Thể thao

Nóng bỏng cuộc đua vô địch V-League

Tường Phước

Trước giai đoạn lượt về V-League 2025-2026, các ứng viên vô địch đều tăng cường lực lượng, thể hiện quyết tâm đua tranh vào nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Sau quãng thời gian dài ở đỉnh bảng xếp hạng, CLB Ninh Bình bắt đầu hụt hơi, thi đấu chệch choạc và mất vị trí dẫn đầu. Trong khi đó, việc sớm dừng bước ở sân chơi quốc tế giúp CLB Công an Hà Nội tập trung vào cuộc đua vô địch V-League mùa này. Đoàn quân của HLV Polking là đội bóng đầu tiên ngắt chuỗi bất bại của CLB Ninh Bình, tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng khi giai đoạn lượt đi V-League khép lại.

Nóng bỏng cuộc đua vô địch V-League - Ảnh 1.

CLB Hà Nội (phải) thi đấu khởi sắc và dần trở lại cuộc đua vô địch mùa này (Ảnh: VPF)

CLB Hà Nội cũng không giấu tham vọng trở lại đỉnh cao. Đội bóng thủ đô vốn giàu truyền thống và bản lĩnh ở các cuộc đua đường dài. Giai đoạn lượt về chứng kiến sự hồi sinh của nhiều trụ cột CLB Hà Nội, giúp lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc được vận hành trơn tru hơn. Đoàn quân của HLV Kewell hiểu rằng chỉ một cú sẩy chân lúc này đã có thể khiến họ trả giá bằng cả mùa giải. Vì vậy, từng trận đấu đều được họ tiếp cận với tâm thế như trận chung kết.

TIN LIÊN QUAN

Vòng 14 V-League sẽ bắt đầu từ ngày 28-2 và sức nóng của cuộc đua không chỉ đến từ những CLB vừa kể trên. Nhóm bám đuổi phía sau vẫn âm thầm tích lũy điểm số, sẵn sàng tạo nên bất ngờ khiến V-League mùa này trở nên khó lường. Yếu tố then chốt lúc này nằm ở chiều sâu lực lượng và khả năng xoay tua đội hình hợp lý của các đội.

Khi các ứng viên vô địch như CLB Công an Hà Nội hay CLB Hà Nội đều đã "vào guồng", hành trình còn lại của giải đấu hứa hẹn xuất hiện những màn so tài đỉnh cao, nơi từng pha bóng, từng khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân có thể định đoạt cục diện. Điều này cũng giúp sân chơi hàng đầu Việt Nam tăng sức hấp dẫn, đáng xem hơn.

V-League 2025-2026 dần có sự phân tách nhóm. Khoảng cách điểm số trong tốp đầu không quá lớn khiến các ứng viên hàng đầu đồng loạt tăng tốc, tạo nên thế giằng co. Ngoài ra, những vòng đấu gần đây cũng chứng kiến nhiều kết quả bất ngờ. Sự vùng lên mạnh mẽ của các đội nhóm cuối cũng gián tiếp tạo thử thách khó lường trong hành trình bứt tốc về đích của các đội bóng mạnh. 

Lịch thi đấu dày, áp lực thành tích cùng những ca chấn thương tiềm ẩn buộc các HLV phải tính toán kỹ lưỡng. Đội nào giữ được sự ổn định về phong độ và tâm lý sẽ chiếm ưu thế. Kinh nghiệm trong các trận cầu lớn cũng là điểm tựa quan trọng, nhất là khi mùa giải đang đi đến hồi quyết định.


Tin liên quan

V-League 2025-2026: Thử thách ứng viên vô địch

V-League 2025-2026: Thử thách ứng viên vô địch

(NLĐO) - Chủ nhà Thanh Hóa tiếp đón Công an Hà Nội và Thể Công Viettel so tài Nam Định trên sân Hàng Đẫy là hai cặp đấu bù vòng 10 diễn ra vào ngày 24-2

Đoàn Văn Hậu ghi bàn từ giữa sân, CAHN thắng ngược kịch tính

(NLĐO) - Trận cầu V-League đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026 diễn ra trên sân Thanh Hóa tối 24-2 với nhiều cung bậc cảm xúc

Xuân Son tiếp tục "tịt ngòi", Nam Định nhận trận thua thứ 5 tại V-League 2025-2026

(NLĐO) - Từ sau chấn thương kinh hoàng, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son vẫn chưa lấy lại kỹ năng "săn bàn" đỉnh cao, chưa thể ghi bàn ở V-League 2025-2026

V-League bảng xếp hạng công an hà nội CLB Ninh Bình
