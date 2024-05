Quan tâm, chăm lo công nhân nhiều hơn

Sáng 5-5, tại phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã phối hợp cùng LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc với công nhân (CN) và người lao động (NLĐ) trên địa bàn.



Mong đời sống ổn định

Tại buổi tiếp xúc, ngoài việc đóng góp các ý kiến liên quan Luật Công đoàn (sửa đổi) và Luật BHXH (sửa đổi), các cử tri là cán bộ Công đoàn và CN còn phản ánh những khó khăn về đời sống, việc làm, nhất là vấn đề nhà ở.

Cử tri Nguyễn Thị Trà My, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Celebrity Fashion Vina (KCN Tam Thăng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), cho biết hiện nay, hầu hết các KCN ở Quảng Nam chưa có nhà ở xã hội cho CN, trong khi đời sống của họ quá khó khăn, không mua nổi nhà. Vì vậy, cần có cơ chế, chính sách dành cho đối tượng này để họ an tâm làm việc.

Cử tri Nguyễn Thị Trà My, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Celebrity Fashion Vina, nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc đại biểu Quốc hội .Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Theo ông Nguyễn Ngọ, Trưởng Ban Quản lý KCN Điện Nam - Điện Ngọc, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và tình hình biến động trên thế giới, nhiều doanh nghiệp (DN) dừng hoạt động, một số hoạt động cầm chừng đã tác động trực tiếp đến đời sống NLĐ. Ba vấn đề mà NLĐ đặc biệt quan tâm là việc làm, chỗ ở và thu nhập. Vì vậy, các cấp, ngành cần có giải pháp để giải quyết việc làm, chỗ ở, tăng thu nhập cho họ. Cùng với đó, giải quyết bài toán về môi trường học tập, vui chơi, các thiết chế văn hóa phục vụ con em CN.

Cử tri Trương Đắc Hưng, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Điện Bàn, cho rằng hiện số lượng cán bộ Công đoàn ở cấp tỉnh, huyện được bố trí chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. Nhiều nơi có đông đoàn viên, NLĐ nhưng số lượng cán bộ Công đoàn được bố trí kiểu "cào bằng", làm ảnh hưởng chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở.

Ông Hưng kiến nghị Quốc hội xem xét, có giải pháp quy định cơ chế quản lý, biên chế phù hợp trong Luật Công đoàn (sửa đổi), tăng quyền chủ động của Công đoàn trong việc bố trí đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cử tri Nguyễn Đình Hòa, cán bộ chuyên trách Công đoàn TP Hội An, cho biết theo Quyết định 217/QĐ-BCT của Bộ Chính trị và các quy định của pháp luật, tổ chức Công đoàn có quyền chủ trì, thực hiện giám sát đối với những vấn đề liên quan trực tiếp quyền lợi của NLĐ. Trong thực tiễn, Công đoàn cơ sở làm rất tốt nhiệm vụ này song có nơi bị DN làm khó. Vì vậy, ông kiến nghị Quốc hội quy định rõ ràng hơn về quyền giám sát của Công đoàn trong Luật Công đoàn (sửa đổi).

Tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đã trao 148 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động (TNLĐ).

Cải thiện điều kiện làm việc

Trong khi đó, ngày 5-5, LĐLĐ TP Đà Nẵng đã phối hợp với UBND thành phố tổ chức lễ phát động Tháng hành động về An toàn - Vệ sinh lao động (AT-VSLĐ), Tháng CN 2024 với chủ đề "Tăng cường bảo đảm AT-VSLĐ tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng" và "Đoàn kết CN - Triển khai nghị quyết".

Trong Tháng CN 2024, song song với hoạt động chăm lo, thăm hỏi, động viên NLĐ bị TNLĐ, các cấp Công đoàn TP Đà Nẵng sẽ tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội và CN - lao động trên địa bàn.

Tại lễ phát động, LĐLĐ TP Đà Nẵng đã tặng 73 phần quà (1 triệu đồng/phần) cho CN bị TNLĐ, mắc bệnh nghề nghiệp và 4 suất quà (3 triệu đồng/suất) cho gia đình đoàn viên tử vong vì TNLĐ, bệnh nghề nghiệp. LĐLĐ TP Đà Nẵng cũng trao 50 Mái ấm Công đoàn với tổng kinh phí hơn 1,5 tỉ đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Nhận suất hỗ trợ, chị Nguyễn Thị Mỹ - CN KCN Liên Chiểu - cho hay phần quà của LĐLĐ TP Đà Nẵng không chỉ san sẻ gánh nặng kinh tế mà còn là động lực giúp chị mau khỏi bệnh, tiếp tục gắn bó với nhà xưởng. "Bị tai nạn gãy chân khi làm việc trong nhà máy khiến tôi càng thấm thía hơn về ý nghĩa của công tác bảo đảm AT-VSLĐ. Tôi rất trân quý, xúc động trước sự đồng hành của tổ chức Công đoàn với đời sống, việc làm của CN" - chị Mỹ bày tỏ.

Năm nay, bên cạnh hàng loạt hoạt động chăm lo cho đoàn viên nhân Tháng CN, LĐLĐ TP Đà Nẵng còn triển khai các giải pháp đồng bộ để bảo đảm AT-VSLĐ, kéo giảm đến mức thấp nhất các trường hợp TNLĐ tại địa phương.

Trong năm 2023, tại TP Đà Nẵng, dù TNLĐ giảm so với năm 2022 nhưng vẫn xảy ra 51 vụ, trong đó có 5 vụ làm 6 người chết. TNLĐ xảy ra tập trung chủ yếu ở các ngành nghề, lĩnh vực lao động giản đơn như xây dựng, khai thác khoáng sản, cơ khí, điện, điện tử, chế biến gỗ, hóa chất… Nguyên nhân chính dẫn đến TNLĐ chủ yếu là do vi phạm nội quy, vi phạm biện pháp làm việc an toàn, không sử dụng đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động…

Trước tình hình trên, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đề nghị các cấp, ngành tăng cường rà soát, đánh giá nguy cơ, rủi ro về AT-VSLĐ để có biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, thúc đẩy triển khai các chương trình hành động cụ thể về cải thiện điều kiện làm việc, giảm căng thẳng, mệt mỏi, cũng như triển khai các chế độ phúc lợi cho NLĐ nhằm bảo đảm CN có môi trường làm việc thoải mái nhất.

"Các đơn vị, DN cần bố trí cán bộ có chuyên môn, năng lực làm công tác AT-VSLĐ; thực hiện nghiêm việc kiểm định các máy móc, thiết bị, vật tư trước khi đưa vào sử dụng để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của NLĐ" - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh.

"Trong Tháng CN 2024, các hoạt động được tổ chức đồng loạt, phong phú, đa dạng dành cho đoàn viên - lao động với mục tiêu tạo một cái Tết lao động thực sự của NLĐ, dành cho NLĐ và vì NLĐ" - bà Phan Thị Thúy Linh, Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng, khẳng định.