Quốc tế

Nổ ở trung tâm thủ đô Moscow, cảnh sát Nga thiệt mạng

Thu Hương

(NLĐO) - Rạng sáng 24-2 xảy ra một vụ nổ trước ga Savyolovsky ở thủ đô Moscow - Nga, làm một sĩ quan thiệt mạng, hai người bị thương; nghi phạm chết tại chỗ.

Theo hãng tin RIA Novosti, vụ việc xảy ra vào khoảng 0 giờ 5 phút (giờ địa phương) sáng 24-2 tại khu vực quảng trường trước ga đường sắt Savyolovsky ở trung tâm thủ đô Moscow. 

Một đối tượng nam giới đã tiếp cận các cảnh sát giao thông đang ngồi trong xe công vụ thực hiện lộ trình tuần tra, ngay sau đó một thiết bị chưa xác định đã phát nổ.

Nổ gần ga Savyolovsky ở Moscow, một cảnh sát thiệt mạng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ nổ gần ga Savyolovsky. Ảnh: TASS

Hiện trường vụ nổ gần ga Savyolovsky. Video: RIA Novosti

Người phát ngôn chính thức của Bộ Nội vụ Nga thông báo rằng Thượng úy Denis Bratushchenko tử vong tại chỗ do vết thương quá nặng. Hai sĩ quan khác bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Về phía nghi phạm, dù có những báo cáo sơ bộ ban đầu từ tờ Kyiv Independent cho rằng đối tượng đã quay phim hiện trường và bỏ chạy, các cơ quan chức năng Nga đã bác bỏ thông tin này sau khi trích xuất dữ liệu. 

Thông báo trên kênh Telegram của Bộ Nội vụ Nga nêu rõ: "Dựa trên thông tin cập nhật, qua việc khám nghiệm hiện trường và nghiên cứu các bản ghi từ camera giám sát, lực lượng cảnh sát xác định nghi phạm đã tử vong ngay tại hiện trường".

Ga Savyolovsky là một trong 10 đầu mối giao thông đường sắt lớn nhất Moscow, phục vụ các tuyến ngoại ô huyết mạch phía Bắc thủ đô. Vụ tấn công nhắm vào lực lượng hành pháp tại đây đã khiến an ninh thành phố được đặt trong tình trạng báo động cao.

Ủy ban Điều tra Nga đã chính thức khởi tố vụ án hình sự. Các điều tra viên và chuyên gia pháp y vẫn đang phong tỏa hiện trường để thu thập bằng chứng. 

Tin liên quan

Ukraine cho nổ đường ống dẫn dầu Nga, bất chấp phản ứng "gắt" của 2 nước EU

Ukraine cho nổ đường ống dẫn dầu Nga, bất chấp phản ứng "gắt" của 2 nước EU

(NLĐO) - Tổ hợp tấn công gồm 35 chiếc UAV của Ukraine đã gây nổ một đoạn quan trọng của đường ống dẫn dầu Druzhba nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Thêm một cửa hàng pháo hoa Trung Quốc phát nổ ngay mùng 2 Tết, 12 người thiệt mạng

(NLĐO) – Một vụ nổ tại cửa hàng pháo hoa ở miền Trung Trung Quốc đã khiến 12 người thiệt mạng, đúng vào ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Nổ lớn tại cơ sở quân cảnh Nga, ít nhất 3 người thiệt mạng

(NLĐO) - Truyền thông Nga đưa tin ít nhất 3 người thiệt mạng vì vụ nổ tại một cơ sở cảnh sát quân sự ở thị trấn Sertolovo, tỉnh Leningrad – Nga.

