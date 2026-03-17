Oscar 2026 - Bom tấn của Anderson đại thắng

Lễ trao Giải Oscar 2026 diễn ra tại Nhà hát Dolby, Los Angeles - Mỹ sáng 16-3 (giờ Việt Nam), được truyền hình trực tiếp trên ABC và phát trực tuyến trên Hulu, Disney+. Ngôi sao Conan O'Brien trở lại vai trò MC.

"Bom tấn" của đạo diễn Paul Thomas Anderson

"Hỗn loạn, vui nhộn, kịch tính và phấn khích" là những miêu tả về phim "One Battle After Another" của đạo diễn Paul Thomas Anderson sau khi rời rạp. Với sự góp mặt của 3 cái tên Paul Thomas Anderson, Leonardo DiCaprio và Sean Penn đã cho thấy "độ uy tín" về chất lượng của phim, dù đây là một bộ phim không dễ xem, không dành cho khán giả đại chúng tìm kiếm một trải nghiệm giải trí đơn thuần. Nhưng với những ai kiên nhẫn, yêu điện ảnh, yêu nghệ thuật thì đây là một tuyệt tác điện ảnh trọn vẹn.

Đúng với phong cách của Paul Thomas Anderson (nổi tiếng với "There Will Be Blood" và "Boogie Nights"), "One Battle After Another" là một siêu phẩm pha trộn nhiều thể loại: hành động, hài hước và cả những khoảnh khắc lắng đọng. Câu chuyện phim kể về tình hình chính trị, xã hội Mỹ, đặc biệt là các vấn đề về nhập cư. Paul Thomas Anderson đã dùng ngôn ngữ điện ảnh châm biếm để kể câu chuyện theo một góc nhìn hài hước, qua đó mổ xẻ những vấn đề nhức nhối, tạo ra những tiếng cười và nhiều suy ngẫm.

Ê-kíp phim “One Battle After Another” nhận giải. (Ảnh: CNN)

Trước khi lễ trao Giải Oscar lần thứ 98 diễn ra, The Hollywood Reporter đã khẳng định rằng "One Battle After Another" sẽ là tác phẩm được xướng tên ở giải thưởng quan trọng "Phim hay nhất" với tỉ lệ 62,8%. Trong khi đó, phim "Sinners" dù xếp thứ hai nhưng tỉ lệ chiến thắng chỉ 13,3%. "One Battle After Another" còn càn quét hầu hết các giải thưởng quan trọng tiền Oscar, bao gồm cả Quả cầu vàng, giải BAFTA và các lễ trao giải của Hiệp hội Đạo diễn và Nhà sản xuất.

Trong lịch sử Giải Oscar, có 41 người được đề cử ở ít nhất 4 hạng mục tranh giải khác nhau. Trong số đó, chỉ có 2 người có hơn 6 đề cử trong sự nghiệp mà vẫn chưa giành được giải thưởng nào là Bradley Cooper (12 đề cử) và Paul Thomas Anderson (14 đề cử). Và lần này, Paul Thomas Anderson đã làm được. Nhà làm phim 55 tuổi đã mang về tượng vàng Oscar khi là nhà sản xuất cũng như viết kịch bản cho "One Battle After Another".

Leonardo DiCaprio trắng tay

Nhiều người đặt câu hỏi, tại sao Leonardo DiCaprio lại trắng tay khi anh là linh hồn của "One Battle After Another"? Trong tác phẩm được đầu tư 140 triệu USD của đạo diễn Paul Thomas Anderson, Leonardo DiCaprio thủ vai Bob, cựu thành viên nhóm cách mạng chống chính quyền. Sau nhiều biến cố, anh trở thành ông bố đơn thân, sống buông thả trong rượu và thuốc lá. Cuộc sống tưởng chừng trôi đi vô nghĩa cho đến khi anh hay tin con gái bị bắt cóc. Trong chiếc áo choàng tắm và mũ len bạc màu, Bob bắt đầu hành trình giải cứu con.

Leonardo DiCaprio trong vai người cha tên Bob đã có một màn trình diễn xuất sắc, thể hiện hoàn hảo sự duyên dáng của nhân vật, vừa đáng thương vừa đáng yêu và là cây hài chính của phim.

Diễn viên Jessie Buckley lần đầu tiên nhận Giải Oscar. (Ảnh: CNN)

Thay vì tập trung vào các hành động nổi dậy, Paul Thomas Anderson hướng ống kính vào đời sống nội tâm của Bob. Nhân vật mang lý tưởng cách mạng, là người cha đau đáu nỗi lo về trách nhiệm nhưng cũng là kẻ hoài nghi về sự thay đổi của thế giới. DiCaprio truyền tải cảm xúc qua cử chỉ, chuyển động cơ thể. Những cảnh tương tác với Chase Infiniti (trong vai Willa) được anh xử lý bằng nhịp điệu chậm, giọng nói trầm ấm.

Ở những đoạn cao trào, anh dùng sự im lặng, ánh mắt và nét mặt để làm bật nỗi cô độc của người đàn ông bị dồn đến giới hạn. So với một số vai diễn trước, như trong "The Revenant" và "The Wolf of Wall Street"..., Leonardo DiCaprio tập trung đào sâu tâm hồn nhân vật hơn là phô bày sức mạnh thể chất và lợi thế về ngoại hình.

Người hâm mộ tin rằng Leonardo DiCaprio, với tài nghệ của mình, sẽ mang tượng vàng Oscar về nhà. Nhưng, không. Và thực tế, thất bại của anh cũng đã nằm trong dự đoán của giới chuyên môn trước giờ G của lễ trao Giải Oscar năm nay. Anh chỉ xếp thứ 4 trong danh sách dự đoán thắng giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" với 10,2%, sau cả Wagner Moura của "The Secret Agent" (20,3%). Hai cái tên dẫn đầu đang có tỉ lệ sít sao là Michael B. Jordan (32,2%) và Timothée Chalamet (31,3%).

Và quả thật Michael B. Jordan với vai diễn trong "Sinners" đã chiến thắng một cách thuyết phục. Còn Timothée Chalamet trắng tay có vì lý do vạ miệng hay không, không ai dám nói nhưng việc thua Michael B. Jordan trong cuộc chiến giành Giải Oscar 2026 cũng là hợp lý vì Michael B. Jordan trong "Sinners" (Tội đồ) thực sự rất xuất sắc.

Tuyệt vời Michael B. Jordan

Trong "Sinners" - Michael B. Jordan thủ cùng lúc 2 vai anh em sinh đôi Elijah "Smoke" Moore và Elias "Stack" Moore có tính cách khác biệt, cho thấy diễn xuất đa dạng của anh.

Michael B. Jordan ghi điểm với màn hóa thân thành cặp song sinh giang hồ. Trong vai anh cả "Smoke", nam diễn viên thể hiện sự điềm tĩnh và thận trọng, đối lập với "Stack" phóng khoáng, liều lĩnh và dễ sa vào cám dỗ. Khi "Stack" trở thành ma cà rồng và tấn công anh trai, Jordan bộc lộ tâm lý phức tạp của "Smoke" trước quyết định kết liễu em mình.

Diễn viên Michael B. Jordan nhận giải “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất”. (Ảnh: CNN)

Theo The Hollywood Reporter, diễn xuất của Jordan khắc họa rõ xung đột nội tâm giữa Smoke và Stack.

Michael B. Jordan từng được Tạp chí People bình chọn là Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới năm 2020. Jordan được biết tới với các phim như "Creed", "Fahrenheit 451", "Black Panther", "Fruitvale Station", "Parenthood", "Friday Night Lights", "Bộ tứ siêu anh hùng"... Michael B. Jordan còn là ông chủ một công ty sản xuất phim ảnh khá nổi tiếng. Nam diễn viên nói danh hiệu Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới chắc chắn sẽ khiến những người phụ nữ trong gia đình anh cảm thấy tự hào. Ngoài công việc của một diễn viên, Michael B. Jordan còn là người hoạt động xã hội tích cực. Anh tham gia nhiều hoạt động kêu gọi bình đẳng cho người da màu tại Mỹ.

Cái hay của phim "Sinners" của đạo diễn Ryan Coogler là dùng truyền thuyết ma cà rồng ẩn dụ cho nạn phân biệt chủng tộc và sự chiếm đoạt văn hóa của người da màu. Theo The New York Times, cuộc tấn công của phe ma cà rồng mang tính biểu tượng, cho thấy chủ nghĩa thực dân là một hệ thống không bao giờ chấm dứt, chỉ biến tướng sang một hình thức tinh vi hơn.

Qua đó, bộ phim truyền tải trọn vẹn nỗi đau, tính nhân văn và khát vọng tự do của những người tá điền ở vùng Mississippi dưới chế độ Jim Crow khắc nghiệt.

Phim hay nhất: "One Battle After Another", tác phẩm còn chiến thắng hạng mục "Dựng phim xuất sắc". Amy Madigan chiến thắng hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" với vai diễn Gladys trong phim "Weapons". Phim hoạt hình "K-pop Demon Hunters" chiến thắng hạng mục "Phim hoạt hình xuất sắc". Phim "Frankenstein" nhận giải "Thiết kế phục trang xuất sắc" và "Trang điểm và làm tóc xuất sắc". Vinh danh hạng mục "Phim ngắn hay nhất" là 2 phim ngắn: "The Singers" và "Two People Exchanging Saliva". Tài tử Sean Penn thắng tượng vàng Oscar với vai diễn trong phim "One Battle After Another". Đạo diễn kiêm biên kịch Paul Thomas Anderson chiến thắng hạng mục "Kịch bản chuyển thể xuất sắc" với phim "One Battle After Another". Đạo diễn kiêm biên kịch Ryan Coogler được vinh danh hạng mục "Kịch bản gốc xuất sắc" với phim "Sinners". Phim "Avatar: Lửa và tro tàn" thắng hạng mục "Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc". Phim "All The Empty Rooms" là "Phim tài liệu ngắn hay nhất". Ở hạng mục "Nhạc phim hay nhất" - Ludwig Göransson của phim "Sinners" được vinh danh. Phim có Brad Pitt tham gia nhận giải "Âm thanh xuất sắc". Quay phim Autumn Durald Arkapaw của phim "Sinners" chiến thắng hạng mục "Quay phim xuất sắc". Phim "Sentimental Value" chiến thắng hạng mục "Phim quốc tế xuất sắc". Đạo diễn Paul Thomas Anderson thắng hạng mục "Đạo diễn xuất sắc". Jessie Buckley thắng tượng vàng hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc" trong phim "Hamnet". Ca khúc "Golden" của phim hoạt hình "K-pop Demon Hunters" giành tượng vàng Oscar 2026 hạng mục "Ca khúc gốc hay nhất"...



