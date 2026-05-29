Người dân Huế sắp được xem kỵ binh, mô tô đặc chủng biểu diễn giữa phố

Chiều 29-5, Công an TP Huế tổ chức gặp mặt báo chí, cung cấp thông tin về Hội thao quân sự, võ thuật khu vực II năm 2026 - vòng bảng diễn ra tại TP Huế. Hoạt động hướng đến chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12.7.1946 - 12.7.2026).

Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP Huế ,thông tin về Hội thao quân sự, võ thuật khu vực II năm 2026 - vòng bảng diễn ra tại TP Huế.

Theo kế hoạch, hội thao khu vực II - vòng bảng tại Huế sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 11-6. Lễ khai mạc được tổ chức lúc 20 giờ 10 phút ngày 6-6 tại Ngọ Môn với các nội dung biểu diễn quân nhạc, võ thuật, khí công - công phá; kỹ thuật điều khiển ô tô, mô tô; biểu diễn kỵ binh, bắn súng ứng dụng, xử lý tình huống nghiệp vụ bảo vệ yếu nhân.

Tại đêm khai mạc sẽ có bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 10 phút nhằm phục vụ người dân và du khách.

Hội thao có sự tham gia của 16 đội tuyển quân sự, võ thuật và 18 đội tuyển thể thao đến từ công an các địa phương gồm Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế cùng nhiều đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP Huế, cho biết hội thao năm nay có nhiều điểm mới so với các kỳ tổ chức trước đây. Bên cạnh những nội dung quân sự, võ thuật truyền thống, ban tổ chức bổ sung thêm nhiều phần thi mang tính thực tiễn cao như vượt vật cản, võ gậy đối kháng, bắn súng ban đêm…

Theo ban tổ chức, dự kiến sẽ bố trí biểu diễn các tiết mục như kỵ binh, quân nhạc, điều khiển mô tô… tại các tuyến phố trung tâm TP Huế để phục vụ người dân và du khách thưởng lãm. Người dân và du khách cũng có cơ hội giao lưu, chụp hình với kỵ binh, mô tô đặc chủng của lực lượng công an.