Ngành y tế TP Huế lý giải “khoảng trống” trong hoạt động thanh, kiểm tra tuyến dưới

Chiều 19-5, Sở Y tế TP Huế tổ chức sơ kết một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp của ngành y tế.

Theo báo cáo, sau khi vận hành chính quyền hai cấp, Sở Y tế TP Huế có 24 đơn vị trực thuộc, bao gồm 8 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, 6 trung tâm tuyến thành phố, cùng các trung tâm y tế khu vực.

Cơ sở vật chất, diện tích tại các trạm y tế xã chưa đảm bảo theo quy định mới.

Sở Y tế TP Huế đã quyết định chấm dứt hoạt động 5 phòng khám đa khoa thuộc trung tâm y tế hiện có; tham mưu UBND TP Huế tổ chức lại 133 trạm y tế cấp xã thành 40 trạm y tế là đơn vị trực thuộc trung tâm y tế và 93 cơ sở trạm y tế cấp xã mới.

Theo đánh giá, một số trạm y tế đã thực hiện tốt quản lý bệnh không lây nhiễm (tiểu đường, tăng huyết áp), chăm sóc sức khỏe sinh sản, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở. Tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên y tế từng bước được nâng lên; các cơ sở đã cải tiến quy trình tiếp đón, tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh, góp phần nâng cao sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế.

Về khó khăn, vướng mắc, Sở Y tế TP Huế cho biết hiện nay do không còn phòng y tế và thanh tra cấp huyện, thay vào đó là phòng văn hóa - xã hội cấp xã nhưng đa số chuyên viên không được đào tạo chuyên môn về lĩnh vực y tế, dẫn đến không thể thực hiện được chức năng giám sát, kiểm tra chuyên ngành. Điều này tạo ra khoảng trống trong hoạt động thanh tra, kiểm tra tuyến dưới.

Trong khi đó, Sở Y tế TP Huế trực tiếp tổ chức đoàn kiểm tra chuyên ngành nhưng vì thiếu hụt lực lượng nên khó bao phủ hết các xã, phường và không thể tổ chức kiểm tra thường xuyên.

Bên cạnh đó, nhân lực làm công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại các xã đang còn kiêm nhiệm. Một số cán bộ phụ trách ở địa phương còn lúng túng, chưa có kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các công việc mới được phân công, phân cấp về công tác an toàn thực phẩm.