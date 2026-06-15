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Sức khỏe

Nghiên cứu Nhật chỉ ra tác hại mới của việc thiếu vitamin C

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu dựa trên hơn 2.000 người ở Nhật Bản cho thấy vitamin C không chỉ cần thiết cho hệ miễn dịch hay tim mạch.

Viết trên tạp chí khoa học PLOS One, nhóm tác giả từ Đại học Hirosaki (Nhật Bản) cho biết thiếu vitamin C có thể làm giảm khả năng kết nối não bộ ở người lớn tuổi.

Nghiên cứu Nhật chỉ ra tác hại mới của việc thiếu vitamin C - Ảnh 1.

Chế độ ăn đa dạng, bao gồm các thực phẩm giàu vitamin C, sẽ hỗ trợ giữ gìn sức khỏe não bộ - Ảnh minh họa từ NEWS MEDICAL

Theo News Medical, nhóm tác giả đã nghiên cứu trên hơn 2.000 người Nhật Bản có độ tuổi từ 64 trở lên.

Các tác giả đo thể tích chất xám và chất trắng trong não của mỗi người tham gia, đồng thời đánh giá khả năng kết nối trong mạng lưới trạng thái nghỉ (chế độ mặc định), vốn liên quan đến một số chức năng nhận thức, chẳng hạn như sự chú ý và trí nhớ tự truyện.

Kết quả cho thấy những người có nồng độ vitamin C trong huyết tương thấp hơn thường có thể tích chất xám thấp hơn, cũng như khả năng kết trong mạng lưới não bộ nói trên thấp hơn.

Các nghiên cứu trước đây đã phát hiện ra mối liên hệ giữa chế độ ăn giàu vitamin C và nguy cơ suy giảm nhận thức thấp hơn ở người lớn tuổi.

Tuy nhiên, rất ít nghiên cứu xem xét trực tiếp nồng độ vitamin C trong huyết tương và mối liên hệ tiềm tàng với cấu trúc não và sự kết nối trong mạng lưới não bộ.

Các tác giả cho rằng những cơ chế sinh học đằng sau mối tương quan giữa vitamin C và sức khỏe não bộ vẫn cần được làm rõ thêm. Tuy nhiên phát hiện ban đầu này đủ cho thấy việc bổ sung đầy đủ vitamin C rất quan trọng đối với người lớn tuổi.

Để bổ sung vitamin C, cách an toàn và hiệu quả nhất vẫn là ăn uống đa dạng. Trong đó, đừng quên bổ sung đều đặn hơn các thực phẩm giàu vitamin C như ổi, ớt chuông, kiwi, trái cây có múi (cam, quýt, bưởi...), dâu tây, rau màu xanh lá đậm... Trong khi đó, nên hỏi ý kiến bác sĩ nếu bạn có ý định bổ sung thông qua thực phẩm chức năng.


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