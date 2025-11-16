Ốc Thanh Vân, Bình Tinh, Tuyết Thu tranh tài tại Liên hoan sân khấu thử nghiệm 2025

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Ốc Thanh Vân, Bình Tinh, Tuyết Thu tranh tài tại Liên hoan sân khấu thử nghiệm 2025

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) - Liên hoan Quốc tế Sân khấu Thử nghiệm thứ VI – 2025, do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức, đang bước vào giai đoạn sôi động


Ốc Thanh Vân, Bình Tinh, Tuyết Thu – chuẩn bị tranh tài tại Liên hoan sân khấu thử nghiệm 2025 - Ảnh 1.

NSƯT Ốc Thanh Vân

Chiều nay, 16-11, vở "Ảo quan" của Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM đã là phát pháo đầu tiên khởi động đợt tranh tài sôi nổi của 6 đơn vị nghệ thuật tại TP HCM tham gia liên hoan Liên hoan Quốc tế Sân khấu Thử nghiệm thứ VI – 2025.

Ban giám khảo đã từ Hà Nội vào TP HCM để chấm giải và đến tại điểm diễn của 6 đơn vị cùng thưởng thức tác phẩm cùng khán giả. "Đây là cơ hội thật tốt vì "cơm ghe bè bạn" ra Ninh Bình thi rất tốn kém, việc ban tổ chức đưa ban giám khảo vào xem tại TP HCM rất thuận lợi, để các đơn vị nghệ thuật có thể được tham gia và đỡ gánh nặng chi phí di chuyển, vận chuyển cảnh trí" – NSND Hồng Vân chia sẻ.

Dù chỉ có 6 vở được chọn qua vòng thẩm định nhưng hứa hẹn tạo được khí thế sáng tạo qua 6 vở diễn hướng tới tính thử nghiệm, tìm tòi cái mới "chưa ai làm, chưa ai dựng".

Trong các ngày 16 và 17-11, khán giả thành phố sẽ có cơ hội thưởng thức 6 vở diễn thử nghiệm tiêu biểu, quy tụ nhiều đơn vị nghệ thuật trong nước, hứa hẹn tạo nên không gian sáng tạo đa dạng, mới mẻ và đầy thách thức đối với cả người xem lẫn giới nghề.

"Ảo Quan" – sự trở lại của sân khấu thể nghiệm tại 5B Võ Văn Tần

Vở diễn trưa 16-11 tại Nhà hát Kịch Sân khấu Nhỏ TP HCM (5B), đã mang đến một mỹ cảm sâu sắc trong dàn dựng của đạo diễn Chinh Ba. Người thích phá phách, tìm tòi những sáng tạo mới và luôn đau đáu đưa vào kịch những vấn đề thời sự.

Nhà hát 5B vốn là cái nôi của thử nghiệm sân khấu TP HCM trong thập niên 1990 – 2000, nên sự trở lại với một vở diễn thử nghiệm lần này đã tạo kỳ vọng về một bước chuyển mới của sân khấu tư nhân mà NSND Mỹ Uyên - Giám đốc của Nhà hát - dù biết sẽ lỗ vốn vẫn làm, để sáng đèn 5 suất bán vé và 1 suất trình diễn trong khuôn khổ liên hoan.

Ốc Thanh Vân, Bình Tinh, Tuyết Thu – chuẩn bị tranh tài tại Liên hoan sân khấu thử nghiệm 2025 - Ảnh 2.

NSƯT Tuyết Thu

Vở cải lương "Hồn Thơ Ngọc" (diễn lúc 20 giờ ngày 16-11 tại Nhà hát Trần Hữu Trang) là một thế giới sáng tạo của đạo diễn NSƯT Lê Nguyên Đạt.

Tham gia vở ngoài NS Bình Tinh còn có dàn đồng ca 60 diễn viên trẻ của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM. Đây là vở tiếp tục tinh thần thử nghiệm của đạo diễn NSƯT Lê Nguyên Đạt với kỳ vọng kết hợp ngôn ngữ thơ, chuyển động đương đại và cấu trúc không tuyến tính làm cho sàn diễn cải lương có một hướng đi mới trong tìm tòi sáng tạo từ âm nhạc, cảnh trí cho đến diễn xuất.

"Cơn hồng thủy" – bi kịch nhân sinh trên "hòn đảo rác nổi"

Sáng 17-11 (suất 9 giờ) tại Nhà hát Thế giới trẻ, Chi hội Trường ĐH Sân khấu, Điện ảnh TP HCM sẽ tranh tài vở "Cơn hồng thủy" – tác phẩm xoay quanh ba phận người sống sót sau đại hồng thủy, lạc giữa biển rác và đối diện sự thật trần trụi nhất của bản thân. Đây là vở của ThS - đạo diễn Thanh Thương.

"Sơn Hà" là vở kịch thử nghiệm kể chuyện dân gian bằng ngôn ngữ hiện đại sẽ tranh tài chiều 17-11 tại Nhà hát Trần Hữu Trang. Đây là vở của Sân khấu Sen Việt.

Điểm đặc biệt của vở là cách sử dụng nghệ thuật thị giác – ánh sáng – âm nhạc để tái tạo không gian sử thi. Sân khấu Sen Việt lâu nay vốn theo đuổi con đường cách tân từ chất liệu truyền thống, và "Sơn Hà" được xem là thử nghiệm đẩy mạnh hướng tiếp cận mới, kết nối tinh thần dân tộc với thị hiếu khán giả trẻ qua diễn xuất của NSƯT Tuyết Thu.

"Nguyệt Hạ" – lời tuyên ngôn nhân văn từ Romeo & Juliet

Vở sẽ diễn tối 17-11 (suất 20 giờ) tại Nhà Văn hóa Sinh viên (643 Điện Biên Phủ). Vở do Sân khấu kịch Hồng Vân đầu tư, cụ thể là NSƯT Ốc Thanh Vân hứa hẹn sẽ mang đến khán giả những thử nghiệm mang tính sáng tạo vượt bậc từ kịch bản "Nguyệt Hạ" của tác giả Lê Duy Hạnh.

Ốc Thanh Vân, Bình Tinh, Tuyết Thu – chuẩn bị tranh tài tại Liên hoan sân khấu thử nghiệm 2025 - Ảnh 3.

NS Bình Tinh

Điểm nổi bật của chuỗi 6 vở thử nghiệm tại TP HCM là sự hội tụ của hai loại hình cải lương và kịch nói. Sự đa dạng này phản ánh đời sống sân khấu TP HCM đang chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ ở số lượng đơn vị sáng tạo mong muốn được tham gia liên hoan, mà còn ở tinh thần liên thông giữa các thế hệ, và trên hết là hướng đến phương pháp biểu diễn, tìm tòi cái mới trong dàn dựng.

NSƯT Ca Lê Hồng, Thành viên Hội đồng nghệ thuật Sở VH-TT TP HCM, cho biết: "Một bức tranh thử nghiệm đầy sức sống, cho thấy Liên hoan Sân khấu Thử nghiệm quốc tế tổ chức tại TP HCM là dịp để các đơn vị nghệ thuật thử thách tư duy sáng tạo của đạo diễn, tác giả, diễn viên. Kế đến là cố gắng tìm kiếm mô hình biểu diễn mới phù hợp với thị hiếu khán giả đô thị hiện đại. Qua đó khẳng định vai trò của TP HCM như một trung tâm năng động nhất của sân khấu thử nghiệm phía Nam".

"Kỳ vọng sự đồng hành của khán giả TP HCM sẽ tiếp thêm năng lượng cho các nghệ sĩ trong chuỗi 6 đêm diễn này. Chính sự ủng hộ của công chúng góp phần nuôi dưỡng dòng chảy thử nghiệm, để sân khấu Việt tự tin hội nhập với quốc tế" – NSND Giang Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt


Tin liên quan

Gần 1.000 nghệ sĩ tham gia Liên hoan Quốc tế Sân khấu Thử nghiệm 2025

Gần 1.000 nghệ sĩ tham gia Liên hoan Quốc tế Sân khấu Thử nghiệm 2025

(NLĐO) – NSND Giang Mạnh Hà - Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - trao đổi về hoạt động của liên hoan Quốc tế Sân khấu Thử nghiệm 2025 tại TP HCM

Đạo diễn Thanh Thương dốc sức cho "Cơn hồng thủy"

(NLĐO) – Nỗ lực hết mình tham gia Liên hoan Sân khấu Thử nghiệm quốc tế lần thứ VI – 2025, đạo diễn Thanh Thương khóc cười với "Cơn hồng thủy"

Trở lại những năm tháng "thanh xuân học đường"

(NLĐO)- Đêm thơ là hành trình trở lại ký ức tuổi trẻ, trở lại những năm tháng "thanh xuân học đường" với phong trào thơ ca nở rộ từ giảng đường ĐH Tổng hợp.

Bình Tinh ốc Thanh Vân Tuyết Thu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo