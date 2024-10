Người lao động hưởng lợi từ thỏa ước khung

Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng hiện có 39 trường mầm non với khoảng 13.000 học sinh. Trong 1.700 giáo viên (GV) mầm non và người lao động (NLĐ) trên địa bàn, hơn 1.400 người làm việc tại các trường tư thục, nhóm lớp.



An tâm làm việc

Nhằm nỗ lực cải thiện phúc lợi cho đội ngũ GV và NLĐ, với sự hỗ trợ của LĐLĐ TP Đà Nẵng, mới đây, 9 trường mầm non ngoài công lập trên địa bàn quận Liên Chiểu đã ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Theo nội dung thỏa ước, các trường cam kết xây dựng thang, bảng lương bảo đảm số bậc ít nhất là 10 và khoảng cách chênh lệch giữa 2 bậc lương liền kề ít nhất 3% - 5%. Thời gian để xét nâng bậc cho NLĐ là từ 1 năm (đủ 12 tháng) đến 2 năm làm việc. Các trường tổ chức đánh giá thành tích của NLĐ và xem xét nâng bậc lương 1 năm hoặc 2 năm/lần cho người đã làm việc từ 12 tháng hay 24 tháng trở lên.

Ngoài ra, tiền lương của NLĐ trong thời gian thử việc bằng 90% tiền lương của công việc đó. Trong thời gian thử việc, NLĐ được hưởng ít nhất khoản 1 phụ cấp như xăng xe, điện thoại, chuyên cần… NLĐ được thưởng Tết dương lịch, Tết âm lịch ít nhất 1,5 triệu đồng/người.

Bên cạnh đó, người sử dụng lao động tạo điều kiện về thời gian cho NLĐ có nhu cầu học tập, nâng cao trình độ chuyên môn (tối đa 16 giờ/tháng); bảo đảm 14 phúc lợi cho NLĐ, gồm: Tiền ăn giữa ca; tặng quà sinh nhật; chế độ lễ, Tết; chế độ tham quan nghỉ mát, hoạt động vui chơi giải trí; quà mừng kết hôn, sinh con; chế độ ốm đau, ma chay; hỗ trợ khó khăn đột xuất…

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Hiệu trưởng Trường Mầm non tư thục Vành Khuyên (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), cho hay hiện trường có 18 cán bộ, GV, nhân viên. "Các chế độ phúc lợi đối với NLĐ được trường duy trì ổn định nhiều năm nay. Tuy nhiên, việc triển khai các khoản phúc lợi, chế độ cho NLĐ nhiều lúc nặng về tình cảm, thay vì quy định cụ thể trong thỏa ước. Hy vọng với việc ký kết thỏa ước, thời gian tới, phúc lợi của NLĐ ngày càng được nâng cao" - bà bày tỏ.

Trong khi đó, bà Nguyễn Hồng Kim Trâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tư thục Hồng Phúc (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), cho rằng các điều khoản trong thỏa ước rất có lợi cho NLĐ, nhất là lương, thưởng. "Tham gia thị trường lao động, GV thường có sự so sánh về chế độ đãi ngộ của các trường. Do vậy, thỏa ước ra đời giúp NLĐ an tâm làm việc" - bà nhận định.

Giáo viên Trường Mầm non tư thục Vành Khuyên yên tâm giảng dạy khi phúc lợi được nâng cao

Tìm tiếng nói chung

Theo ông Nguyễn Thanh Lịch - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu, việc các trường ký kết thỏa ước là kịp thời, cần thiết, nhằm tạo tiếng nói chung giữa NLĐ và người sử dụng lao động, giúp cả 2 hiểu rõ hơn về mong muốn của nhau.

Ông Lịch khẳng định: "Chúng tôi sẽ đồng hành với GV trong những lúc khó khăn. Hy vọng thời

gian tới sẽ có thêm nhiều thỏa ước như thế được ký kết tại những cơ sở mầm non tư thục".

Ông Trương Công Hiếu, Chủ tịch LĐLĐ quận Liên Chiểu, cho hay việc triển khai ký kết thỏa ước tại các trường mầm non tư thục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024. Trên cơ sở lựa chọn những đơn vị có sự tương đồng về mô hình, nhất là chế độ tiền lương và phúc lợi, LĐLĐ quận tiếp xúc, vận động các chủ trường tham gia.

Tại hội nghị triển khai chủ trương và lấy ý kiến dự thảo lần 1, các bên đã chỉ ra những mặt còn hạn chế của thỏa ước lao động tập thể. Từ đó, dự thảo lần 2 sẽ tiếp tục được xây dựng rồi tổ chức hội nghị thương lượng với tinh thần khách quan để tìm được tiếng nói chung, "hài hòa lợi ích" giữa NLĐ và người sử dụng lao động ở từng điều khoản. Việc ra đời thỏa ước khung là nỗ lực rất lớn của các bên liên quan.

"Sắp tới, LĐLĐ quận sẽ phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức đối thoại, tư vấn pháp luật với các chủ trường cũng như đội ngũ cán bộ Công đoàn tại các trường mầm non tư thục; giới thiệu nội dung thỏa ước với các trường để vận động tham gia" - ông Hiếu cho biết.

Hiệu trưởng Trường Mầm non tư thục Hồng Phúc bày tỏ mong muốn LĐLĐ TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng các đối tượng tham gia thỏa ước, nhất là với các nhóm trẻ mới thành lập, để tạo nên môi trường kinh doanh giáo dục cạnh tranh lành mạnh, mà trong đó cả NLĐ lẫn chủ sử dụng lao động đều được lợi.

"Các cấp Công đoàn cần nỗ lực vận động NLĐ nâng cao tay nghề, cống hiến và gắn bó lâu dài với chủ sử dụng lao động, tránh tình trạng "đứng núi này trông núi nọ" khiến các trường bị ảnh hưởng do xáo động nhân sự" - bà Nguyễn Hồng Kim Trâm đề đạt.

Để có những khoản phúc lợi cho đoàn viên, các chủ trường và ban giám hiệu đã chấp nhận giảm một phần lợi nhuận. Các điều khoản trong thỏa ước sẽ tạo khung pháp lý về tiền lương, việc làm, phúc lợi trong các đơn vị có cùng ngành nghề" - ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng, nhìn nhận.