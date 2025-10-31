"Nhớ nhớ, quên quên" là bị bệnh gì?

Bà NGUYỄN THỊ THIỆN (63 tuổi, ở Đồng Tháp) hỏi: "Gần đây, tôi hay quên những việc mới xảy ra, rồi dần dần tôi không nhớ luôn cả những việc quen thuộc trong đời sống hằng ngày. Có khi cầm chìa khóa trên tay nhưng tôi vẫn đi tìm. Có lúc ra khỏi nhà, tôi không nhớ mình đã khóa cửa chưa, phải quay về kiểm tra… Xin bác sĩ cho biết có phải tôi sa sút trí tuệ hay suy giảm trí nhớ hay không?

"Nhớ nhớ, quên quên" là dấu hiệu điển hình của trình trạng suy giảm nhận thức trong bệnh sa sút trí tuệ

BSCKII NGUYỄN AN CHÂU, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh TP HCM, trả lời: Theo như bà mô tả thì đây là dấu hiệu điển hình của trình trạng suy giảm nhận thức trong bệnh sa sút trí tuệ thường gặp trong Alzheimer hoặc giai đoạn sớm của suy giảm trí nhớ theo tuổi. Theo thống kê của Bộ Y tế, với hiện trạng dân số của Việt Nam đang có sự già hóa, có khoảng 500.000 người trên 60 tuổi mắc sa sút trí tuệ chiếm 5% và 46% suy giảm nhận thức. Sa sút trí tuệ là nguyên nhân tử vong đứng thứ 7 và là nguyên nhân gây ra tình trạng khuyết tật và phụ thuộc hàng đầu ở người cao tuổi.

BS Nguyễn An Châu tư vấn cho bệnh nhân

Suy giảm nhận thức nếu không phát hiện và điều trị sớm sẽ dẫn đến sa sút trí tuệ thật sự, làm ảnh hương đến tâm lý bệnh nhân như: Lo âu, mất tự tin, trầm cảm. Mặt khác, gia đình luôn trong trạng thái lo lắng và phải có người thường xuyên chăm sóc. Chưa kể, có thể xảy ra các tai nạn do người bệnh quên, lẫn gây ra như cháy nổ, té ngã, tai nạn giao thông. Về lâu dài, người bệnh sẽ bị giảm khả năng hồi phục dù có điều trị.

Do đó, bà cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa nội thần kinh để được khám, làm bài trắc nghiệm trí nhớ, đồng thời làm thêm các xét nghiệm khác như MRI, máu để loại trừ các bệnh lý khác như: Teo não ở người già, u, hẹp, xơ vữa động mạch....

Bà có thể tham khảo các cách khắc phục tạm thời như sau: Nói chuyện với người thân về trình trạng của mình để người thân lưu ý. Viết ghi chú "nhắc việc" trên điện thoại, giấy note, hoặc nhờ sự hỗ trợ của người nhà. Tập thể dục nhẹ nhàng, ăn uống lành mạnh và ngủ đủ giấc. Đọc sách cũng là cách giải trí và rèn luyện trí nhớ. Nếu có bệnh lý nền như tim mạch, huyết áp, đái tháo đường.. thì nên kiểm soát tốt bệnh. Nên đi cùng người thân khi ra ngoài và làm việc sinh hoạt ở môi trường thân quen.