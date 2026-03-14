Những mùa hương trên vai núi

Bài, ảnh: Phan Thái

(NLĐO) - Tôi không rõ lượng cà phê tiêu thụ hàng năm tại Thái Nguyên nhưng chắc chắn là một trong những tỉnh, thành phố nhiều người "nghiền" cà phê nhất nước.

Điều ấy nghe có vẻ nghịch lý, bởi Thái Nguyên nổi tiếng với danh xưng "đệ nhất danh trà".



Một góc đồi chè

Nhận định đó khởi nguồn từ sự "bén duyên" giữa trà và cà phê trên mảnh đất này. Từ đầu thế kỷ 20, người Pháp đã lập 5 đồn điền lớn trồng cà phê và chè. Thái Nguyên hồi đó đã có những quán trà, cà phê làm ăn phát đạt. Nhiều năm qua, các kỹ sư, công nhân trong và ngoài nước làm việc tại Thái Nguyên khá đông. Thưởng thức tách trà, ly cà phê đã thành một nét văn hóa.

Những mùa hương trên vai núi - Ảnh 2.

Bà con người Mông thu hái chè

Không chỉ có trà ngon, Thái Nguyên còn có nhiều nương chè đẹp, những câu chuyện văn hóa và các làn điệu dân ca, dân vũ đặc sắc của đồng bào dân tộc. Huyền tích của miền quê núi này như cũng chưng cất nên mùa trà thơm.

Thương hiệu các sản phẩm của "ngũ đại danh trà" xã Tân Cương, La Bằng, Khe Cốc, Trại Cài, Đồng Phúc như: Trà đinh, trà tôm nõn, trà móc câu, trà shan tuyết, bột trà xanh non… trở thành những mặt hàng cao cấp chiếm lĩnh thị trường. Các sản phẩm hồng trà, trà lên men, trà sâm mật ong… ra đời chưa lâu đã đạt tiêu chuẩn OCOP.

Những mùa hương trên vai núi - Ảnh 4.

Trà lên men bánh và viên

Tôi cho rằng trà Thái Nguyên đã hội tụ tinh hoa trà Việt và đạt ngũ quý là "sắc - khí - hương - vị - thần". Chén trà thơm đượm, nước vàng xanh, sáng, chát ngọt đậm đà, uống xong có vị ngọt ngậy, dư vị lan tỏa lắng sâu trong vị giác.

Trong không gian phát triển mới, người Thái Nguyên đang nỗ lực kiến tạo, lan tỏa bản sắc văn hóa trà, gắn du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng với phát triển hệ sinh thái chè và các giá trị lịch sử, văn hóa của vùng Việt Bắc.

Những mùa hương trên vai núi - Ảnh 5.

Diễn xướng hát then trên nương chè

Những đồn điền trồng cà phê, chè của người Pháp chỉ còn dấu tích trong địa danh "xóm Cà Phê". Giữa giai điệu tính tẩu, lời then trên vai núi, hương vị trà, cà phê hội tụ, vấn vít thơm bay lên và bay xa.

Những mùa hương trên vai núi - Ảnh 6.

Diễn xướng hát then trên nương chè

(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" năm 2026 thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức).

Những mùa hương trên vai núi - Ảnh 7.

Những mùa hương trên vai núi - Ảnh 8.

Poster Lễ hội Tôn vinh cà phê - trà Việt lần 4 - năm 2026

 

Uống trà trâu cổ làm "khổ" quý ông

Uống trà trâu cổ làm “khổ” quý ông

(NLĐO) - Người xưa vẫn đùa rằng uống đều đặn thứ trà này thì "ông uống bà khen", bởi đàn ông khỏe mạnh thì gia đình cũng thêm vui cửa vui nhà.

Năm đời tiếp nối, đem tình trà non cao ủ giữa sen hồng

(NLĐO) - Hơn một thế kỷ, người Hà Nội quen định vị trà sen bằng cái vị chát sắc, nghèn nghẹn đặc trưng của búp chè Thái Nguyên.

Hương chè Quyết Thắng vùng cao

(NLĐO) - Đứng giữa đồi chè Quyết Thắng, hít một hơi thật sâu, người ta dễ dàng cảm nhận không khí mát lành của núi rừng

cà phê trà Trà Thái nguyên cuộc thi viết “Cảm tưởng về cà phê – Trà Việt” năm 2026
