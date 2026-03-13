HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Phát động cuộc thi sáng tạo "Sắc màu Việt - Nhật"

Tin-ảnh: Y.Anh

Cuộc thi "Sắc màu Việt - Nhật" đã được phát động chiều 12-3 tại Hà Nội.

Đây là cuộc thi sáng tạo dành cho sinh viên trên cả nước, nhằm thúc đẩy sự kết nối văn hóa, quảng bá du lịch giữa Việt Nam và Nhật Bản thông qua góc nhìn của thế hệ trẻ.

Thông qua các hình thức dự thi kết hợp với việc nghiên cứu, trình bày ý tưởng và trải nghiệm văn hóa, cuộc thi khuyến khích sinh viên chuyển hóa những hiểu biết về đời sống, bản sắc địa phương và sự giao thoa văn hóa thành các ý tưởng du lịch sáng tạo. Qua đó, góp phần thúc đẩy sự quan tâm của sinh viên và giới trẻ đối với các giá trị văn hóa, cũng như sự giao thoa giữa hai nền văn hóa Việt Nam - Nhật Bản.

Phát động cuộc thi sáng tạo "Sắc màu Việt - Nhật" - Ảnh 1.

Cuộc thi “Sắc màu Việt - Nhật” được phát động chiều 12-3 tại Hà Nội

Sinh viên các trường đại học và cao đẳng trên cả nước có thể tham gia cuộc thi theo nhóm từ 3 - 5 thành viên. Các đội sẽ trải qua chuỗi thử thách sáng tạo xuyên suốt chương trình với các vòng thi chính gồm: Khởi động - Khám phá sắc màu vùng miền; Thử thách - Thiết kế sản phẩm tour. Vòng chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra vào ngày 25-4.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến hơn 500 triệu đồng. Trong đó, giải nhất trị giá 20 triệu đồng.

