Người đi làm mong có công việc ổn định

Nhờ hưởng lợi từ quan hệ hợp tác quốc tế nên ngành điện tử, công nghệ cao, thiết bị phụ trợ (trong đó có năng lượng, bán dẫn) tại Việt Nam sẽ thu hút nhân sự. Phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi với bà Thanh Nguyễn, Giám đốc Điều hành và Truyền cảm hứng hạnh phúc Công ty CP Anphabe, về xu hướng thu hút nhân sự trong năm 2024.



. Phóng viên: Theo bà, năm nay ngành nào sẽ thu hút nhân sự nhiều?

- Bà THANH NGUYỄN: Dựa trên khảo sát của Anphabe, tốp các ngành có nhu cầu tuyển dụng và mở rộng nguồn nhân lực trong thời gian tới bao gồm công nghệ thông tin (IT), bảo hiểm và du lịch ẩm thực. Trong đó, IT tiếp tục là một trong những ngành có nhu cầu nhân lực cao nhờ vào sự phát triển không ngừng của thị trường kỹ thuật số và nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp (DN). Nhu cầu về nhân lực trong lĩnh vực này không chỉ đến từ các công ty chuyên ngành mà còn từ sự gia tăng của nhiều ngành nghề khác áp dụng IT vào hoạt động kinh doanh.

Các ngành như bán dẫn, năng lượng đang được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây. Nhất là khi quan hệ Việt - Mỹ, Việt - Nhật được nâng tầm, ngành bán dẫn đang mở ra nhiều cơ hội cho nhân sự Việt Nam vì ngày càng nhiều DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) quan tâm. Điều này không chỉ tạo nên làn sóng mới trong việc thu hút nhân sự trong ngành mà còn góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trong khu vực và thế giới.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy ngành điện tử, công nghệ cao, thiết bị phụ trợ đứng thứ 3 trong tốp các lĩnh vực được nhiều người quan tâm và mong muốn làm việc. Tuy nhiên, chỉ có 21% DN trong các ngành này có kế hoạch gia tăng nguồn nhân lực trong năm 2024, trong khi 65% dự kiến vẫn duy trì nguồn nhân lực hiện tại. Điều này có thể thấy các DN vẫn đang trong quá trình điều chỉnh chiến lược nhân sự cho phù hợp với nhu cầu và xu hướng của thị trường.

. Nhân sự Việt Nam mong muốn gì ở DN?

- Hiện các tiêu chí của người đi làm Việt Nam là lựa chọn nơi làm việc đa dạng và phong phú. Người lao động không chỉ xem xét đến mức lương thưởng, mà còn rất quan tâm đến những yếu tố khác như môi trường làm việc hạnh phúc, việc làm xanh và khả năng linh hoạt về giờ giấc.

Năm qua, khi tiến hành đo lường và đánh giá môi trường làm việc của hàng trăm DN tại Việt Nam, Anphabe ghi nhận rất nhiều DN có những thực hành xuất sắc hướng đến giá trị "xanh" và bền vững. Điều này phản ánh sự quan tâm ngày càng cao của người đi làm đối với các chính sách phúc lợi và chăm sóc sức khỏe mà DN cung cấp. Đặc biệt, sau dịch COVID-19, mọi người đều mong muốn có một sức khỏe tốt và cuộc sống cân bằng hơn. Từ phía DN, "cải thiện chất lượng môi trường làm việc" cũng nằm trong tốp 5 ưu tiên khi định hướng chiến lược nhân sự trong 2 năm tới.

. Xu hướng nhân sự năm 2024 có gì mới?

- Sau khi trải qua các biến động về kinh tế trong năm 2023, hầu hết DN sẽ có sự điều chỉnh chiến lược nhân sự trong năm nay, như: đào tạo, tái đào tạo các kỹ năng quan trọng cho đội ngũ nhân viên; tối ưu hóa chính sách lương, thưởng, phúc lợi; nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ quản lý trong 2 năm tới.

Thị trường năm 2024 vẫn là một dấu hỏi lớn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặt ra các thách thức cho DN trong việc làm sao để phản ứng nhanh trước những thay đổi bất ngờ của thị trường; duy trì đủ ngân sách, nguồn đầu tư để giữ vững tính cạnh tranh, cũng như giải quyết các phức tạp trong tổ chức và điều hướng mô hình kinh doanh một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, thu nhập và công việc ổn định tiếp tục là những yếu tố được người đi làm quan tâm, nhưng kỳ vọng về tăng lương có giảm so với năm ngoái (từ 10,2% xuống 8,5%). Thực tế này phản ánh sự thấu hiểu từ người lao động đối với khó khăn chung của thị trường và hoàn cảnh của DN. Đáng chú ý, ngày càng có nhiều người mong muốn có được một công việc ổn định.