường gắn với thể thao đại chúng không chỉ là định hướng chiến lược mà còn là cấu trúc nền tảng để thể thao Việt Nam vươn tầm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể dục Thể thao, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc phát triển thể thao học đường gắn với thể thao đại chúng làm nền tảng cho thể thao thành tích cao. Đây không chỉ là một định hướng mà còn là một cấu trúc phát triển hoàn chỉnh cho nền thể thao quốc gia.

Nền tảng từ học đường

Trên thế giới, các quốc gia có nền thể thao mạnh đều phát triển dựa trên 2 trụ cột: Học đường và đại chúng.

Tại Mỹ, thể thao học đường gắn chặt với hệ thống NCAA (Hiệp hội Thể thao đại học quốc gia), đồng thời được nuôi dưỡng bởi một nền thể thao đại chúng khổng lồ với câu lạc bộ, phòng tập và công viên thể thao phủ khắp cộng đồng. Điều đó tạo nên một "đường dẫn liên tục" từ người tập luyện đến vận động viên chuyên nghiệp.

Tại Anh, mạng lưới câu lạc bộ cộng đồng là trung tâm, nơi mọi lứa tuổi đều có thể tham gia và từ đó phát hiện tài năng. Nhật Bản xây dựng văn hóa thể thao từ trong trường học (Bukatsu) rồi lan tỏa ra toàn xã hội, hình thành thói quen vận động suốt đời và một nền tảng kỷ luật rất cao.

Trong khi đó, Trung Quốc kết hợp chặt chẽ giữa phát hiện trong trường học và đào tạo tập trung, đồng thời đẩy mạnh thể thao đại chúng như một chiến lược quốc gia để mở rộng nguồn lực đầu vào. Điểm chung của các mô hình này không phải là làm nhiều môn, mà là xây dựng một hệ sinh thái thể thao có tổ chức, có chính sách và có sự tham gia mạnh mẽ của toàn xã hội.

Thực tiễn tại các đô thị lớn tại Việt Nam hiện nay cho thấy một nghịch lý: Phong trào thể thao phát triển nhanh nhưng chiều sâu còn hạn chế. Thể thao học đường đang rơi vào tình trạng "vừa thừa vừa thiếu": Thừa về mong muốn đưa nhiều môn vào trường học, nhưng thiếu chiến lược, thiếu phân tầng và thiếu điều kiện thực hiện.

Các liên đoàn, bộ môn thể thao đều muốn có mặt trong trường học nhưng không phải môn nào cũng phù hợp. Những môn như boxing, cử tạ hay billiards không thể triển khai ở cấp tiểu học; trong khi cờ vua, bơi lội lại cần bắt đầu từ rất sớm. Đáng nói hơn, những môn Olympic như bơi lội, bóng đá, bắn súng… lại đang thiếu không gian tập luyện đúng nghĩa.

Nền tảng kép để phát triển thể thao - Ảnh 1.

Thể thao đại chúng tại Việt Nam đang phát triển mạnh, cần có thể chế để trở thành một trụ cột. Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Thể thao cho mọi người - nền móng bền vững

Thể thao đại chúng tại Việt Nam đang phát triển mạnh về số lượng nhưng vẫn thiếu nền tảng thể chế để trở thành một trụ cột thực sự. Nhiều hoạt động còn mang tính tự phát, thiếu liên kết với thể thao chuyên nghiệp, đặc biệt là chưa tạo được hành lang đủ thông thoáng để doanh nghiệp, tổ chức xã hội tham gia một cách bài bản.

Cùng với đó là "điểm nghẽn mềm" nhưng mang tính quyết định: Tâm lý phụ huynh và học sinh vẫn xem thể thao là lựa chọn phụ, ưu tiên gần như tuyệt đối vào việc học tập văn hóa. Khi thể thao chưa gắn với một lộ trình phát triển rõ ràng, chưa tạo ra một tương lai đủ thuyết phục, thì rất khó để thay đổi nhận thức này.

Vì vậy, giải pháp không thể là những điều chỉnh riêng lẻ, mà phải là sự đột phá mang tính hệ thống. Cần xây dựng chiến lược thể thao học đường có phân tầng rõ ràng theo cấp học và nhóm môn, gắn trực tiếp với định hướng thể thao thành tích cao. Song song đó, phải phát triển thể thao đại chúng theo hướng chuyên nghiệp hóa, với hệ thống câu lạc bộ, giải đấu và thiết chế thể thao cộng đồng được đầu tư bài bản, dễ tiếp cận và vận hành hiệu quả.

Quan trọng hơn, cần mở rộng hành lang pháp lý nhằm thúc đẩy xã hội hóa - để doanh nghiệp không chỉ tài trợ mà còn thực sự trở thành chủ thể phát triển thể thao. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo và điều phối, còn xã hội trở thành động lực chính. Đây không phải là xu hướng, mà là con đường tất yếu các quốc gia phát triển đã đi qua.

Điểm then chốt mang tính "đòn bẩy" là phải nâng tầm thể thao đại học. Cần xây dựng hệ thống thi đấu và tuyển chọn ở bậc cao đẳng, đại học với quy mô, chất lượng và sức hút không kém hệ thống đào tạo của các tỉnh, thành. Khi đó, học sinh có năng khiếu sẽ nhìn thấy con đường rõ ràng: từ trường học đến đại học, từ đó bước vào thể thao đỉnh cao hoặc các lĩnh vực nghề nghiệp liên quan.

Hướng tới hệ sinh thái hoàn chỉnh

Tất cả những điều này chỉ có thể vận hành hiệu quả khi có cơ chế điều phối thống nhất - một "chỉ huy trưởng" đủ thẩm quyền để kết nối giáo dục, thể thao và toàn bộ nguồn lực xã hội trong một chiến lược chung. Khi đó, thể thao thành tích cao sẽ không còn là mục tiêu xa xôi mà trở thành kết quả tất yếu.

Thể thao đỉnh cao không bắt đầu từ đỉnh cao. Nó bắt đầu từ những sân trường, những công viên, những bước chạy rất bình thường của mỗi người dân. Khi thể thao trở thành một phần của giáo dục và một phần của đời sống, chúng ta không chỉ tạo ra những nhà vô địch, mà còn tạo ra một xã hội khỏe mạnh, kỷ luật và đầy khát vọng. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo