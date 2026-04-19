Lao động

“Ngày vui khỏe” của công nhân, viên chức, người lao động phường Bến Thành

Huyền Trân

(NLĐO) - Hội thao được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, khuyến khích người lao động rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần.

Ngày 19-4, Công đoàn phường Bến Thành (TPHCM) tổ chức khai mạc Hội thao công nhân, viên chức, người lao động năm 2026. Sự kiện thu hút gần 2.000 vận động viên là đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức và người lao động đến từ các cơ quan, đơn vị.

img
img
img

Đông đảo vận động viên là đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức và người lao động tham gia hội thao.

Đây là hoạt động hướng đến Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026), 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026), 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27.3.1946 - 27.3.2026), 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2026).  Đồng thời, hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18, chào mừng Đại hội Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và kỷ niệm 1 năm thành lập các phường Bến Thành, Sài Gòn, Tân Định và Cầu Ông Lãnh (1.7.2025 - 1.7.2026).

Tham dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Thành Đô, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TPHCM.

img
img

Các vận động viên khởi động trước phần thi chạy việt dã.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Huỳnh Vĩnh Lâm, Chủ tịch Công đoàn phường Bến Thành, cho biết Hội thao năm 2026 được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần.

Hội thao còn là dịp để các đơn vị giao lưu, học hỏi, tăng cường đoàn kết, tạo khí thế thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026. 

Ông Huỳnh Vĩnh Lâm nhấn mạnh sự tham gia đông đảo của các vận động viên sẽ mang đến khí thế sôi nổi, góp phần xây dựng môi trường làm việc tích cực, hiệu quả.

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức tiến hành nghi thức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia và phối hợp tổ chức hội thao thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó và sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị trong việc chăm lo đời sống tinh thần, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên và người lao động.

img

Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia và phối hợp tổ chức hội thao.

Sau lễ khai mạc, gần 2.000 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã tham gia nội dung chạy việt dã. Đây là hoạt động mở đầu cho các nội dung thi đấu của Hội thao năm 2026.

Công đoàn Thanh Hóa phát động "Tháng Công nhân" năm 2026

(NLĐO)- Tại lễ phát động "Tháng Công nhân" năm 2026, Công đoàn Thanh Hóa đã trao 1.500 suất quà, trị giá gần 2 tỉ đồng cho công nhân, người lao động

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại TPHCM

(NLĐO)- Người dân, đoàn viên, hội viên, người lao động… tại các phường Tân Phú, Trung Mỹ Tây, TPHCM đã cùng hòa mình vào Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Ngày hội vì sức khỏe người lao động

(NLĐO) - Ngày 16-4, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức "Ngày hội vì sức khỏe người lao động" năm 2026, với nhiều hoạt động ý nghĩa.

hội thao Công đoàn phường bến thành
