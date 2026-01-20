Quần thảo dưới sông Hương tìm kiếm 2 lượng vàng người dân đánh rơi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quần thảo dưới sông Hương tìm kiếm 2 lượng vàng người dân đánh rơi

Q.Nhật

(NLĐO) - Đội thiện nguyện ở Huế đã tìm kiếm được 1 trong 2 lượng vàng được cho là do người dân đánh rơi xuống sông Hương.

Sáng 20-1, anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng, Đội trưởng Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế, cho biết những "người nhái" của đội đã tìm thấy 1 lượng vàng dạng miếng của người dân đánh rơi xuống sông Hương, đoạn qua phường Thuận Hóa.

"Đánh rơi" 2 lượng vàng xuống sông Hương - Ảnh 1.

Đội 0 đồng Huế lặn tìm 2 lượng vàng của người dân đánh rơi xuống sông Hương. Ảnh: Đội SOS75.

Trước đó, nhiều thành viên Đội 0 đồng Huế thay nhau quần thảo dưới đáy sông với các thiết bị lặn chuyên nghiệp. Hiện vẫn còn 1 lượng vàng người dân "đánh rơi" chưa được tìm thấy.

"Đánh rơi" 2 lượng vàng xuống sông Hương - Ảnh 2.

Lượng vàng được tìm thấy. Ảnh: Đội SOS75

Theo thông tin ban đầu, tại khu vực cầu đi bộ gỗ Lim - một công trình nổi dọc sông Hương, một người dân đã đánh rơi 2 lượng vàng trị giá hơn 300 triệu đồng xuống nước. Sự việc được đăng tải lên mạng xã hội, thu hút nhiều người quan tâm. Một số ý kiến hoài nghi về sự thật của thông tin này.

Anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng xác nhận sự việc trên là có thật. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người đánh rơi tìm lại 2 lượng vàng.

Các thành viên trong đội đã sử dụng thiết bị chuyên dụng và bình oxy để lặn xuống lòng sông tìm kiếm. Anh Hoàng cho biết đội đã nỗ lực trong điều kiện trời tối, nước sâu và đã đạt được kết quả ban đầu.

Tuy nhiên, do bình dưỡng khí cạn kiệt và máy bơm ô xy của đội gặp sự cố nên rạng sáng nay, việc tìm kiếm buộc phải tạm dừng. Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế sẽ tiếp tục quay trở lại hiện trường hỗ trợ người dân tìm kiếm lượng vàng còn lại trong hôm nay.

Tin liên quan

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh rơi vàng giả để cướp vàng thật

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh rơi vàng giả để cướp vàng thật

(NLĐO) – Trên đường đi, nhóm đối tượng phát hiện phụ nữ đeo vàng liền dàn cảnh rơi vàng giả để cướp vàng thật.

Kiểm tra camera, bệnh viện trả lại nhẫn vàng do người bệnh đánh rơi

(NLĐO) - Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã kiểm tra hệ thống camera để xác định người đánh rơi vàng và trao trả lại.

Công an TPHCM giúp người dân tìm lại tài sản đánh rơi

(NLĐO) - Thời gian qua, lực lượng Công an TPHCM liên tục trao trả lại tài sản cho người dân bị đánh rơi.

lượng vàng đánh rơi đánh rơi vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo