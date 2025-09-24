HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Nơi hội tụ ký ức và khát vọng

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

Văn nghệ sĩ TP HCM hướng đến sự kiện lớn của ngành văn hóa nghệ thuật với khát vọng góp phần làm giàu đẹp hơn hình ảnh thành phố mang tên Bác

Từ ngày 23-9, chuẩn bị cho đợt cao điểm hướng đến sự kiện chào mừng những thành tựu vẻ vang của ngành văn hóa tại TP HCM, Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) thành phố đã chỉ đạo Nhà hát Kịch thành phố và các cơ quan liên quan chuẩn bị chuỗi hoạt động ý nghĩa, quy tụ đông đảo văn nghệ sĩ trên địa bàn.

Hội ngộ và tri ân

Theo đó, từ ngày 16 đến 18-10, tại Nhà Văn hóa Thanh niên, tuần lễ văn hóa - nghệ thuật đặc biệt sẽ diễn ra như một điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động tổng kết 50 năm văn học nghệ thuật TP HCM (1975 - 2025).

TIN LIÊN QUAN

Tuần lễ sẽ mở màn bằng không gian triển lãm "Những ngày văn học, nghệ thuật TP HCM - Nơi những dòng sông hội tụ", diễn ra lúc 18 giờ ngày 16-10 tại khuôn viên Nhà Văn hóa Thanh niên. Triển lãm giới thiệu dấu ấn sáng tác, tác phẩm, hình ảnh và câu chuyện về các thế hệ văn nghệ sĩ đã góp phần làm nên diện mạo văn học nghệ thuật thành phố nửa thế kỷ qua.

Nơi hội tụ ký ức và khát vọng- Ảnh 2.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng và Ánh Ngọc thể hiện bài hát chủ đề của cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ” kỷ niệm 20 năm thành lập - một trong những điểm sáng văn hóa của TP HCM

Ngay sau đó, chương trình nghệ thuật khai mạc lúc 19 giờ 30 phút cùng ngày sẽ đưa khán giả đến với những tiết mục sân khấu, âm nhạc tái hiện chặng đường 50 năm đầy tự hào, giàu cảm xúc. Các hoạt động đường phố sôi động, trẻ trung tại khu vực cổng chào 4A đường Phạm Ngọc Thạch hứa hẹn sẽ góp phần tạo nên bầu không khí lễ hội lan tỏa.

Song song với hoạt động trên, lúc 9 giờ ngày 16-10, tại Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ sẽ diễn ra buổi "Họp mặt văn nghệ sĩ tiêu biểu". Buổi họp mặt là nơi hội ngộ, tri ân những gương mặt đã đóng góp xuất sắc cho ngành văn hóa nghệ thuật thành phố.

TIN LIÊN QUAN

Tiếp đó là buổi giao lưu, trình diễn thơ - nhạc "50 năm - Thơ nhạc cất cánh cùng thành phố" (19 giờ ngày 17-10 tại Nhà Văn hóa Thanh niên), kết nối âm nhạc và thi ca, khơi gợi tình yêu thành phố.

Lễ bế mạc và giao lưu văn hóa nghệ thuật với tỉnh Nghệ An (19 giờ ngày 18-10) sẽ khẳng định tinh thần gắn bó, sẻ chia giữa hai vùng đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng.

Khơi dậy niềm tự hào, tinh thần sáng tạo

NSƯT Lê Thiện kỳ vọng các thế hệ nghệ sĩ lão thành đã từng từ trong chiến khu, rồi lực lượng đi tập kết về, cộng với Đoàn Kịch nói Nam Bộ, Đoàn Cải lương Nam Bộ sẽ được mời tham dự tuần lễ ý nghĩa này. Để qua những cuộc giao lưu, gặp gỡ sẽ có nhiều bài học kinh nghiệm quý trao truyền cho thế hệ nghệ sĩ trẻ, làm rạng danh thành phố, xứng tầm là thành phố sáng tạo khi tháng 10 này sẽ hòa mình vào mạng lưới "thành phố sáng tạo" của thế giới về nghệ thuật điện ảnh.

NSƯT Ca Lê Hồng nhấn mạnh khi điện ảnh được xem là mũi nhọn của "thành phố sáng tạo", thì các bộ môn khác như sân khấu, ca múa nhạc, mỹ thuật, văn học, nhiếp ảnh cũng không thể đứng ngoài cuộc, nhất là khi thành phố hướng tới việc thúc đẩy công nghiệp văn hóa.

TIN LIÊN QUAN

Nói về ý nghĩa của tuần lễ, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP HCM, chia sẻ sự kiện không chỉ là dịp để nhìn lại 50 năm văn học nghệ thuật TP HCM mà còn khơi dậy niềm tự hào, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm xã hội của văn nghệ sĩ. Đây cũng là cơ hội để công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận và cảm nhận những giá trị nhân văn đã và đang làm nên bản sắc của thành phố.

50 năm qua, văn học nghệ thuật TP HCM đã chứng kiến và phản ánh những bước chuyển mình to lớn. Tuần lễ văn hóa - nghệ thuật vì thế sẽ là lễ hội thu hút sự quan tâm của công chúng. Hiện nay các văn nghệ sĩ đang miệt mài trên sàn tập, hứa hẹn công bố nhiều tác phẩm mới.

"Đây là sự kiện nghệ thuật quy mô và là dịp để thành phố tri ân, tôn vinh và khẳng định sức sống bền bỉ của văn học nghệ thuật trong hành trình đồng hành với dân tộc" - NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy nhấn mạnh. 


Tin liên quan

Vang mãi giai điệu tự hào về Tổ quốc

Vang mãi giai điệu tự hào về Tổ quốc

Âm nhạc không chỉ để giải trí mà còn nhắc nhở về lịch sử, về những giá trị thiêng liêng mà cha ông đã để lại

Động lực để kịch chính luận đến gần hơn với công chúng

Sân khấu kịch chính luận được xem là mảnh đất giàu tiềm năng để vừa bảo tồn giá trị truyền thống, vừa nuôi dưỡng tinh thần công dân

Concert Việt Nam được mùa

Các nhà tổ chức đang kỳ vọng đưa Việt Nam trở thành điểm đến mới trên bản đồ âm nhạc châu Á

