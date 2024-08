Nhiều nhà máy tuyển lao động lớn tuổi

Sau ảnh hưởng của tình hình suy thoái kinh tế, nhiều doanh nghiệp (DN) tại TP HCM có dấu hiệu hồi phục đơn hàng nên nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông liên tục tăng. Không lo về việc làm song nhiều DN lại gặp khó trong việc tuyển lao động, đa số DN cho rằng ngày càng khó tuyển lao động. Để có đủ nhân lực, một số nơi đã phải hạ tiêu chí, không giới hạn độ tuổi như trước, thậm chí nhận cả lao động ngoài 40 tuổi.



Nới độ tuổi tuyển dụng

Ông Trần Thanh Sơn, Trưởng Phòng Nhân sự Công ty TNHH May mặc Song Ngọc (quận Bình Tân, TP HCM), cho biết từ trước Tết Nguyên đán 2024, khi đơn hàng khởi sắc trở lại, công ty đã thuê thêm mặt bằng, đầu tư máy móc để mở thêm 4 chuyền may. Tính đến đầu tháng 6-2024, đã có 3 chuyền mới đi vào hoạt động. Nhưng sau khi dồn lao động của 1 trong 3 chuyền mới mở cho các chuyền bị thiếu hụt lao động, hiện công ty vẫn còn thiếu khoảng 100 người cho 2 chuyền may.

Trong bối cảnh khó tuyển dụng công nhân (CN), công ty buộc phải tuyển cả lao động lớn tuổi, thậm chí cả người đã đến tuổi nghỉ hưu, miễn họ có tay nghề và đủ sức khỏe làm việc. Để khuyến khích CN mới, trong 2 tháng đầu, ngoài lương sản phẩm, người lao động (NLĐ) còn được công ty hỗ trợ 3 triệu đồng/người/tháng. "Nhiều CN mới có thu nhập tháng 6 và 7-2024 đạt bình quân hơn 10 triệu đồng/tháng. Riêng những CN cũ, thu nhập bình quân đạt 11-12 triệu đồng/tháng" - ông Sơn nói.

Công ty TNHH Việt Giai Thành sử dụng nhiều lao động lớn tuổi. Ảnh: THANH NGA

Sau thời gian dài gặp khó khăn, đơn hàng tại Công ty TNHH May mặc Triple Việt Nam (huyện Củ Chi, TP HCM) ổn định trở lại nên cần tuyển khoảng 1.000 CN. Ngoài khuyến khích CN cũ đã nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch bệnh và giảm đơn hàng trở lại làm việc bằng cách duy trì mức lương và thâm niên như trước, ở một số vị trí công ty cũng sẵn sàng tuyển CN ngoài 40.

Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Hùng Minh (quận Phú Nhuận) cũng đang có nhu cầu tuyển bảo vệ, tại một số mục tiêu, độ tuổi tuyển dụng được nâng lên đến 55 tuổi, chỉ cần NLĐ có sức khỏe tốt. DN cũng không yêu cầu kinh nghiệm, sau khi vào làm việc, NLĐ sẽ được đào tạo bài bản về nghiệp vụ. Công ty còn cam kết ngoài mức lương từ 7,3 triệu đồng/người/tháng, lao động ngoại tỉnh còn được hỗ trợ nơi ở miễn phí.

Chính sách nhân văn

Hiện nay, hầu hết DN đều giới hạn tuổi tuyển dụng từ 18-40, thậm chí 35 tuổi. Tuy nhiên, thực tế vẫn có những DN ngay từ đầu đã không giới hạn về độ tuổi trong tiêu chí tuyển lao động. Đây được xem là chính sách nhân văn, phá bỏ rào cản về tuổi tác, giúp NLĐ tham gia thị trường lao động muộn hoặc bị mất việc khi đã lớn tuổi dễ tiếp cận việc làm mới.

Chẳng hạn như Công ty TNHH Tai Nan International Vietnam (chuyên gia công ngành hàng may mặc, 100% vốn nước ngoài; quận 8, TP HCM). DN này tuyển lao động quanh năm kể cả thời điểm ít đơn hàng mà không giới hạn tuổi tác. Bà Lê Thị Thúy Hằng, đại diện công ty, cho biết tiêu chí DN đưa ra là chỉ cần NLĐ biết đọc, biết viết, có sức khỏe và còn trong độ tuổi lao động. Công ty cũng không yêu cầu khắt khe về kinh nghiệm, tay nghề mà sẽ đào tạo nghề họ khi vào làm, chỉ cần chịu học hỏi.

Theo bà Hằng, cái lợi của việc tuyển lao động lớn tuổi là khi họ quen việc thì họ sẽ gắn bó lâu dài, kể cả lúc DN có rơi vào khó khăn họ vẫn sẵn sàng chia sẻ, bám trụ. Bên cạnh đó, lý do khiến DN duy trì tuyển người thường xuyên là do mấy năm gần đây các công ty may mặc có sự cạnh tranh trong chính sách tuyển dụng, sẽ rất khó thu hút số lượng lớn lao động trong thời gian ngắn. Để ổn định nguồn nhân lực, DN buộc phải tuyển thêm để bù cho số CN xin nghỉ việc và dự phòng khi có đơn hàng nhiều.

Tương tự, Công ty TNHH Việt Giai Thành (chuyên sản xuất bật lửa, hộp quẹt; quận 8, TP HCM) cũng sẵn sàng nhận lao động ngoài 40, thậm chí 50. Mức thu nhập bình quân của NLĐ từ 7 triệu đồng/người/tháng trở lên. Theo bà Dương Thị Thanh Thúy, Chủ tịch Công đoàn công ty, tại các vị trí như đóng gói, ép nhựa… từ trước đến nay, khi tuyển dụng, DN không yêu cầu về độ tuổi hay trình độ, chỉ cần NLĐ có sức khỏe.

"Vì DN không phân biệt tuổi tác của NLĐ khi đến ứng tuyển mà bố trí công việc tùy theo khả năng nên nhiều CN sau khi vào làm việc ổn định đã giới thiệu cả người thân vào làm cùng. Hiện nay, công ty có khá nhiều CN lớn tuổi, nhiều gia đình CN có đến 3, 4 người thân cùng làm chung" - bà Thúy nói.

Vợ chồng tôi vào Công ty TNHH Việt Giai Thành làm việc khi đã ngoài 44 tuổi, đến nay gắn bó được 4 năm. Tôi không còn mang nỗi lo lớn tuổi sẽ không nơi nào nhận" - bà Âu Kim Thương, CN Công ty TNHH Việt Giai Thành, chia sẻ.