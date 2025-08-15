HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Phường Cát Lái có vai trò quan trọng với TP HCM

Ý Linh

(NLĐO) - Ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh phường Cát Lái phải phát triển kinh tế đồng bộ với nâng cao đời sống, giữ vai trò trọng điểm của TP HCM.

Ngày 15-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Cát Lái lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị; đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; các đại biểu là nguyên lãnh đạo; cùng 224 đại biểu đại diện cho 1.579 đảng viên của 52 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Ông Đỗ Anh Khang làm Bí thư Đảng ủy phường Cát Lái

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ, Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ phường nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt, nhận nhiệm vụ. Ông Đỗ Anh Khang đảm nhiệm chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; ông Võ Minh Thanh Tùng giữ chức Phó Bí thư; ông Võ Tấn Quan giữ chức Chủ tịch UBND phường.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Thanh Nghị đánh giá, việc sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của phường Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi trước đây thành phường Cát Lái mới, đồng thời nhanh chóng vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đã hình thành một đơn vị hành chính có quy mô lớn hơn, mở ra nhiều cơ hội và thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Phường Cát Lái có vai trò quan trọng với TP HCM- Ảnh 1.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị phát biểu chỉ đạo Đại hội phường Cát Lái

Những năm tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường, tác động đến sự phát triển của TP HCM. Thành phố đang ở giai đoạn phát triển mang tính bước ngoặt, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế - tài chính - thương mại - khoa học công nghệ hàng đầu Đông Nam Á theo tinh thần Nghị quyết 31-NQ/TW; hình thành siêu đô thị quốc tế thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giải trí, như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phường Cát Lái có vai trò quan trọng với TP HCM- Ảnh 2.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cát Lái nhiệm kỳ mới đã ra mắt, nhận nhiệm vụ

Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với Đảng bộ TP nói chung và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường Cát Lái nói riêng là rất cao, nhất là khi phường được xác định là một trong những khu vực trọng điểm phát triển của TP HCM, giữ vai trò trung tâm hậu cần - logistics, kết nối cảng Cát Lái - Phú Hữu - khu công nghiệp và khu đô thị Cát Lái.

Với vị thế và tiềm năng của phường, ông Nguyễn Thanh Nghị cơ bản thống nhất với định hướng trong dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ và gợi mở một số hướng đi lớn để Đại hội nghiên cứu, hoàn thiện Nghị quyết.

Ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh cần tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên.

"Bí quyết" bứt phá

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy gợi mở, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của phường là tập trung phát triển kinh tế gắn với đô thị hóa bền vững, triển khai hiệu quả các chủ trương lớn của Trung ương và Thành ủy, như Nghị quyết số 57, 59, 66, 68. Ưu tiên các ngành kinh tế dựa trên tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo; lấy khoa học công nghệ và chuyển đổi số làm nền tảng nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh.

Phường Cát Lái có vai trò quan trọng với TP HCM- Ảnh 3.

Ông Đỗ Anh Khang đảm nhiệm chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cát Lái

Với vị trí chiến lược, hạ tầng giao thông hiện đại và vai trò trung tâm logistics, Cát Lái sẽ đóng góp quan trọng vào phát triển chung của TP HCM, đặc biệt trong ngành logistics và xuất nhập khẩu. Sự phát triển cảng Cát Lái không chỉ mang lại nguồn thu lớn mà còn thúc đẩy các ngành công nghiệp phụ trợ và dịch vụ thương mại… tạo sức hút cho doanh nghiệp.

Do đó, phường cần tiếp tục nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, phát triển hệ thống giao thông kết nối cảng Cát Lái – Phú Hữu – Khu công nghiệp và khu đô thị, đồng bộ các giải pháp thúc đẩy kinh tế, nâng cao chất lượng doanh nghiệp, hỗ trợ chuyển đổi số và thu hút đầu tư vào các ngành thương mại – dịch vụ giá trị cao. Kinh tế tư nhân cần được phát triển mạnh, xem đây là động lực quan trọng cho tăng trưởng, thủ tục hành chính được đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số, qua đó tạo xung lực mới cho phát triển kinh tế của địa phương.

Song song với phát triển kinh tế, công tác quản lý đô thị và bảo vệ môi trường phải được chú trọng. Quản lý trật tự xây dựng, ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị, định hướng phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển không gian sống xanh – sinh thái phù hợp với cảnh quan Cát Lái. 

Phường cần tăng quỹ đất cây xanh, xây dựng công viên, sân chơi, điểm sinh hoạt ngoài trời, đồng thời vận động nhân dân tham gia các mô hình bảo vệ môi trường, xây dựng cộng đồng nhân văn, đoàn kết và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Nguyễn Thanh Nghị Phát triển kinh tế phường cát lái đại hội đại biểu chính quyền địa phương vị trí chiến lược hạ tầng giao thông xuất nhập khẩu
