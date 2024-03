"Quật mộ trùng ma" là bộ phim thần bí, kinh dị, giật gân được đạo diễn và biên kịch bởi Jang Jae-hyun, với sự tham gia diễn xuất của Choi Min-sik, Kim Go-eun, Yoo Hae-jin và Lee Do-hyun.

Phim kể về việc khai quật một ngôi mộ đáng nghi ngại và làm lộ ra những hậu quả khủng khiếp được chôn giấu bên dưới.

Phim "Quật mộ trùng ma" cháy vé tại Hàn Quốc

Tác phẩm cũng ăn khách khi chiếu tại Indonesia

Phim ra rạp Hàn Quốc từ ngày 22-2 và từ đó đến nay luôn giữ vị trí dẫn đầu phòng vé trong ngày. Số doanh thu gặt hái được của phim hiện đã hơn 1.200 tỉ đồng và vẫn tiếp tục tăng mạnh.

Với doanh thu ấn tượng, "Quật mộ trùng ma" liên tiếp phá vỡ kỷ lục: Phim có doanh thu mở màn cao nhất dành cho tác phẩm ra rạp năm 2024 tại Hàn Quốc; Phim có doanh thu cao nhất trong số các phim Hàn Quốc phát hành năm 2024; Phim vượt 6 triệu vé nhanh nhất với 11 ngày, vượt phim doanh thu cao nhất năm 2022 là "The Outlaws 2" một ngày và hơn 1 tuần so với phim có doanh thu cao nhất 2023 "Spring in Seoul"…

Ở thời điểm tác phẩm vượt 6 triệu vé sau 11 ngày chiếu, ê-kíp gồm đạo diễn, diễn viên đã bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ của khán giả bằng những tin nhắn viết tay. Đạo diễn Jang Jae-hyun hạnh phúc bày tỏ sự biết ơn cùng lời hứa sẽ viết kịch bản chăm chỉ, nhanh chóng để đáp lại người hâm mộ.

"Quật mộ trùng ma" ra rạp Việt từ ngày 15-3. Trước đó, phim đã bán được hơn 700.000 vé sau 10 ngày chiếu, trở thành phim Hàn ăn khách nhất Indonesia và cũng đứng tốp 4 phim không nói tiếng Anh bán chạy nhất tại đây.

