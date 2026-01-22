HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

NXB Kim Đồng ra mắt ấn phẩm Tết

Yến Anh

(NLĐO) - “Nhâm nhi Tết Bính Ngọ” đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp đơn vị này thực hiện dòng sách Tết mang đậm bản sắc văn hóa Việt.

Tiếp nối thông lệ duy trì từ năm 2020, NXB Kim Đồng vừa chính thức giới thiệu ấn phẩm đặc biệt "Nhâm nhi Tết Bính Ngọ", nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

"Nhâm nhi Tết Bính Ngọ" là tuyển tập phong phú gồm truyện ngắn, thơ, tản văn, khảo cứu lịch sử, mỹ thuật, âm nhạc… được sáng tác bởi nhiều nhà văn, nhà thơ, họa sĩ dành trọn cảm hứng cho mùa xuân và hình tượng con ngựa. 

Cuốn sách mở ra không gian Tết Việt đa sắc, gợi nhắc từ bếp lửa bánh chưng, chén chè xanh đầu năm, ký ức tuổi thơ yên ả cho đến tranh dân gian, lễ hội và những dấu mốc lịch sử gắn với năm Ngọ.

NXB Kim Đồng ra mắt ấn phẩm Tết - Ảnh 1.

"Nhâm nhi Tết Bính Ngọ" là ấn phẩm đặc biệt với sự tham gia của nhiều tác giả. (Ảnh: NXB Kim Đồng)

Nhiều tác phẩm trong sách mang không khí ấm áp, nhân hậu, gần gũi với bạn đọc nhỏ tuổi như "Khách lạ đêm giao thừa" (Cao Nguyệt Nguyên), "Dừa cạn ở nhờ" (Mộc An), "Kỉ niệm của bé Xí" (Đỗ Thị Phương Nhi), "Chú ngựa có cánh" (Nguyễn Dương Quỳnh) hay truyện tranh "Bánh Tết của Ngựa Bơ". Bên cạnh đó là chùm thơ xuân giàu nhịp điệu, cảm xúc của Xuân Quỳnh, Lê Minh Quốc, Bùi Minh Huế, Hương Minh Tuyết… góp phần tạo nên sắc xuân trong trẻo, nhẹ nhàng.

Không chỉ dừng lại ở văn chương, "Nhâm nhi Tết Bính Ngọ" còn dẫn dắt bạn đọc khám phá chiều sâu văn hóa, lịch sử qua các bài khảo cứu về tranh dân gian, điệu múa ngựa, những câu chuyện lịch sử gắn với năm Ngọ, cũng như các bài viết về âm nhạc, hội họa. Hình ảnh con ngựa được thể hiện sinh động, đa chiều qua nhiều loại hình nghệ thuật.

NXB Kim Đồng ra mắt ấn phẩm Tết - Ảnh 2.

Cuốn sách được minh họa sinh động qua nét vẽ của họa sĩ. (Ảnh: NXB Kim Đồng)

Theo đại diện NXB Kim Đồng, điểm nổi bật của "Nhâm nhi Tết Bính Ngọ" nằm ở cách tiếp cận đa thế hệ. Cuốn sách lấy bạn đọc nhỏ làm trung tâm nhưng đồng thời hướng đến trải nghiệm đọc chung của cả gia đình. Mỗi tác phẩm mang đến cho trẻ em những cảm nhận mới mẻ, trong khi người lớn có dịp tìm lại ký ức Tết xưa, những giá trị văn hóa truyền thống đã lắng sâu trong tiềm thức.

Ấn phẩm được thiết kế với hình thức sang trọng gồm bìa cứng, bìa áo, hộp quà Tết kèm mô hình ngựa hoa, phù hợp làm quà biếu, quà tặng dịp đầu năm. Không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, "Nhâm nhi Tết Bính Ngọ" còn góp phần gìn giữ nếp đọc sách ngày xuân, bồi đắp văn hóa đọc trong mỗi gia đình Việt.

NXB Kim Đồng sẽ tổ chức Góc đọc cuối tuần Thứ Bảy "Nhâm nhi Tết Bính Ngọ" vào lúc 10 giờ ngày 24-1 tại Hà Nội, với sự tham gia của nhà văn Cao Nguyệt Nguyên và các họa sĩ. Chương trình gồm hoạt động đọc sách, giao lưu cùng tác giả và workshop làm thiệp Tết Ngựa dành cho các em nhỏ từ 5 đến 15 tuổi, mở cửa tự do cho công chúng.

