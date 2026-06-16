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Biển đảo

Những kết quả ấn tượng của Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Vân Du

(NLĐO) – Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng

Ngày 16-6, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác cảnh sát biển 6 tháng đầu năm 2026.

Những kết quả ấn tượng của Hải đoàn 42, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị

Đảng ủy, Chỉ huy Hải đoàn 42 đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai đồng bộ, quyết liệt và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2026. Công tác Đảng, công tác chính trị luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ và tổ chức triển khai sâu rộng…

Những kết quả ấn tượng của Hải đoàn 42, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 - Ảnh 2.

Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu chỉ đạo hội nghị

Những kết quả ấn tượng của Hải đoàn 42, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 - Ảnh 3.

Những kết quả ấn tượng của Hải đoàn 42, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 - Ảnh 4.

Những kết quả ấn tượng của Hải đoàn 42, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 - Ảnh 5.

Bên cạnh đó, Hải đoàn 42 còn tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển như: bắt giữ 1 tàu vận chuyển 44.624 lít dầu D.O không có hóa đơn chứng từ; chủ trì và phối hợp bắt giữ 2 đối tượng về ma túy; xử phạt 20 tàu cá cùng 10 tàu hàng với tổng số tiền hơn 320 triệu đồng.

Phát biểu tại hội nghị, thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Hải đoàn 42 đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời, yêu cầu Hải đoàn 42 trong thời gian tới phải tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm toàn diện các mặt công tác; duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, trên biển…


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cảnh sát biển Hải đoàn 42 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4
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