Lao động

Nhiều hơn một tấm bằng!

An Chi

Hành trang vào đời không chỉ là điều khoản pháp lý.

"Giao lưu nghề nghiệp và tư vấn pháp luật" tại Job Link 2025 không chỉ đơn thuần giúp sinh viên giải đáp thắc mắc pháp lý.

 Nó như một lời nhắc: đi làm thời nay, chỉ có kiến thức chuyên môn thôi chưa đủ, mà phải biết cách bảo vệ mình, biết ứng xử, biết đặt câu hỏi đúng lúc và biết tin vào giá trị bản thân.

Nhiều bạn trẻ bước vào công việc với tâm thế "mình cần việc này", từ đó dễ rơi vào thế yếu. "Sợ mất việc" trở thành thứ vô hình trói chặt khả năng đặt câu hỏi, yêu cầu quyền lợi hay đơn giản là muốn hiểu rõ điều khoản trong hợp đồng. Nhưng các luật sư đã chỉ ra một điều đáng suy ngẫm: hiểu luật là chưa đủ, điều quan trọng là biết cách nói ra, thương lượng và giữ được sự tôn trọng lẫn nhau. Bởi đi làm, bảo vệ quyền lợi không phải là đối đầu, mà là tạo sự cân bằng, vừa giữ được quyền, vừa giữ được nghề, và quan trọng hơn, giữ được lòng tự trọng.

Tuy nhiên, hành trang vào đời không chỉ là điều khoản pháp lý. Các luật sư đồng thuận rằng người trẻ cần một "bộ 3 năng lực": kiến thức pháp luật, kỹ năng mềm và tâm thế vững vàng. Trong đó, kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và thương lượng giúp biến hiểu biết thành thực tế. Tâm thế chủ động - biết quan sát, lắng nghe, chọn thời điểm - giúp người trẻ không bị cuốn vào những nỗi lo mơ hồ hay cảm giác "mình nhỏ bé".

Một câu hỏi tại buổi giao lưu khiến nhiều người suy nghĩ: "Sinh viên mới ra trường có thể thương lượng lương xứng đáng không?" Câu trả lời của một luật sư rất thẳng thắn: thương lượng lương không phải là đòi hỏi, mà là thể hiện giá trị. Nhưng muốn đòi hỏi, phải chứng minh. Thực tập, kiến tập, quan sát hoạt động doanh nghiệp - đó là lúc người trẻ xây nền tảng, chứng minh năng lực, và quan trọng nhất, hiểu mình xứng đáng với điều gì.

Ngày nay, cơ hội tiếp cận doanh nghiệp rộng mở hơn bao giờ hết. Nhưng người thành công không phải là người có nhiều cơ hội nhất, mà là người chuẩn bị tốt nhất. Công thức thành công không nằm ở may mắn, mà nằm ở hiểu biết và thái độ: tôn trọng luật, tôn trọng bản thân và tôn trọng công việc mình làm. Buổi giao lưu kết thúc, nhưng thông điệp đọng lại: Bước vào đời không phải để "xin" một vị trí, mà để xây dựng vị thế của mình.

Và để làm được điều đó, người trẻ cần trang bị cho mình nhiều hơn một tấm bằng - đó là tri thức pháp lý, kỹ năng ứng xử và bản lĩnh của người biết mình muốn gì, xứng đáng với điều gì. Hành trang vào đời không đến từ sách vở. Nó đến từ ý thức tự bảo vệ, sự chủ động học hỏi và niềm tin vào giá trị bản thân.

Tin liên quan

JOB LINK 2025 – Mở rộng cánh cửa tương lai

JOB LINK 2025 – Mở rộng cánh cửa tương lai

(NLĐO) - Sự kiện kết nối việc làm lớn nhất do Báo Người Lao Động tổ chức mở lối cho nhiều sinh viên và người lao động bước vào con đường sự nghiệp mơ ước.

Chương trình "Giao lưu nghề nghiệp và tư vấn pháp luật" tại Job Link 2025: Thiết thực, ý nghĩa

(NLĐO) – Chương trình thu hút đông đảo khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ tham dự.

Job Link 2025 “phủ sóng” truyền thông

(NLĐO) – Các cơ quan báo chí nhận định Joblink 2025 là một trong những ngày hội việc làm có quy mô lớn và sức lan tỏa mạnh.

tư vấn pháp luật giá trị bản thân bảo vệ quyền lợi kỹ năng mềm kỹ năng giao tiếp lao động trẻ
