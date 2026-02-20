HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Pháo nổ khiến người phụ nữ mất thị lực vĩnh viễn

D.Thu

(NLĐO) - Đi chúc Tết, người phụ nữ 48 tuổi bị pháo nổ bắn trúng mắt, mất nhãn cầu, đa chấn thương vùng mặt, thị lực không thể phục hồi.

Chỉ trong 3 ngày đầu năm Bính Ngọ, Bệnh viện Bạch Mai (TP Hà Nội) đã tiếp nhận liên tiếp nhiều ca chấn thương mắt nặng do pháo nổ, không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.

img

Mắt bị tổn thương do pháo nổ. Ảnh: Nguyên Hà

Theo bác sĩ, người bệnh nhập viện trong tình trạng rách giác mạc, thủng hoặc vỡ nhãn cầu, xuất huyết nội nhãn, dị vật kim loại cắm sâu trong mắt, bỏng nhiệt và bỏng hóa chất vùng mặt. Đây đều là tổn thương nặng, có thể để lại di chứng lâu dài, thậm chí không thể phục hồi.

Điển hình là trường hợp một phụ nữ 48 tuổi (ở Hà Tĩnh) đang đi chúc Tết thì bị pháo bắn trúng mắt. Bệnh nhân mất toàn bộ nhãn cầu, tổn thương nghiêm trọng mi trên và mi dưới, nhiều dị vật trong hốc mắt, xoang kèm chấn thương sọ não, vỡ xương thành ổ mắt. Thị lực không thể cứu vãn. Ca bệnh được hội chẩn toàn viện, phẫu thuật với sự phối hợp của bác sĩ mắt, tai mũi họng và phẫu thuật thần kinh.

Nam bệnh nhân 45 tuổi (ở Hải Phòng) bị tổn thương cả hai mắt khi đốt pháo. Dị vật xuyên giác mạc, củng mạc, kèm chấn thương sọ não và xuất huyết dưới màng cứng khiến thị lực suy giảm nghiêm trọng. Bệnh nhân đã được cấp cứu chấn thương sọ não và phẫu thuật lấy dị vật.

Một trường hợp khác là bé trai 10 tuổi (ở Hà Nội) nhặt pháo sót lại ngoài sân, giấu gia đình mang ra đốt. Pháo nổ khiến trẻ bị xuất huyết nội nhãn, ảnh hưởng thị lực nặng nề. Sau hai ngày điều trị, các bệnh nhân tạm ổn định nhưng tiên lượng thị lực còn dè dặt.

img

Bác sĩ chuyên khoa mắt, Bệnh viện Bạch Mai thăm khám cho người bệnh

Các bác sĩ cho biết khi phát nổ, pháo tạo áp lực lớn, mảnh vỡ kim loại bay với tốc độ cao kèm tia lửa và nhiệt độ cao. Chỉ trong tích tắc, nhãn cầu có thể bị xuyên thủng. Với cấu trúc mỏng manh, mắt gần như không có khả năng tự bảo vệ trước dạng chấn thương này. Trẻ em là nhóm nguy cơ cao do tò mò, thiếu kỹ năng nhận diện và xử lý nguy hiểm.

Nhiều người cũng chủ quan khi cho rằng pháo nhỏ hoặc pháo tự chế ít nguy hiểm; thậm chí để trẻ tự châm pháo, nhặt pháo chưa nổ hết hoặc đốt trong không gian hẹp, gần khu dân cư. Theo bác sĩ, mọi loại pháo đều tiềm ẩn nguy cơ sát thương cao, đặc biệt với mắt.

Bác sĩ khuyến cáo khi xảy ra tai nạn mắt do pháo, nạn nhân không dụi mắt, không tự ý lấy dị vật, không nhỏ thuốc tùy tiện. Cần che mắt bằng gạc sạch và đến ngay cơ sở chuyên khoa mắt gần nhất.

"Thời gian vàng" xử trí chấn thương nhãn cầu chỉ tính bằng giờ, can thiệp càng sớm cơ hội bảo tồn thị lực càng cao.

Những ngày đầu năm mới, tình trạng đốt pháo vẫn xuất hiện tại một số khu dân cư, thậm chí có dấu hiệu sử dụng pháo tự chế.

Chuyên gia kiến nghị tăng cường truyền thông cảnh báo nguy cơ tai nạn do pháo nổ trước và trong dịp Tết, đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, nhà trường và gia đình trong giám sát, giáo dục trẻ em về tai nạn do pháo.

Tin liên quan

Hơn 18.000 ca cấp cứu nghi do tai nạn giao thông trong 5 ngày Tết

Hơn 18.000 ca cấp cứu nghi do tai nạn giao thông trong 5 ngày Tết

(NLĐO) - Hơn 358.000 lượt khám, cấp cứu trong 5 ngày Tết, riêng cấp cứu nghi do tai nạn giao thông hơn 18.000 ca, nhiều chỉ số giảm so với cùng kỳ.

Tạm giữ thanh niên mở "xưởng" chế tạo pháo nổ vì… đam mê

(NLĐO) – Nam thanh niên đã đặt mua vật liệu về mở "xưởng" trong rẫy vắng, chế tạo gần 2 tạ pháo nổ

Bắt “tổng đại lý” cấp tiền chất sản xuất pháo nổ cho nhiều tỉnh, thành

(NLĐO) - 13 đối tượng trong đường dây chuyên cung cấp tiền chất sản xuất pháo nổ, thuốc pháo cho nhiều tỉnh, thành vừa bị bắt giữ.

mất thị lực pháo nổ chúc Tết đốt pháo pháo hoa tai nạn pháo nổ mù mắt do pháo pháo nổ dịp Tết tai nạn pháo ngày Tết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo