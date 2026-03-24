Một người đàn ông (53 tuổi tại TP Cần Thơ) đã rơi vào tình trạng nguy kịch do nhồi máu cơ tim, với nhiều yếu tố nguy cơ tích tụ từ lối sống, trong đó có thói quen uống tới 10 ly cà phê mỗi ngày.

Ông T. được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê sau khi xuất hiện mệt và đau ngực lúc đang sinh hoạt. Theo người nhà, khoảng 15 phút trước nhập viện, ông đột ngột mệt nhiều, sau đó ngã và mất ý thức. Khi đến bệnh viện, người đàn ông này rơi vào ngừng tim. Các bác sĩ phải sốc điện 45 phút, tim mới đập trở lại.

Khai thác bệnh sử cho thấy bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch: Hút thuốc lá 10-12 điếu mỗi ngày, rối loạn mỡ máu, thường xuyên thức khuya đến khoảng 23 giờ và đặc biệt là sử dụng cà phê với tần suất rất cao, khoảng 10 ly/ngày.

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng (Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam) cho biết cà phê có thể mang lại lợi ích nếu sử dụng ở mức vừa phải, khoảng 2-3 ly mỗi ngày ở người khỏe mạnh, giúp giảm nguy cơ đột quỵ hoặc một số biến cố tim mạch. Tuy nhiên, khi tiêu thụ ở mức quá cao như 10 ly/ngày, cà phê không còn có lợi mà trở thành yếu tố gây hại.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ caffeine - chất kích thích hệ thần kinh giao cảm, làm tăng nhịp tim, huyết áp và nhu cầu oxy của cơ tim. Ở những người đã có nền xơ vữa mạch vành, sự gia tăng đột ngột này có thể kích hoạt cơn nhồi máu cơ tim hoặc đau thắt ngực.

Theo bác sĩ Hoàng, tổng lượng caffeine an toàn cho người trưởng thành không nên vượt quá 400 mg mỗi ngày (tương đương khoảng 4-6 ly cà phê nguyên chất, tùy loại), và cần giảm thấp hơn ở người có bệnh lý tim mạch hoặc tăng huyết áp.

Đáng lưu ý, tại Việt Nam, cà phê Robusta phổ biến có hàm lượng caffeine cao, mỗi ly cà phê phin có thể chứa 100-150 mg caffeine. Việc uống tới 10 ly/ngày đồng nghĩa với việc nạp 1.000-1.500 mg caffeine, cao gấp nhiều lần ngưỡng an toàn.

Không chỉ caffeine, cà phê phin không lọc còn chứa các hợp chất dầu như cafestol và kahweol. Những chất này có thể làm tăng cholesterol xấu (LDL), giảm khả năng chuyển hóa cholesterol của gan, từ đó thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch.

Các nghiên cứu cho thấy, tiêu thụ nhiều cà phê không lọc có thể làm tăng đáng kể cholesterol máu. Với mức tiêu thụ cao kéo dài như trường hợp trên, nguy cơ hình thành mảng xơ vữa không ổn định tăng mạnh, đây chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhồi máu cơ tim cấp.