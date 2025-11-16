Ốc Thanh Vân, Bình Tinh, Tuyết Thu tranh tài tại Liên hoan sân khấu thử nghiệm 2025





NSƯT Ốc Thanh Vân

Chiều nay, 16-11, vở "Ảo quan" của Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM đã là phát pháo đầu tiên khởi động đợt tranh tài sôi nổi của 6 đơn vị nghệ thuật tại TP HCM tham gia liên hoan Liên hoan Quốc tế Sân khấu Thử nghiệm thứ VI – 2025.

Ban giám khảo đã từ Hà Nội vào TP HCM để chấm giải và đến tại điểm diễn của 6 đơn vị cùng thưởng thức tác phẩm cùng khán giả. "Đây là cơ hội thật tốt vì "cơm ghe bè bạn" ra Ninh Bình thi rất tốn kém, việc ban tổ chức đưa ban giám khảo vào xem tại TP HCM rất thuận lợi, để các đơn vị nghệ thuật có thể được tham gia và đỡ gánh nặng chi phí di chuyển, vận chuyển cảnh trí" – NSND Hồng Vân chia sẻ.

Dù chỉ có 6 vở được chọn qua vòng thẩm định nhưng hứa hẹn tạo được khí thế sáng tạo qua 6 vở diễn hướng tới tính thử nghiệm, tìm tòi cái mới "chưa ai làm, chưa ai dựng".

Trong các ngày 16 và 17-11, khán giả thành phố sẽ có cơ hội thưởng thức 6 vở diễn thử nghiệm tiêu biểu, quy tụ nhiều đơn vị nghệ thuật trong nước, hứa hẹn tạo nên không gian sáng tạo đa dạng, mới mẻ và đầy thách thức đối với cả người xem lẫn giới nghề.

"Ảo Quan" – sự trở lại của sân khấu thể nghiệm tại 5B Võ Văn Tần

Vở diễn trưa 16-11 tại Nhà hát Kịch Sân khấu Nhỏ TP HCM (5B), đã mang đến một mỹ cảm sâu sắc trong dàn dựng của đạo diễn Chinh Ba. Người thích phá phách, tìm tòi những sáng tạo mới và luôn đau đáu đưa vào kịch những vấn đề thời sự.

Nhà hát 5B vốn là cái nôi của thử nghiệm sân khấu TP HCM trong thập niên 1990 – 2000, nên sự trở lại với một vở diễn thử nghiệm lần này đã tạo kỳ vọng về một bước chuyển mới của sân khấu tư nhân mà NSND Mỹ Uyên - Giám đốc của Nhà hát - dù biết sẽ lỗ vốn vẫn làm, để sáng đèn 5 suất bán vé và 1 suất trình diễn trong khuôn khổ liên hoan.

NSƯT Tuyết Thu

Vở cải lương "Hồn Thơ Ngọc" (diễn lúc 20 giờ ngày 16-11 tại Nhà hát Trần Hữu Trang) là một thế giới sáng tạo của đạo diễn NSƯT Lê Nguyên Đạt.

Tham gia vở ngoài NS Bình Tinh còn có dàn đồng ca 60 diễn viên trẻ của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM. Đây là vở tiếp tục tinh thần thử nghiệm của đạo diễn NSƯT Lê Nguyên Đạt với kỳ vọng kết hợp ngôn ngữ thơ, chuyển động đương đại và cấu trúc không tuyến tính làm cho sàn diễn cải lương có một hướng đi mới trong tìm tòi sáng tạo từ âm nhạc, cảnh trí cho đến diễn xuất.

"Cơn hồng thủy" – bi kịch nhân sinh trên "hòn đảo rác nổi"

Sáng 17-11 (suất 9 giờ) tại Nhà hát Thế giới trẻ, Chi hội Trường ĐH Sân khấu, Điện ảnh TP HCM sẽ tranh tài vở "Cơn hồng thủy" – tác phẩm xoay quanh ba phận người sống sót sau đại hồng thủy, lạc giữa biển rác và đối diện sự thật trần trụi nhất của bản thân. Đây là vở của ThS - đạo diễn Thanh Thương.

"Sơn Hà" là vở kịch thử nghiệm kể chuyện dân gian bằng ngôn ngữ hiện đại sẽ tranh tài chiều 17-11 tại Nhà hát Trần Hữu Trang. Đây là vở của Sân khấu Sen Việt.

Điểm đặc biệt của vở là cách sử dụng nghệ thuật thị giác – ánh sáng – âm nhạc để tái tạo không gian sử thi. Sân khấu Sen Việt lâu nay vốn theo đuổi con đường cách tân từ chất liệu truyền thống, và "Sơn Hà" được xem là thử nghiệm đẩy mạnh hướng tiếp cận mới, kết nối tinh thần dân tộc với thị hiếu khán giả trẻ qua diễn xuất của NSƯT Tuyết Thu.

"Nguyệt Hạ" – lời tuyên ngôn nhân văn từ Romeo & Juliet

Vở sẽ diễn tối 17-11 (suất 20 giờ) tại Nhà Văn hóa Sinh viên (643 Điện Biên Phủ). Vở do Sân khấu kịch Hồng Vân đầu tư, cụ thể là NSƯT Ốc Thanh Vân hứa hẹn sẽ mang đến khán giả những thử nghiệm mang tính sáng tạo vượt bậc từ kịch bản "Nguyệt Hạ" của tác giả Lê Duy Hạnh.

NS Bình Tinh

Điểm nổi bật của chuỗi 6 vở thử nghiệm tại TP HCM là sự hội tụ của hai loại hình cải lương và kịch nói. Sự đa dạng này phản ánh đời sống sân khấu TP HCM đang chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ ở số lượng đơn vị sáng tạo mong muốn được tham gia liên hoan, mà còn ở tinh thần liên thông giữa các thế hệ, và trên hết là hướng đến phương pháp biểu diễn, tìm tòi cái mới trong dàn dựng.

NSƯT Ca Lê Hồng, Thành viên Hội đồng nghệ thuật Sở VH-TT TP HCM, cho biết: "Một bức tranh thử nghiệm đầy sức sống, cho thấy Liên hoan Sân khấu Thử nghiệm quốc tế tổ chức tại TP HCM là dịp để các đơn vị nghệ thuật thử thách tư duy sáng tạo của đạo diễn, tác giả, diễn viên. Kế đến là cố gắng tìm kiếm mô hình biểu diễn mới phù hợp với thị hiếu khán giả đô thị hiện đại. Qua đó khẳng định vai trò của TP HCM như một trung tâm năng động nhất của sân khấu thử nghiệm phía Nam".

"Kỳ vọng sự đồng hành của khán giả TP HCM sẽ tiếp thêm năng lượng cho các nghệ sĩ trong chuỗi 6 đêm diễn này. Chính sự ủng hộ của công chúng góp phần nuôi dưỡng dòng chảy thử nghiệm, để sân khấu Việt tự tin hội nhập với quốc tế" – NSND Giang Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt



