Kinh tế

Nhộn nhịp "chốt đơn" nhang sạch, đào, nhất chi mai mùa Tết

Tin: Ngọc Ánh - Ảnh: AN NA

(NLĐO) – Rất nhiều sản phẩm truyền thống mùa Tết như nhang, hoa đào, hoa mai,… đã lên online thành công với lượng bán lớn

Ngày 2-2, tại TP Huế, nền tảng TikTok Shop tổ chức sự kiện giới thiệu và quảng bá các sản phẩm nhang và nụ trầm xứ Huế với tên gọi "Tết Ta ba miền – Hương xưa đầy nhà". 

Chương trình nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống lâu đời của văn hoá Tết Việt thông qua các sản phẩm nhang, trầm hương,… từ các làng nghề nổi tiếng.

Hoạt động không chỉ góp phần mang ý nghĩa lan toả "hương Tết" vào từng ngôi nhà Việt và lưu giữ nét đẹp của phong tục thắp hương ngày Tết, mà còn tạo điều kiện để các cơ sở làng nghề, hộ sản xuất và doanh nghiệp bản địa mở rộng thị trường, vươn mình trong dịp Tết Nguyên Đán 2026.

Nhang sạch Tết lên ngôi trên TikTok Shop: Thúc đẩy sản phẩm truyền thống 2026 - Ảnh 3.

Hương sạch Tân Nguyên - Huế bán thành công qua livestream, video

Đơn vị tổ chức đã đưa các nhà sáng tạo nội dung tiêu biểu đến Công ty TNHH MTV Tân Nguyên, chuyên mặt hàng nhang và trầm có chứng nhận OCOP 4 sao, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia 5 năm liên tục (mới nhất là năm 2025) tìm hiểu về quy trình sản xuất cùng văn hóa địa phương.

Đại diện Công ty TNHH MTV Tân Nguyên cho biết doanh nghiệp đang tăng ca để kịp giao hàng khi khách mua tăng cao dịp Tết. Riêng kênh online, mỗi ngày có hơn 1.000 đơn hàng được bán ra.

Nhang sạch Tết lên ngôi trên TikTok Shop: Thúc đẩy sản phẩm truyền thống 2026 - Ảnh 4.

Shipper đến lấy hàng (nhang và trầm) Tân Nguyên chiều 1-2

Cùng ngày, nền tảng này đã tổ chức phiên livestream "Tết Ta Ba Miền - Hương Xưa Đầy Nhà" với sự tham gia của các KOL như: Nam Hoàng, Nguyễn Hoàng Long, Út Lanh, Leng Keng,…

Tại đây, TikTok Shop đã hỗ trợ nhiều voucher cùng nhiều khuyến mại hấp dẫn từ phiếu nhãn hàng để người tiêu dùng sắm Tết.

Nhang sạch Tết lên ngôi trên TikTok Shop: Thúc đẩy sản phẩm truyền thống 2026 - Ảnh 5.

Kênh "Bếp bên sườn đồi" đang thực hiện clip giới thiệu về nhang và trầm xứ Huế

Trước đó, ngày 26 và 27-1 tại xã Bình Lư – tỉnh Lai Châu Ngày 26-27, TikTok Shop và các đối tác đã cùng chính quyền địa phương và bà con thực hiện các phiên livestream "Tết Ta Ba Miền - Chở Xuân Về Nhà".

Chương trình đã giúp bà con tiêu thụ hơn 1.200 đơn hàng hoa đào, nhất chi mai và miến dong chỉ trong 4 giờ. Đây là sản phẩm tiêu biểu của địa phương, đã được đưa lên online thành công.

Bà Trần Thị Tân, Giám đốc Trách nhiệm Xã hội, TikTok Shop cho biết nền tảng vừa khởi động mô hình "Địa phương Vươn Mình" - một nhánh triển khai trong sáng kiến "Hàng Việt Vươn Mình" - nhằm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên hơn 3.000 phường, xã trên toàn quốc, góp phần thực hiện Kế hoạch về Phát triển Thương mại Điện tử Quốc gia Giai đoạn 2026 - 2030 của Bộ Công Thương.

Nhang sạch Tết lên ngôi trên TikTok Shop: Thúc đẩy sản phẩm truyền thống 2026 - Ảnh 6.

Nông sản Tây Bắc (xã Bình Lư, Lai Châu) được bán qua livestream mùa Tết

Theo đó, đội ngũ TikTok Shop sẽ làm việc sâu sát với chính quyền địa phương nhằm thực hiện ba nhiệm vụ chiến lược, gồm xây kênh TikTok chính thức của địa phương, xác lập chiến lược sản phẩm chủ lực và hình thành cộng đồng nhà bán hàng nòng cốt.

Lực lượng này được TikTok Shop đào tạo bài bản về kỹ năng vận hành gian hàng, livestream bán hàng và xây dựng nội dung, từng bước tạo ra thu nhập ổn định ngay tại địa phương.

Nhộn nhịp sản xuất - kinh doanh đặc sản Tết

Tận dụng nghề truyền thống và nguồn nguyên liệu địa phương, nhiều hộ dân miền Tây đang biến dịp Tết thành "mùa khởi nghiệp" với những sản phẩm đậm hồn quê

Chung tay “giải cứu” cúc mâm xôi nở sớm trước Tết

(NLĐO) – Trước thực trạng cúc mâm xôi ở miền Tây nở sớm khiến nhà vườn có nguy cơ thua lỗ, nhiều tiểu thương tại TPHCM đã chung tay "giải cứu"

CLIP: Nửa đêm ở 3 chợ đầu mối lớn nhất TPHCM trước Tết

(NLĐO) – Ba chợ đầu mối lớn nhất TPHCM – nơi cung cấp nông sản, thực phẩm chủ lực – thể hiện sự chuyên nghiệp trong công tác chuẩn bị mùa Tết

Tiktok OCOP hoa đào nhang sạch Nhất chi mai trầm Bếp bên sườn đồi
