Pháp luật

Ra tay với học sinh cùng trường với con, một phụ huynh bị bắt

Q.Nhật

(NLĐO) - Chở con đi học và phát hiện một học sinh mang dây chuyền vàng trên cổ, Lê Văn Hải đã theo dõi "con mồi" rồi ra tay cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân.

Ngày 20-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can đối với Lê Văn Hải (SN 1999; trú tại xã Phú Vinh, TP Huế) để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" của một học sinh.

- Ảnh 1.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt đối với Lê Văn Hải về hành vi cưỡng đoạt tài sản: Ảnh: CACC.

Theo hồ sơ điều tra, vào khoảng 6 giờ 40 phút ngày 17-11, tại Trường Tiểu học Vinh An 1 (xã Phú Vinh), Lê Văn Hải điều khiển xe máy biển số 75D1-170.52 chở con gái đến trường. Sau khi dừng xe ở cổng và đưa con vào lớp học, Hải đã phát hiện 1 bé gái cũng là học sinh của trường đi ngang qua, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền vàng nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt sợi dây chuyền này.

Lợi dụng việc học sinh còn nhỏ tuổi, không có khả năng phản kháng hay tự vệ trước người lớn và người lạ, nên khi nạn nhân đi về phòng học và đang đứng một mình thì Hải đã áp sát từ phía sau, dùng tay giật mạnh và chiếm đoạt sợi dây chuyền vàng rồi đưa về cất giấu tại nhà riêng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an đã khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, xác minh và truy xét, làm rõ hành vi phạm tội của Lê Văn Hải.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an cũng khuyến cáo phụ huynh không nên để con, em mang theo các tài sản có giá trị lớn như dây chuyển vàng, lắc tay, đồng hồ đắt tiền, điện thoại có giá trị cao... tránh trở thành đối tượng bị tấn công bởi những kẻ có ý đồ xấu, gây nguy hiểm cho tính mạng và tâm lý của trẻ nhỏ.

Vụ án cưỡng đoạt tài sản tại Cam Lộ: Tạm giữ Trần Văn Đầy Lớn

Vụ án cưỡng đoạt tài sản tại Cam Lộ: Tạm giữ Trần Văn Đầy Lớn

(NLĐO) - Công an tỉnh Quảng Trị tạm giữ Trần Văn Đầy Lớn (36 tuổi, ngụ An Giang) để điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Cam Lộ.

Đối tượng cầm đầu băng nhóm "cưỡng đoạt tài sản" ra đầu thú

(NLĐO) - Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục yêu cầu những đối tượng có liên quan đến vụ án "cưỡng đoạt tài sản" này đến cơ quan công an đầu thú.

Bắt thêm đối tượng trong vụ giả danh công an để cưỡng đoạt tài sản

(NLĐO) - Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt tổng cộng 3 đối tượng trong vụ giả danh công an, cưỡng đoạt tài sản của người tham gia giao thông

công an Cướp tài sản cưỡng đoạt tài sản cướp giật học sinh
