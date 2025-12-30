HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động Công đoàn - Công nhân

Ông Nguyễn Văn Thắng tiếp tục giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội

Văn Duẩn

(NLĐO) - Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khoá XVIII.

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 29-12 đến 30-12.

Ông Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVIII, phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Phạm Diệp

Dự Đại hội có các ông, bà: Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội… và 550 đại biểu chính thức, đại diện, mang theo ý chí, nguyện vọng của gần 600.000 đoàn viên Công đoàn Thành phố.

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", Đại hội đã tiến hành bầu 50 ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ TP khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, bầu Đoàn Đại biểu Công đoàn TP Hà Nội gồm 27 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội - Ảnh 2.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Phạm Diệp

Chiều 29-12, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ TP Hà Nội khóa XVIII đã được tiến hành theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Hội nghị đã Bầu Ban Thường vụ LĐLĐ TP khóa XVIII gồm 14 ủy viên, bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TP khóa XVIII gồm 9 Ủy viên và đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ định Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TP khóa XVIII.

Trong đó, ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội khóa XVII tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các ông Lê Đình Hùng, Nguyễn Huy Khánh và bà Nguyễn Thị Thu Thủy là các Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội khóa XVII tiếp tục được bầu là Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 -2030.

Ông Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội - Ảnh 3.

Ban Chấp hành Công đoàn thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Văn Thắng cho biết ngay sau Đại hội, các cấp Công đoàn Thành phố sẽ tập trung ngay vào tuyên truyền kết quả Đại hội; tổ chức nghiên cứu, quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch; triển khai thực hiện để sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn - tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Thủ đô nhiệm kỳ 2025-2030.

"Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp Công đoàn Thủ đô phát huy truyền thống: đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua, chung sức đồng lòng xây dựng Thủ đô Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc, xứng đáng là mái nhà chung vững chắc của người lao động"- ông Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Mở ra chặng đường phát triển mới

Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Mở ra chặng đường phát triển mới

Thông qua các mô hình hoạt động sáng tạo, thiết thực, Công đoàn TP HCM đã khẳng định vai trò tiên phong, khơi nguồn nhiều sáng kiến đổi mới

Đoàn viên - lao động gửi gắm nhiều ý kiến, kiến nghị đến Đại hội Công đoàn TPHCM

(NLĐO) - Đại hội đã dành thời gian tập trung lắng nghe ý kiến của đoàn viên - người lao động về việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng

Đại hội Công đoàn TPHCM: Người lao động mong được tiếp cận nhà ở xã hội

(NLĐO) - Thảo luận tại Đại hội Công đoàn TPHCM, nhiều đại biểu đề xuất chính sách thiết thực như khám bệnh miễn phí, nhà ở xã hội, vốn vay ưu đãi...

