Sức khỏe

Ngừng tim do uống 10 ly cà phê mỗi ngày, bác sĩ cảnh báo điều này

Ngận Hà

(NLĐO)- Tiêu thụ nhiều cà phê không lọc có thể làm tăng đáng kể cholesterol máu, nguy cơ hình thành mảng xơ vữa không ổn định tăng mạnh.

Một người đàn ông (53 tuổi tại TP Cần Thơ) đã rơi vào tình trạng nguy kịch do nhồi máu cơ tim, với nhiều yếu tố nguy cơ tích tụ từ lối sống, trong đó có thói quen uống tới 10 ly cà phê mỗi ngày.

Ông T. được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê sau khi xuất hiện mệt và đau ngực lúc đang sinh hoạt. Theo người nhà, khoảng 15 phút trước nhập viện, ông đột ngột mệt nhiều, sau đó ngã và mất ý thức. Khi đến bệnh viện, người đàn ông này rơi vào ngừng tim. Các bác sĩ phải sốc điện 45 phút, tim mới đập trở lại.

Ngừng tim do uống 10 ly cà phê mỗi ngày, bác sĩ nói gì? - Ảnh 1.

Một người đàn ông (53 tuổi tại TP Cần Thơ) đã nhập viện cấp cứu khi uống 10 ly cà phê mỗi ngày (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Khai thác bệnh sử cho thấy bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch: Hút thuốc lá 10-12 điếu mỗi ngày, rối loạn mỡ máu, thường xuyên thức khuya đến khoảng 23 giờ và đặc biệt là sử dụng cà phê với tần suất rất cao, khoảng 10 ly/ngày.

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng (Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam) cho biết cà phê có thể mang lại lợi ích nếu sử dụng ở mức vừa phải, khoảng 2-3 ly mỗi ngày ở người khỏe mạnh, giúp giảm nguy cơ đột quỵ hoặc một số biến cố tim mạch. Tuy nhiên, khi tiêu thụ ở mức quá cao như 10 ly/ngày, cà phê không còn có lợi mà trở thành yếu tố gây hại.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ caffeine - chất kích thích hệ thần kinh giao cảm, làm tăng nhịp tim, huyết áp và nhu cầu oxy của cơ tim. Ở những người đã có nền xơ vữa mạch vành, sự gia tăng đột ngột này có thể kích hoạt cơn nhồi máu cơ tim hoặc đau thắt ngực.

Theo bác sĩ Hoàng, tổng lượng caffeine an toàn cho người trưởng thành không nên vượt quá 400 mg mỗi ngày (tương đương khoảng 4-6 ly cà phê nguyên chất, tùy loại), và cần giảm thấp hơn ở người có bệnh lý tim mạch hoặc tăng huyết áp.

Đáng lưu ý, tại Việt Nam, cà phê Robusta phổ biến có hàm lượng caffeine cao, mỗi ly cà phê phin có thể chứa 100-150 mg caffeine. Việc uống tới 10 ly/ngày đồng nghĩa với việc nạp 1.000-1.500 mg caffeine, cao gấp nhiều lần ngưỡng an toàn.

Ngừng tim do uống 10 ly cà phê mỗi ngày, bác sĩ nói gì? - Ảnh 2.

Cà phê Robusta phổ biến có hàm lượng caffeine cao, mỗi ly cà phê phin có thể chứa 100-150 mg caffeine.

Không chỉ caffeine, cà phê phin không lọc còn chứa các hợp chất dầu như cafestol và kahweol. Những chất này có thể làm tăng cholesterol xấu (LDL), giảm khả năng chuyển hóa cholesterol của gan, từ đó thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch.

Các nghiên cứu cho thấy, tiêu thụ nhiều cà phê không lọc có thể làm tăng đáng kể cholesterol máu. Với mức tiêu thụ cao kéo dài như trường hợp trên, nguy cơ hình thành mảng xơ vữa không ổn định tăng mạnh, đây chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhồi máu cơ tim cấp.

Bác sĩ khuyến cáo

Với người có nguy cơ tim mạch (tăng huyết áp, rối loạn lipid, hút thuốc, đái tháo đường, tiền sử gia đình), các khuyến nghị lâm sàng hiện nay là:

Hạn chế caffeine dưới 400 mg/ngày đối với người khỏe mạnh, và dưới 200 mg/ngày đối với người bệnh tim mạch hoặc tăng huyết áp.

Nếu uống cà phê, nên ưu tiên loại cà phê Arabica, pha lọc giấy (giảm diterpene), uống vào buổi sáng hoặc đầu buổi chiều, tránh uống sau 16-17g.

Không kết hợp cà phê liều cao với thuốc lá, rượu, hoặc làm việc khuya kéo dài.

Theo dõi các biểu hiện như tim đập nhanh, hồi hộp, đau ngực, khó thở khi uống cà phê; nếu xuất hiện, nên dừng và đi khám tim mạch.

Đẩy lùi gan nhiễm mỡ nhờ uống cà phê, trà mỗi ngày

Đẩy lùi gan nhiễm mỡ nhờ uống cà phê, trà mỗi ngày

(NLĐO) - Hai nghiên cứu quốc tế cho thấy nhâm nhi vài tách trà hay cà phê mỗi ngày có thể là cách đơn giản để phòng ngừa và kiểm soát bệnh gan nhiễm mỡ.

Kéo dài tuổi thọ và trẻ hơn nhờ uống cà phê theo cách này

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho thấy cà phê có thể tác động tích cực lên telomere - cấu trúc quan trọng với tuổi thọ - ngay cả ở người có yếu tố nguy cơ.

Vì sao nên uống cà phê trước khi tập gym?

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho thấy cà phê và các thức uống giàu caffeine khác có thể đem lại hiệu quả bất ngờ cho các bài tập kháng lực

