Sức khỏe

6 sai lầm chính khiến bạn giảm cân thất bại

Anh Thư

(NLĐO) - Ăn quá ít hay ăn thiếu một số món, cách chọn thức uống sai lầm... cũng có thể phá hỏng nỗ lực giảm cân của bạn.

Giảm cân là điều nhiều người muốn thực hiện trong bối cảnh béo phì đã trở thành một "đại dịch" toàn cầu, kéo theo nguy cơ nhiều bệnh mạn tính. Nhưng không phải ai cũng giảm cân thành công.

Các nghiên cứu và chuyên gia chỉ ra một số sai lầm cơ bản khiến nỗ lực của bạn trở nên khó khăn hơn.

6 sai lầm chính khiến bạn giảm cân thất bại - Ảnh 1.

Ăn đủ chất, cắt giảm calo vừa phải, tập luyện cân bằng... sẽ giúp bạn giảm cân dễ dàng hơn - Ảnh minh họa: AHA

1. Ăn quá ít

Tờ Daily Mail dẫn lời tiến sĩ Abby Hyams, Giám đốc y tế tại Medicspot (Anh) cho biết ăn quá ít sẽ khiến cơ thể "phản kháng", gây chậm trao đổi chất, tăng cảm giác thèm ăn.

Theo tiến sĩ Hyams, bạn chỉ nên tạo mức thâm hụt - tức nạp vào ít hơn mức năng lượng tiêu hao - khoảng 300-500 calo/ngày để giảm cân bền vững.

2. Thiếu đạm và chất xơ

Thiếu đạm và chất xơ sẽ làm giảm cảm giác no, gây đói nhanh, đồng thời gây thiếu hụt dinh dưỡng.

Theo các chuyên gia, bạn có thể bổ sung chất xơ bằng cách thay nguồn tinh bột tinh chế sang tinh bột nguyên cám, ví dụ đổi cơm trắng thành cơm gạo lứt.

3. Calo "vô tình" từ thức uống và đồ ăn vặt

Một vài chiếc bánh "ăn cho vui" cùng đồng nghiệp hay thức uống giàu năng lượng (nước ngọt, trà sữa, cà phê nhiều kem và sữa, rượu...) cũng góp thêm vào tổng lượng calo tiêu thụ.

4. Chế độ vận động mất cân bằng

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Obesity Reviews, chỉ tập cardio (chạy bộ, đạp xe...) mà bỏ quên các bài tập kháng lực (tập tạ, các động tác nặng như squat) sẽ khiến bạn giảm cân khó hơn.

Cơ bắp là cỗ máy giúp tăng cường trao đổi chất, tiêu hao năng lượng tự nhiên. Vì vậy để giảm cân bền vững, bạn nên có chế độ tập luyện cân bằng, kết hợp nhiều loại bài tập.

5. "Thả ga" quá đà, ăn không đúng giờ

Bạn có thể ăn những bữa bình thường xen lẫn các bữa ăn kiêng, nhưng nếu quá đà thì nguy cơ khoản thâm hụt calo bị "xóa sổ" là rất cao.

Ăn không đúng giờ, đặc biệt là bỏ bữa sáng dẫn đến ăn bù vào buổi tối, sẽ khiến nhịp sinh học của bạn không được ổn định, giảm hiệu quả của quá trình trao đổi chất. Năng lượng dư thừa từ bữa ăn quá gần giờ ngủ không được xử lý hết sẽ tích tụ thành mỡ thừa.

Theo một nghiên cứu trên tạp chí khoa học JAMA Internal Medicine, nạp phần lớn calo vào khung giờ 7 giờ sáng đến 15 giờ chiều là tốt nhất.

6. Coi nhẹ giấc ngủ

Ngủ dưới 6 giờ mỗi đêm làm rối loạn hormone gây đói, làm tăng cortisol và giảm khả năng dung nạp glucose, khiến bạn khó giảm cân và tăng nguy cơ các bệnh chuyển hóa, theo một nghiên cứu từ tạp chí The Annals of Internal Medicine.

Cách ăn sáng và tối giúp giảm cân: Nghiên cứu gây bất ngờ

Cách ăn sáng và tối giúp giảm cân: Nghiên cứu gây bất ngờ

(NLĐO) - Một nghiên cứu lớn từ Tây Ban Nha cho thấy một chút điều chỉnh nhỏ khi ăn sáng và ăn tối sẽ giúp bạn dễ dàng có được cân nặng khỏe mạnh hơn.

