Thời sự

Những thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 21-4

Thiện An

(NLĐO) - Trong ngày 21-4, tại TPHCM có nhiều thông tin nổi bật như Công an cảnh báo "tình bạn phương xa"; áp lực đè nặng ở những trường có 100 lớp học

Công an cảnh báo "tình bạn phương xa"

Ngày 21-4, Công an TPHCM cho biết đã phát thông báo cảnh báo thủ đoạn lừa đảo "quà tặng từ bạn phương xa", người dân cần lưu ý. Theo Công an TPHCM, thời gian qua, xuất hiện nhiều đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia lợi dụng mạng xã hội để làm quen, tạo lòng tin rồi chiếm đoạt tài sản bằng chiêu trò gửi quà giá trị cao từ nước ngoài.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/cong-an-tphcm-canh-bao-tinh-ban-phuong-xa-nguoi-dan-can-biet-196260421113023381.htm

Liên đoàn Lao động TPHCM và Báo Người Lao Động ký kết liên tịch hợp tác

Sáng 21-4, Báo Người Lao Động và Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức Hội nghị ký kết liên tịch Hợp tác giai đoạn 2026 – 2031

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/bao-nguoi-lao-dong-va-lien-doan-lao-dong-tphcm-ky-ket-lien-tich-hop-tac-196260421161821774.htm

Những thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 21-4 - Ảnh 1.

Báo Người Lao Động và LĐLĐ TP HCM ký kết hợp tác 2026–2031, đẩy mạnh chuyển đổi số, chăm lo người lao động. Ảnh: Duy Phú

Áp lực đè nặng ở những trường có 100 lớp học

Sau khi sáp nhập, một số phường trên địa bàn TPHCM tồn tại tình trạng quá tải trường, lớp. Có những phường hơn 23.000 học sinh nhưng chỉ hiện diện một trường THCS công lập.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tphcm-ap-luc-de-nang-o-nhung-truong-co-100-lop-hoc-196260421124739327.htm

Những thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 21-4 - Ảnh 2.

Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (phường An Phú) có 103 lớp với 4.658 học sinh

Dự kiến đưa người lang thang vào diện bảo trợ xã hội dài hạn

Sở Y tế TPHCM vừa trình UBND TP đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND TP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội đặc thù trên địa bàn, nhằm thống nhất chính sách an sinh sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tphcm-du-kien-dua-nguoi-lang-thang-vao-dien-bao-tro-xa-hoi-dai-han-19626042115522357.htm

Hấp dẫn phần thưởng của Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" năm 2026

Ở lần tổ chức thứ tư năm 2026, Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" dự kiến sẽ trao hai giải thưởng H.I.O chính thức tổng trị giá trên 5 tỉ đồng, gồm một giải với hai ô tô điện Vinfast VF9 (1,49 tỉ đồng/chiếc) tại hố 4C và một giải với một ô tô điện Vinfast VF9 cộng thêm hiện vật giá trị cao tại hố 8C.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/giai-golf-toi-yeu-viet-nam-lan-4-nam-2026-hon-5-ti-dong-giai-thuong-hole-in-one-19626042110375819.htm

Link đăng ký tham dự Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" năm 2026: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxddESZU6XjHIZsodpTTP9WpRiMSja7ZKlOT6sjYv-ra2smA/viewform?usp=dialog

Những thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 21-4 - Ảnh 3.

Giải thưởng H.I.O hố 4C


Báo in ngày 20-4: "1 phút hiểu luật": Ngắn gọn, trực quan, chính xác

Báo in ngày 20-4: "1 phút hiểu luật": Ngắn gọn, trực quan, chính xác

(NLĐO) - Quốc hội sẽ thông qua nhiều luật, nghị quyết; Dân số và bài toán nguồn nhân lực quốc gia; Người gieo hạt giống niềm tin…là những thông tin đáng chú ý

