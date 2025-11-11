Nhu cầu cực lớn, lao động phổ thông “cháy hàng” ở TP HCM

Số liệu từ Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM (thuộc Sở Nội vụ) cho thấy thị trường lao động thành phố tiếp tục sôi động trong năm 2025 với mức chênh lệch lớn giữa nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc.

Chỉ trong 10 tháng đầu năm 2025, TP HCM ghi nhận hơn 140.000 lượt người tìm việc, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2024 (116.899 lượt). Trong khi đó, số vị trí tuyển dụng lên tới hơn 250.000, tăng mạnh so với hơn 190.000 vị trí của cùng giai đoạn năm trước.

Riêng tháng 10-2025, thống kê theo 27 nhóm ngành nghề của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM cho thấy có 15.427 người đi tìm việc, trong khi nhu cầu tuyển dụng đạt 18.490 người. Các doanh nghiệp vẫn liên tục mở rộng nhu cầu tuyển lao động, đặc biệt ở những vị trí cần số lượng lớn hoặc tính chất công việc phổ thông.

Người lao động đến tìm việc tại sự kiện Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức ngày 9-11

Đáng chú ý, nhóm lao động phổ thông đứng đầu trong nhu cầu tuyển dụng, lên tới 10.319 vị trí – gấp hơn 3,36 lần so với số người tìm việc thuộc nhóm này (3.070 người). Điều này phản ánh sự thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực ở phân khúc lao động cơ bản, vốn là lực lượng then chốt của nhiều ngành sản xuất.

Ở lĩnh vực thực phẩm và đồ uống (F&B), nhu cầu tuyển dụng đạt 1.726 người, vượt xa con số 1.106 người tìm việc. Các doanh nghiệp F&B thời gian gần đây liên tục tuyển dụng do mở rộng hệ thống kinh doanh, phục hồi hoạt động sau giai đoạn khó khăn và xu hướng tăng nhu cầu ăn uống bên ngoài của người dân.

Ngược lại, lĩnh vực da giày – may mặc lại ghi nhận xu hướng trái chiều: Nhu cầu tìm việc (2.964 người) cao hơn đáng kể so với nhu cầu tuyển dụng (2.042 người). Theo đánh giá của trung tâm, biến động đơn hàng và xu hướng dịch chuyển lao động khiến nhiều lao động ngành may mặc chủ động tìm cơ hội mới, trong khi doanh nghiệp đang kiểm soát chặt chẽ chỉ tiêu tuyển dụng.

Các số liệu trên cho thấy thị trường lao động TP HCM đang có sự phân hóa rõ rệt giữa các ngành nghề. Nhiều ngành cần lao động số lượng lớn vẫn gặp khó trong tuyển dụng, trong khi một số ngành sản xuất truyền thống lại chứng kiến lượng lao động tìm việc vượt nhu cầu của doanh nghiệp.

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM khuyến cáo người lao động cần chủ động nâng cao kỹ năng, tìm hiểu kỹ xu hướng nhân sự theo ngành để tăng khả năng cạnh tranh; đồng thời đề nghị doanh nghiệp có kế hoạch tuyển dụng linh hoạt, đào tạo lại lao động nhằm đáp ứng nhu cầu vận hành trong bối cảnh thị trường liên tục biến động.