Quên hoặc chậm xuất trình thẻ BHYT, chi trả ra sao?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Quên hoặc chậm xuất trình thẻ BHYT, chi trả ra sao?

N.Dung

(NLĐO) - Bộ Y tế hướng dẫn chi trả BHYT khi người bệnh quên hoặc chậm xuất trình thẻ, đồng thời hướng dẫn mức chi phí cho một lần khám, chữa bệnh BHYT.

Bộ Y tế vừa có hướng dẫn thực hiện Nghị định 188/2025 của Chính phủ, hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT trong trường hợp người bệnh xuất trình thẻ BHYT muộn so với thời điểm chữa bệnh.

Quên hoặc chậm xuất trình thẻ BHYT, chi trả ra sao? - Ảnh 1.

Xuất trình thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh để được thanh toán ngay. Ảnh minh hoạ

Quên thẻ BHYT có được hoàn tiền?

Theo đó, người bệnh có thẻ BHYT nhưng xuất trình thông tin thẻ chậm vẫn được quỹ BHYT thanh toán chi phí trong phạm vi quyền lợi kể từ thời điểm xuất trình, trừ trường hợp cấp cứu.

Chi phí phát sinh trước khi xuất trình thẻ sẽ được thanh toán trực tiếp cho người bệnh theo quy định tại điều 57, Nghị định 188/2025 đó là khám ngoại trú tối đa 0,15 lần mức lương cơ sở, điều trị nội trú tối đa 0,5 lần mức lương cơ sở.

Sau thời điểm người bệnh cung cấp thẻ, các chi phí còn lại tiếp tục được thanh toán bình thường trong phạm vi quyền lợi BHYT.

Để được thanh toán phần chi phí trước thời điểm xuất trình thẻ, người bệnh hoặc người nhà cần điền văn bản đề nghị thanh toán trực tiếp theo mẫu. 

thể nộp trực tiếp, qua bưu điện hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng của BHXH. Người dân có thể chọn nhận tiền mặt tại bộ phận một cửa hoặc chuyển khoản về tài khoản cá nhân.

Trong vòng 25 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan BHXH phải giám định và chi trả. Nếu hồ sơ cần bổ sung, cơ quan BHXH sẽ thông báo trong 5 ngày làm việc; người bệnh có 20 ngày để bổ sung, sau đó BHXH thanh toán trong 20 ngày tiếp theo. Người bệnh nên giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ làm căn cứ thanh toán.

Với quy định này, người dân sẽ không bị ảnh hưởng đến quyền lợi nếu xuất trình thẻ BHYT muộn. Tuy nhiên, Bộ Y tế lưu ý người dân xuất trình thẻ sớm vẫn là cách tốt nhất để được thanh toán ngay, tránh thủ tục phát sinh.

Mức chi phí cho một lần khám, chữa bệnh BHYT

Trước đó, Bộ Y tế đã có công văn 6872/BYT-BH gửi BHXH Việt Nam, hướng dẫn thực hiện Nghị định 188, trong đó có nội dung về mức chi phí cho một lần khám, chữa bệnh BHYT. 

Theo quy định, mức chi phí cho một lần khám, chữa bệnh để xác định quyền được hưởng 100% chi phí BHYT là dưới 15% mức lương cơ sở.

Người tham gia BHYT tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu, không đúng quy định về chuyển người bệnh được thanh toán theo tỉ lệ phần trăm của mức hưởng.

Cụ thể: 100% chi phí BHYT khi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định, nếu chi phí cho một lần khám, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định.

Người chuyển tạm trú, lưu trú và khám tại cơ sở cấp cơ bản phù hợp nơi tạm trú được thanh toán theo quy định.

Quên hoặc chậm xuất trình thẻ BHYT, chi trả ra sao? - Ảnh 2.

Người dân được chi trả 100% chi phí nếu một lần khám, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định

Người tự đi khám không đúng cơ sở đăng ký BHYT được hưởng 100% mức hưởng cho các trường hợp chẩn đoán, điều trị bệnh hiếm, hiểm nghèo, phẫu thuật hoặc kỹ thuật cao;

Quỹ BHYT chi trả 50–100% mức hưởng đối với khám ngoại trú tại cơ sở cấp cơ bản, theo lộ trình và tỉ lệ do Chính phủ quy định; 40% mức hưởng đối với khám nội trú tại cơ sở cấp chuyên sâu (trừ các trường hợp đặc biệt); 50% ngoại trú và 100% nội trú khi khám tại cơ sở cấp chuyên sâu được xác định là tuyến tỉnh trước ngày 1-1-2025.

Người bệnh được thanh toán 100% chi phí BHYT được áp dụng trong mọi trường hợp cấp cứu, tại bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào.

Tin liên quan

Cử tri đề nghị giảm quá tải, đơn giản thủ tục BHYT

Cử tri đề nghị giảm quá tải, đơn giản thủ tục BHYT

(NLĐO) - Cử tri Hà Nội và Gia Lai kiến nghị Bộ Y tế sớm khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện, chênh lệch giữa các tuyến và thủ tục BHYT còn rườm rà.

Bộ Y tế phản hồi kiến nghị bỏ chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT

(NLĐO) - Cử tri đề nghị bỏ quy định chuyển tuyến BHYT vì thủ tục rườm rà, ảnh hưởng quyền lợi, đồng thời kiến nghị có chính sách BHYT thuận lợi hơn.

Khám bệnh miễn phí, tặng 60 thẻ BHYT cho người cao tuổi ở TP HCM vào ngày 5-10

(NLĐO)- Bên cạnh khám bệnh miễn phí, bệnh viện sẽ phân bổ 60 thẻ BHYT cho người cao tuổi tại 3 phường Xuân Hòa, Nhiêu Lộc và Bàn Cờ (TP HCM).

khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thẻ bảo hiểm y tế BHYT hoàn tiền BHYT chậm xuất trình BHYT
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo