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Thể thao

Cúp vô địch không chờ ứng viên khởi động chậm

Hoàng Tú

Các ứng viên vô địch World Cup 2026 đã ra mắt. Có đội thắng đậm, có đội thắng bằng bản lĩnh ngôi sao, song cũng có đội khởi đầu bằng trận hòa gây thất vọng.

Không còn thời gian khởi động

Đến nay, tất cả các đội dự World Cup 2026 đều có một trận trình làng. Trong nhóm ứng viên vô địch, Argentina, Pháp, Đức và Anh đều thắng, trong khi Brazil và Tây Ban Nha bị cầm hòa.

Với thể thức 48 đội, nhiều người từng lo ngại vòng bảng diễn ra loãng hơn, song thực tế những ngày đầu lại cho thấy điều ngược lại. Các đội bị đánh giá thấp hơn không vào sân chỉ để phòng ngự. Nói cách khác, World Cup bây giờ không còn chỗ cho khái niệm "khởi động chậm".

Cúp vô địch không chờ ứng viên khởi động chậm - Ảnh 1.

Tuyển Đức thắng lớn trong trận khai màn nhưng vẫn phải chờ kiểm chứng ở những trận tiếp theo (Ảnh: FIFA)

Trong nhóm ứng viên vô địch, tuyển Argentina là đội tạo cảm giác chắc chắn nhất. Chiến thắng 3-0 trước Algeria không chỉ mang lại 3 điểm mà còn cho thấy phẩm chất của đội đương kim vô địch. Messi lập hat-trick, Argentina thắng gọn và đội bóng của HLV Lionel Scaloni bước vào giải với trạng thái rất khác: Không còn đi tìm sự thừa nhận mà đang bảo vệ vị thế.

Tuy nhiên, chính màn tỏa sáng của Messi cũng đặt ra một vấn đề quen thuộc. Tuyển Argentina vẫn thi đấu bằng nguồn cảm hứng của anh. Nhưng muốn đi đến cuối giải, Argentina cần chứng minh tập thể phía sau Messi đủ sức để gánh vác đội trong những thời điểm ngôi sao lớn nhất không thể tự mình giải quyết trận đấu.

Pháp cũng có kiểu khởi đầu rất giống đội bóng lớn. Họ không chơi quá bùng nổ từ đầu, thậm chí có lúc còn bị Senegal gây khó chịu. 

Nhưng Pháp khác nhiều đội ở chỗ chỉ cần trận đấu mở ra một khoảng trống, họ có Mbappé để biến khoảng trống ấy thành bàn thắng. Chiến thắng 3-1 cho thấy Les Bleus chưa hoàn hảo nhưng có chiều sâu, tốc độ và có một thủ lĩnh tấn công đang ở độ chín.

Nổi tiếng thôi, chưa đủ

Tuyển Đức có chiến thắng đậm nhất trong nhóm ứng viên vô địch khi vượt qua Curacao 7-1. Đây là kết quả rất có ích về mặt tâm lý, nhất là với một đội tuyển từng có nhiều ký ức không vui ở các kỳ World Cup gần đây. Tuy nhiên, Curacao là tân binh World Cup nên trận thắng với tỉ số cách biệt này chưa đủ để kết luận Đức đã trở lại vị thế ứng viên hàng đầu.

Tuyển Anh lại khác. Thắng Croatia 4-2 là kết quả rất nặng ký, bởi đây không phải là đối thủ để một ứng viên dễ dàng bắt nạt. Kane, Bellingham và Rashford cùng lên tiếng, cho thấy hàng công Anh đủ sức thắng một trận lớn, song việc để Croatia 2 lần gỡ hòa trong hiệp 1 cũng là lời cảnh báo cho hàng thủ.

Brazil hòa Morocco 1-1 trong trận đầu không nên xem là thảm họa. Morocco không còn là hiện tượng bất ngờ, mà đã là một thế lực có tổ chức, tốc độ và sự tự tin. Vấn đề của Brazil là họ chưa tạo được sức ép của ứng viên số 1. 

Khi Neymar chưa trở lại, Brazil phụ thuộc nhiều vào khoảnh khắc của Vinicius Junior. Đó là phẩm chất quý nhưng chưa đủ để người hâm mộ Brazil yên tâm về một hành trình dài.

Tây Ban Nha đáng lo hơn, hòa Cape Verde 0-0 là cú vấp vì phơi bày căn bệnh cũ: kiểm soát bóng nhiều nhưng thiếu đòn kết liễu. Khi đối thủ lùi sâu, bịt trung lộ và chấp nhận chịu trận, Tây Ban Nha lại thiếu tốc độ đổi nhịp, thiếu khoảnh khắc xuyên phá.

World Cup 2026 mới bắt đầu nhưng các ứng viên đã hiểu một điều: chiếc cúp không dành cho đội nổi tiếng nhất mà dành cho đội biết sửa mình nhanh nhất.

Sau trận ra mắt, tuyển Argentina và Pháp đem lại cảm giác thuyết phục nhất. Đức dù thắng lớn nhưng còn chờ kiểm chứng, Anh đáng gờm nhưng chưa chắc chắn, Brazil cần tỉnh lại, còn Tây Ban Nha cần phải tìm lời giải cho bài toán "phá bê tông".

Cúp vô địch không chờ ứng viên khởi động chậm - Ảnh 2.


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