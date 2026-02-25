Sân vận động và khát vọng vươn tầm (*): Tổ hợp TDTT Rạch Chiếc chuyển mình

Nhà đầu tư Sun Group đã tham gia đầu tư xây dựng Khu Liên hợp Thể dục Thể thao (TDTT) quốc gia Rạch Chiếc với tổng số vốn hơn 145.000 tỉ đồng. Dự án trọng điểm về TDTT ở TP HCM này được kỳ vọng sẽ đi vào hoạt động từ năm 2029-2030.

Đối tác công - tư

Khu Liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc được định hướng đầu tư từ năm 1994 với mục tiêu trở thành trung tâm TDTT quy mô, đủ khả năng tổ chức các giải đấu lớn, đóng vai trò quan trọng trong hành trình phát triển thể thao thành tích cao của TP HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Theo quy hoạch ban đầu, dự án có quy mô rất lớn, sau nhiều lần rà soát, điều chỉnh còn khoảng hơn 200 ha. Suốt nhiều năm, phần lớn diện tích khu đất này trong tình trạng triển khai hạn chế, hạ tầng thiếu đồng bộ, nhiều hạng mục thành phần chưa thể khởi động do vướng thủ tục và nguồn lực.

Một trong những nút thắt lớn nhất trước đây là quy hoạch phân khu và cơ chế lựa chọn nhà đầu tư dự án. Năm 2017-2018, TP HCM đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000, mở đường cho việc tuyển chọn phương án tổng thể. Nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước từng bày tỏ sự quan tâm đến việc đầu tư các hạng mục như sân vận động, trung tâm futsal, học viện bóng đá, trường đua xe đạp lòng chảo, hạ tầng kỹ thuật… nhưng tất cả vẫn chỉ nằm trên bản vẽ.

Sau đó, nhà đầu tư chiến lược Sun Group đề xuất thực hiện toàn bộ Khu Liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc theo mô hình đối tác công - tư. Theo phương án của doanh nghiệp này, dự án triển khai theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), nguồn vốn do Sun Group tự thu xếp. Thành phố và nhà đầu tư cùng đặt mục tiêu rút ngắn tiến độ thực hiện so với khung thời gian thông thường, phấn đấu hoàn thành các hạng mục chính vào năm 2029-2030.

Điểm nhấn của toàn khu liên hợp TDTT là sân vận động trung tâm quy mô lớn, dự kiến khoảng 70.000 chỗ ngồi, được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại, đa chức năng. Công trình hướng tới khả năng tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế, đồng thời có thể chuyển đổi công năng phục vụ đại nhạc hội, chương trình biểu diễn quy mô lớn và các sự kiện giải trí - văn hóa tầm cỡ.

Không chỉ sân vận động, quy hoạch mới còn xác định Rạch Chiếc là quần thể TDTT hoàn chỉnh với nhiều hạng mục đồng bộ. Trong đó, nhà thi đấu - biểu diễn đa năng khoảng 18.000 chỗ, các trung tâm thể thao trong nhà quy mô 5.000 - 10.000 chỗ, cùng với khu thể thao dưới nước, cụm sân quần vợt, khu huấn luyện chuyên biệt và hệ thống sân phụ trợ. Công năng tổng thể của công trình được định hướng đáp ứng phần lớn các môn trong chương trình thi đấu Olympic.

Song song với hệ thống công trình thể thao là các cấu phần dịch vụ - đô thị hỗ trợ vận hành. Quy hoạch dành quỹ đất cho khu lưu trú của vận động viên và chuyên gia, trung tâm hội nghị - triển lãm quy mô lớn, không gian công cộng, công viên, quảng trường, khu thương mại - dịch vụ. Mô hình này nhằm tạo hệ sinh thái khép kín, gia tăng hiệu quả khai thác và nguồn thu, giúp công trình hoạt động sôi động quanh năm thay vì chỉ theo mùa giải.

Hiện đại, xứng tầm

Lợi thế đáng kể của tổ hợp TDTT Rạch Chiếc hiện nay là vị trí và việc kết nối hạ tầng đã cải thiện rõ rệt so với thời điểm dự án được phê duyệt lần đầu. Khu vực này nằm gần các trục giao thông lớn và tuyến cao tốc hướng Đông, kết nối nhanh với trung tâm TP HCM và các tỉnh lân cận. Sự phát triển mạnh của khu Đông trong nhiều năm qua cũng tạo nền tảng thuận lợi để hình thành một trung tâm TDTT - sự kiện quy mô lớn.

Theo định hướng phát triển, khi hoàn thành, Khu Liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc không chỉ phục vụ thi đấu đỉnh cao mà còn là trung tâm huấn luyện vận động viên, đào tạo tài năng trẻ và tổ chức sự kiện quốc tế. Đây cũng được xem là một trong những mảnh ghép quan trọng để nâng cấp năng lực đăng cai các giải đấu lớn của TP HCM và Việt Nam trong tương lai.

Việc có nhà đầu tư lớn tham gia đầu tư với cam kết tiến độ cụ thể được xem là yếu tố then chốt giúp thay đổi toàn bộ dự án. Thay vì các đề xuất rời rạc từng hạng mục như trước đây, cách tiếp cận tổng thể toàn khu liên hợp giúp đồng bộ quy hoạch, kỹ thuật và nguồn vốn, giảm nguy cơ phân mảnh và kéo dài thủ tục.

Từ một dự án từng được nhắc đến nhiều lần nhưng chậm thành hình, Khu Liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc đang bước sang giai đoạn triển khai thực chất. Mốc thời gian năm 2029-2030 được đặt ra không chỉ là mục tiêu tiến độ mà còn là kỳ vọng biến khu đất quy hoạch hơn 30 năm thành một tổ hợp TDTT hiện đại, xứng tầm vị thế đô thị lớn nhất cả nước.

Công trình biểu tượng Theo ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, việc khởi công Khu Liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc không chỉ mở ra một không gian thể thao hiện đại cho thành phố mà còn thể hiện khát vọng của một đô thị lớn với không gian mới sau 50 năm xây dựng và phát triển. "Khu Liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc được kỳ vọng sẽ là nơi hội tụ sức sống của phong trào thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao và khát vọng vươn tầm của thể thao Việt Nam trong giai đoạn mới. Công trình biểu tượng này sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới, với những sự kiện văn hóa - thể thao - lễ hội xứng tầm để định vị TP HCM trên bản đồ sự kiện của khu vực và quốc tế" - ông Nhân nhấn mạnh.



