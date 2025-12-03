HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Nữ bác sĩ Việt Nam là đại diện duy nhất châu Á biên soạn y khoa của Tổ chức Y tế Thế giới

Hồng Đào

(NLĐO) - PGS-TS-BS Vương Thị Ngọc Lan là tác giả và đồng tác giả của hơn 80 đề tài nghiên cứu và bài báo khoa học trong nước và quốc tế.

PGS-TS-BS Vương Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TPHCM, vừa trở thành đại diện duy nhất của châu Á trong nhóm tác giả chủ chốt xây dựng hướng dẫn dự phòng - chẩn đoán - điều trị hiếm muộn 2025 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Đây là bộ hướng dẫn toàn diện đầu tiên trên thế giới dành riêng cho lĩnh vực hỗ trợ sinh sản. Sự góp mặt của PGS-TS-BS Vương Thị Ngọc Lan trong nhóm biên soạn không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn và vị thế trong lĩnh vực thụ tinh ống nghiệm (IVF) Việt Nam mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng, góp phần nâng tầm tiếng nói của y học Việt Nam trên bản đồ y khoa quốc tế.

Nữ bác sĩ Việt Nam là đại diện châu Á duy nhất biên soạn hướng dẫn của WHO - Ảnh 1.

Năm 2021, PGS-TS-BS Vương Thị Ngọc Lan được Tạp chí Asian Scientist (Singapore) bình chọn vào danh sách 100 nhà khoa học châu Á có thành tích nghiên cứu xuất sắc

PGS-TS-BS Vương Thị Ngọc Lan từng là Trưởng Khoa Y, Trưởng Bộ môn Phụ sản - Khoa Y-Trường ĐH Y Dược TPHCM, trước khi giữ chức Phó Hiệu trưởng của trường. Bà hiện là Tổng Biên tập Tạp chí Y học TPHCM, thành viên Ban Biên tập Tạp chí Fertility and Reproduction (tạp chí chính thức của ASPIRE - Hội Y học sinh sản châu Á - Thái Bình Dương), đồng thời là thành viên nhóm biên soạn hướng dẫn tiếp cận cặp vợ chồng hiếm muộn của WHO.

Bà là tác giả và đồng tác giả của hơn 80 đề tài nghiên cứu và bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trong nước và quốc tế, trong đó có tạp chí y khoa nổi tiếng như: New England Journal of Medicine, Human Reproduction, Fertility & Sterility, Reproductive BioMedicine Online, Journal of Assisted Reproduction and Genetics, BMJ, Frontiers in Endocrinology…

PGS-TS-BS Vương Thị Ngọc Lan sinh năm 1971, tốt nghiệp bác sĩ đa khoa Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM, lấy bằng thạc sĩ y học chuyên ngành phôi học lâm sàng tại ĐH Quốc gia Singapore.

Bà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ y học chuyên ngành sản phụ khoa tại Trường ĐH Y Dược TPHCM, được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2019. Năm 2020, PGS-TS-BS Vương Thị Ngọc Lan là một trong ba nhà khoa học nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu.

Năm 2021, bà được Tạp chí Asian Scientist (Singapore) bình chọn vào danh sách 100 nhà khoa học châu Á có thành tích nghiên cứu xuất sắc.

Mẹ của bà là GS-TS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TPHCM.

bác sĩ Tổ chức Y tế thế giới đề tài nghiên cứu nhà khoa học
