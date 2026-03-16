Nhật ký của trà

Cảnh đồi chè Thái Nguyên chuẩn bị thu hái

Mỗi ban mai, tôi háo hức đợi chờ tay người thu hái đem về chăm bẵm tỉ mỉ thành hình hài chắc khỏe như chiếc móc câu ôm chặt hương cốm non thơm ngào ngạt. Tôi từng buồn khi biết mình đắng chát nhưng chợt vỡ òa niềm hạnh phúc bởi vị ngọt sau cùng lên ngôi.

"Nhân sinh tựa trà, cuộc sống tựa nước. Nước có thể biến trà từ đắng thành ngọt, nhân sinh không trải qua bể khổ làm sao có thể hưởng ngọt ngào?". Tôi vẫn lặng lẽ trong xanh rồi trìu mến ngọt hậu như sự chữa lành. Tôi đã thấy giây phút những người thợ trong công trường nghỉ ngơi, trên lưng áo ướt đẫm mồ hôi nhưng họ vẫn cười tươi bên chén trà xanh mà quên đi mệt nhọc. Có làng trên xóm dưới vẫn gọi nhau ra đồng mang theo ấm trà xanh cùng uống. Tôi phấn khởi theo những vụ mùa no ấm bên lũy tre làng bình yên.

Một trong những quy trình chế biến trà ở một hợp tác xã thuộc tỉnh Thái Nguyên

Tôi tỉ mỉ tỏa hương dõi theo những cuộc họp trang nghiêm, thật ngưỡng mộ các đơn vị và phòng ban cùng làm việc chan hòa ấm áp. Thổn thức lắm khi chứng kiến những mái nhà quây quần bao thế hệ. Cạnh bàn trà nghi ngút khói hơi là những lời nhắc nhủ để đời của người lớn dành cho con trẻ. Niềm hạnh phúc được nhân lên muôn hình muôn vẻ khi tôi dự lễ hội đình đám cộng đồng muôn nơi, khi được ngắm những gương mặt rạng ngời chào nhau bằng chén trà thơm thảo.

Trà tôi cúi mình thấu hiểu cả những phút mặc niệm, kẻ ở người đi. Ai đó từng bảo, bên chén trà thấy lòng chẳng vội mà rộng mở an yên. Tôi đủ lòng kiên nhẫn và tấm chân tình để lắng nghe mọi nỗi lòng nhân thế.

Cảm động lắm! Những dòng nhật ký của mai này sẽ mênh mông xanh và tỏa hương thanh khiết. Trà Việt chẳng phân biệt sang hèn cao thấp và nơi đông vui lẫn chốn muộn phiền. Trà cứ thầm lặng bền bỉ trong lòng người như mạch nguồn chảy mãi.