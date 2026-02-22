Nhạc Tết của khán giả gen Z thời nay

Nhạc xuân năm nay có gì mới?

Ca khúc Năm nay con Ngựa của Gala nhạc Việt rất được yêu thích

Lời đáp cho câu hỏi "Nhạc xuân năm nay có gì mới?" là hàng loạt bản xuân hit được yêu thích. Trong đó, có thể kể đến ca khúc "May all your wishes come true" của Trúc Nhân.

Bài hát có giai điệu sôi nổi, tích cực, lời chúc tốt lành cho năm mới, được lan truyền mạnh mẽ trên YouTube và TikTok. "Năm nay con Ngựa", ca khúc chủ đề của Gala Nhạc Việt 2026 với các giọng ca Gin Tuấn Kiệt, Tăng Phúc, BB Trần, Ngô Kiến Huy, Tiêu Minh Phụng, hòa trộn pop, dance và âm hưởng truyền thống, mang tinh thần khởi sắc năm mới.

Ngoài ra, người yêu nhạc còn đặc biệt yêu thích các ca khúc xuân khác như bản ballad xuân âm áp, mang thông điệp chia sẻ và biết ơn "Cho đi nhiều hơn" của DC Tâm và nhiều ca sĩ nổi tiếng.

Ca khúc "Tết cộng nụ cười" của MONO và NSND Bạch Tuyết.; "Con mèo xuân" (Khuyến Dương) đầy tươi vui, bám vào xu hướng mạng xã hội của Gen Z. "Bước tới tết mới" của Quang Hùng MasterD đầy trẻ trung, hiện đại; "Hà Nội những sắc hoa mùa xuân" của Hà Trần và Giáng Son. "Đoản khúc ca xuân" của nhóm Sen Việt, "Ăn tết cho thật ngầu" của Hoàng Hải…

Trúc Nhân đình đám với May all your wishes come true

Mỗi ca khúc đều có sắc màu riêng với một thông điệp cụ thể gởi đến khán giả. Và có lẽ, điều đáng mừng nhất là Tết trong âm nhạc năm nay không chỉ dừng ở lời chúc, mà còn là câu chuyện về kết nối - giữa thế hệ, giữa truyền thống và hiện đại, giữa hoài niệm và tương lai.

Khi âm nhạc còn kể được câu chuyện ấy, nhạc xuân vẫn sẽ có chỗ đứng riêng, dù thị trường thay đổi ra sao. Giữa bức tranh nhạc xuân năm nay - nơi nhiều ca khúc vẫn chọn an toàn với công thức quen thuộc "rộn ràng - chúc tụng - đoàn viên", "Ăn Tết cho thật ngầu" của Hoàng Hải lại xuất hiện như một cú hích mang tính thái độ. Không quá hoài niệm, không đặt nặng yếu tố truyền thống, bài hát chọn cách bước thẳng vào đời sống của người trẻ: Tết là dịp để tận hưởng, để tự tin thể hiện mình.

Nhạc xuân năm nay khác xuân xưa

Nếu những mùa xuân trước, thị trường từng chứng kiến các bản hit nghiêng về gia đình và nước mắt - nơi khán giả tìm kiếm sự lắng đọng sau một năm nhiều biến động - thì Tết năm nay có vẻ thiên về năng lượng tích cực.

"Ăn tết cho thật ngầu" của ca sĩ Hoàng Hải bắt đúng nhịp đó. Phần điệp khúc dồn dập, câu chữ gọn và có tính khẩu hiệu khiến ca khúc nhanh chóng trở thành chất liệu cho video biến hình, du xuân, khoe phong cách trên TikTok. Tết vì thế không chỉ diễn ra trong phòng khách, mà còn "sống" trên không gian số.

Ca sĩ Hoàng Hải "hót hòn họt" với bản hit Ăn Tết cho thật ngầu

Điều thú vị là Hoàng Hải không phá bỏ cấu trúc nhạc xuân truyền thống, mà chỉ "đổi điểm nhấn". Gia đình, lời chúc đầu năm, không khí rộn ràng vẫn hiện diện, nhưng được đặt trong khung cảnh hiện đại, đầy màu sắc.

Tết không còn chỉ là sự trở về, mà còn là bước tiến - một tinh thần khá tương đồng với tâm thế của thế hệ trẻ hiện nay: trân trọng gốc rễ nhưng không ngại khác biệt. Hiệu ứng mà ca khúc tạo ra cho thấy nhạc xuân đang bước vào giai đoạn phân tầng rõ rệt. Một bên là dòng nhạc giữ chất hoài niệm; bên kia là những sản phẩm định vị theo phong cách sống.

Ca khúc "May all your wishes come true" của Trúc Nhân trở thành một trong những sản phẩm được nhắc đến nhiều nhất mùa này vì ca khúc không đơn thuần là bài hát chúc Tết. Ca khúc mang tinh thần pop hiện đại, rộn ràng nhưng vẫn đủ chiều sâu cảm xúc để tạo hiệu ứng lan tỏa trên nền tảng số. Đây là kiểu "nhạc xuân thế hệ mới": bắt tai, dễ chia sẻ và phù hợp không khí sum vầy lẫn không gian mạng.

Trong khi đó, ca khúc "Năm nay con Ngựa" khiến người nghe thích ngay bởi sự pha trộn Đông -Tây với sắc màu âm nhạc đậm tính xu hướng. Ca khúc làm tròn vai trò "khởi động năm mới", cho thấy nhạc xuân vẫn cần những sản phẩm mang tính biểu tượng tập thể.

Ca sĩ MONO và NSUT Bạch Tuyết kết hợp đầy thú vị

Trong khi đó, xu hướng kết hợp thế hệ lại tạo nên những điểm sáng thú vị. Tết cộng nụ cười là màn bắt tay giữa Mono và Bạch Tuyết, mở ra không gian giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Đây là tín hiệu tích cực: Tết không chỉ là dịp nhắc lại ký ức, mà còn là cơ hội để văn hóa cũ bước vào nhịp sống mới.

Ở mảng trẻ trung, "Bước tới tết mới" của Quang Hùng MasterD hay các bản remix xuân cho thấy Tết đang dần trở thành "lễ hội âm nhạc" đúng nghĩa, nơi EDM, dance và pop hiện đại có đất diễn. Nhạc xuân giờ đây không chỉ phát trong phòng khách, mà còn vang lên ở các buổi countdown, sân khấu ngoài trời, thậm chí là những video ngắn lan truyền chóng mặt.

Nhìn tổng thể, nhạc xuân Bính Ngọ 2026 không bùng nổ theo kiểu tạo ra một "quốc ca mùa Tết" mới, nhưng lại đa dạng và phân tầng rõ rệt. Từ đại nhạc hội truyền hình đến sản phẩm cá nhân, từ ballad trữ tình đến EDM sôi động, thị trường đang chứng kiến một sự dịch chuyển: nhạc xuân không còn là "mùa vụ bắt buộc", mà trở thành không gian để nghệ sĩ thử nghiệm bản sắc.



