Pháp luật

Người phụ nữ bị lừa khi mua vàng trên mạng xã hội với giá rẻ bất ngờ

Q.Nhật

(NLĐO) - Người phụ nữ tham gia hội nhóm mua bán vàng trên mạng xã hội Facebook và mua 2 cây vàng SJC với giá rẻ hơn thị trường

Ngày 14-3, Công an phường Hương Trà, TP Huế cho biết vừa nhanh chóng làm rõ một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua giao dịch mua bán vàng trên mạng xã hội. Chỉ trong chưa đầy 5 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã xác định và triệu tập đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Người phụ nữ bị lừa khi mua vàng trên mạng xã hội với giá rẻ bất ngờ - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hậu (thứ 2 từ phải sang) bị bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo khi mua bán vàng.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 12-3, Công an phường Hương Trà tiếp nhận đơn tố giác của bà Võ Thị S. (SN 1970, trú tại khu phố 2, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về việc bị lừa đảo khi thực hiện giao dịch mua vàng qua mạng xã hội Facebook.

Theo trình bày của nạn nhân, bà S. tham gia một nhóm mua bán vàng trên Facebook và liên hệ với tài khoản mang tên "Yến Nhi" để hỏi mua 2 cây vàng SJC. Sau khi hai bên thỏa thuận giá cả, bà S. đã chuyển tổng số tiền hơn 372 triệu đồng vào tài khoản theo yêu cầu để thực hiện giao dịch.

Người phụ nữ bị lừa khi mua vàng trên mạng xã hội với giá rẻ bất ngờ - Ảnh 2.

Với chiêu bài bán vàng giá rẻ, Nguyễn Ngọc Hậu (thứ 2 từ phải sang) đã có hành vi lừa người phụ nữ số tiền lớn.

Tuy nhiên, ngay sau khi chuyển tiền thành công, bà S. không thể liên lạc lại với tài khoản Facebook nói trên. Nhận thấy có dấu hiệu bị lừa đảo, bà đã nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Hương Trà khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, truy xét. Qua rà soát, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Ngọc Hậu (SN 1996; trú phường Phong Quảng, TP Huế), hiện đang sinh sống tại phường Phong Thái, TP Huế. 

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng công an phát hiện Hậu đang có mặt tại khu vực Phú Bài (TP Huế) và mời đối tượng về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, Hậu đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình. Theo lời khai ban đầu, đối tượng sử dụng tài khoản Facebook "Yến Nhi" để tham gia vào các hội, nhóm mua bán vàng trên mạng xã hội, trong đó có nhóm "Cộng đồng trao đổi – mua bán vàng 9999".

Sau khi theo dõi các bài đăng rao bán vàng của người khác trong nhóm, Hậu chủ động liên hệ hỏi giá rồi đăng lại thông tin bán vàng với mức giá thấp hơn thị trường nhằm thu hút người mua. Khi có người liên hệ giao dịch, đối tượng yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản trung gian để "đặt cọc" hoặc thanh toán trước.

Sau khi nhận được tiền, Hậu nhanh chóng chiếm đoạt rồi chặn toàn bộ các tài khoản Facebook đã liên hệ giao dịch nhằm cắt đứt liên lạc với nạn nhân.

Nhờ sự vào cuộc kịp thời của lực lượng công an, vụ việc đã được làm rõ chỉ trong chưa đầy 5 giờ kể từ khi tiếp nhận đơn tố giác, góp phần ngăn chặn kịp thời các hành vi lừa đảo tương tự.

