AI 365

Niềm tin số chính là nền tảng của xã hội số

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Hội nghị toàn thể Liên minh Niềm tin Số lần thứ I được kỳ vọng phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng, lan tỏa các giá trị tích cực trong môi trường số.

Ngày 10-1, tại Hà Nội, Hội nghị toàn thể Liên minh Niềm tin Số (Digital Trust Alliance - DTA) lần thứ I chính thức diễn ra, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn khởi tạo sang củng cố tổ chức, định hình phương hướng hoạt động chiều sâu cho giai đoạn tiếp theo.

Niềm tin số: Nền tảng xã hội số an toàn và bền vững - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), phát biểu tại hội nghị

Hội nghị quy tụ gần 200 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, nền tảng số, tổ chức xã hội, nghệ sĩ, KOL và nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng trên không gian mạng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), Phó Chủ tịch Liên minh Niềm tin Số, cho biết chưa bao giờ niềm tin lại trở thành vấn đề cấp bách như hôm nay, chỉ trong vài giây, một thông tin sai lệch có thể lan truyền tới hàng triệu người.

"Niềm tin số đang trở thành vấn đề cấp thiết khi chỉ trong vài giây, thông tin sai lệch có thể lan truyền đến hàng triệu người, còn chỉ với một cú nhấp chuột, người dùng có thể trở thành nạn nhân của lừa đảo, thao túng hoặc xâm hại. Chúng ta có mặt tại đây không chỉ để tổ chức một hội nghị, mà để cùng nhau trả lời câu hỏi có ý nghĩa lâu dài: Làm thế nào để niềm tin được xây dựng, gìn giữ và phát triển bền vững trong môi trường số?"- Đại tá Nguyễn Hồng Quân đặt vấn đề.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân cho rằng một Liên minh mang sứ mệnh xây dựng niềm tin cho xã hội trước hết phải có bộ máy vận hành đáng tin cậy, với vai trò, trách nhiệm rõ ràng, tổ chức minh bạch và hành động liêm chính. Cùng với đó, các hoạt động trong thời gian tới cần tập trung vào những lĩnh vực then chốt như nâng cao nhận thức cộng đồng, phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng, thúc đẩy chuẩn mực ứng xử có trách nhiệm và lan tỏa các giá trị tích cực trong môi trường số.

Niềm tin số: Nền tảng xã hội số an toàn và bền vững - Ảnh 2.

Hội đồng lãnh đạo Liên minh Niềm Tin Số ra mắt

Liên minh Niềm tin Số do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) khởi xướng, chính thức ra mắt tại Hội nghị "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" (KOL Summit 2025) ngày 18-8-2025. Từ khi thành lập đến nay, Liên minh đã thu hút gần 600 cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia, với sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ, người có ảnh hưởng uy tín như NSND Xuân Bắc, ca sĩ Tùng Dương, rapper Đen, diễn viên Bảo Thanh, Hoa hậu Bảo Ngọc, Hoa hậu Thanh Thủy…

Trong thời gian qua, Liên minh đã triển khai nhiều hoạt động nổi bật, tiêu biểu là Chiến dịch "Không Một Mình" diễn ra từ 6-10 đến 30-11-2025, dưới sự bảo trợ của Văn phòng Liên hợp quốc về chống Ma túy và Tội phạm (UNODC), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cùng các bộ, ngành liên quan. Chiến dịch thu hút hơn 1.000 nghệ sĩ, KOL và tổ chức xã hội tham gia, đạt hơn 1,5 tỉ lượt xem, tiếp cận trên 40 triệu người, đồng thời lan tỏa sâu rộng tới hơn 6.100 điểm trường tại 34 tỉnh, thành phố.

Khẳng định vai trò nền tảng của niềm tin số đối với phát triển xã hội số, Đại tá Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh: "Niềm tin trong môi trường số không thể được tạo ra bằng mệnh lệnh hay điều lệ cứng nhắc, mà được vun đắp bằng sự nhất quán giữa lời nói và hành động, giữa cam kết và thực thi".

Hội nghị toàn thể Liên minh Niềm tin Số lần thứ I được kỳ vọng sẽ tạo đà cho việc xây dựng một hệ sinh thái niềm tin số bền vững, nơi các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nền tảng, nghệ sĩ, KOL và cộng đồng cùng chung tay hành động vì một môi trường mạng an toàn, lành mạnh và nhân văn tại Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, Hội nghị toàn thể lần thứ I được tổ chức với ba mục tiêu trọng tâm: Đánh giá kết quả hoạt động của Liên minh trong thời gian qua; kiện toàn cơ cấu tổ chức, điều hành; và thống nhất phương hướng, chương trình hành động cho năm 2026. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm đưa Liên minh vào giai đoạn vận hành ổn định, có trọng tâm và tạo tác động thực chất đối với xã hội.

Tại Hội nghị, các thành viên đã biểu quyết, đồng thuận thông qua chương trình hành động của Liên minh, đồng thời chính thức ra mắt Hội đồng lãnh đạo Liên minh Niềm tin Số do Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục A05 Bộ Công an là Chủ tịch. Hội đồng Lãnh đạo có vai trò định hướng chiến lược, điều phối hoạt động chung và bảo đảm tính minh bạch, liêm chính trong quá trình triển khai các chương trình hành động của Liên minh.

mạng xã hội KOL Niềm tin Số Hội nghị toàn thể Liên minh Niềm tin Số lần thứ I
