Sắp vào cao điểm tăng ca, doanh nghiệp lưu ý những gì?

Những tháng cuối năm, nhiều doanh nghiệp bước vào đợt cao điểm với đơn hàng nhiều, thường xuyên tăng ca.

Tăng ca đảm bảo tiến độ đơn hàng, giúp người lao động có thêm thu nhập. Tuy nhiên việc tổ chức làm thêm giờ cần đảm bảo các quy định của pháp luật.

Liên quan đến vấn đề tổ chức làm thêm giờ, Sở Nội vụ TP HCM đã ban hành Công văn 2677/SNV-VLATLĐ năm 2025 về việc thông tin quy định việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

Doanh nghiệp cần lưu ý các quy định về việc tổ chức cho người lao động làm thêm giờ

Phải thông báo tới Sở Nội vụ

Theo đó, các trường hợp được tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm được quy định tại các điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 3 Điều 107 Bộ luật Lao động năm 2019 và Điều 61 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020. Cụ thể:

- Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản.

- Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước.

- Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời.

- Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất.

- Các trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn phát sinh từ các yếu tố khách quan liên quan trực tiếp đến hoạt động công vụ trong các cơ quan, đơn vị nhà nước, trừ các trường hợp quy định tại Điều 10

- Cung ứng dịch vụ công; dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; dịch vụ giáo dục, giáo dục nghề nghiệp.

- Công việc trực tiếp sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp thực hiện thời giờ làm việc bình thường không quá 44 giờ trong một tuần.

Việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm được sự đồng ý của người lao động về thời gian làm thêm; địa điểm làm thêm; công việc làm thêm trừ một số trường hợp đặc biệt được quy định tại Điều 108 của Bộ luật Lao động.

Ngoài ra, khi tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm, người sử dụng lao động phải thông báo cho Sở Nội vụ theo quy định tại Điều 62 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020.

Bị phạt nếu tổ chức làm thêm giờ vượt quy định

Lưu ý, người sử dụng lao động vi phạm quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi sẽ bị xử phạt theo Nghị định 12/2022/NĐ-CP.

Mức phạt nếu người sử dụng lao động huy động người lao động làm thêm giờ vượt quá số giờ quy định thì sẽ bị xử phạt từ 5 triệu đồng đến 75 triệu đồng đối với cá nhân và tùy vào quy mô người lao động vi phạm; còn tổ chức thì sẽ bị xử phạt từ 10 triệu đồng đến 150 triệu đồng