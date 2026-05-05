Liên quan vụ "nam thanh niên bị người lạ dùng trái bida đập vào đầu ở phường Linh Xuân", ngày 5-5, Công an phường Linh Xuân phối hợp Công an TPHCM làm việc P.H.H.N (21 tuổi), N.M.T (20 tuổi), N.H.M (16 tuổi) và một người tên D.

Camera ghi lại vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ việc N.M.T cho rằng bạn gái 21 tuổi (nhân viên quán bida) có tình cảm với thanh niên 22 tuổi nên ghen tuông.

Lúc 1 giờ 3 phút ngày 1-5, sau khi cãi nhau với bạn gái, T. rủ N., M. và D. đến quán trên đường số 7, đoạn gần đường Hoàng Diệu 2 để gặp thanh niên 22 tuổi nói chuyện. Lúc này, thanh niên 22 tuổi đang chơi bida với bạn.

Nhóm T. liên tục đấm vào mặt thanh niên 22 tuổi, một người còn cầm trái bida đập vào đầu nam thanh niên.

Nạn nhân nhập viện sau đó.

Vụ việc được camera của quán ghi lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.